Nella giornata di venerdì 20 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà il ritorno in vetta alla classifica per il segno dell'Acquario, mentre il Cancro e la Bilancia scenderanno in graduatoria. Ci sarà invece un guadagno di posizioni per i Pesci.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: entrate per Acquario

1° Acquario: le entrate finanziarie più elevate del previsto potrebbero permettervi di fare qualche strappo alla regola e a dare al vostro look un'aria nuova. Sarete al centro dell'attenzione delle amicizie e anche del partner, il quale potrebbe farvi una sorpresa con i fiocchi.

2° Leone: la passionalità di questa giornata potrebbe essere fra le migliori dell'intero mese, grazie soprattutto alla complicità che avete con il partner e che adesso potrebbe farvi svanire ogni gelosia o tensione. Riuscirete a riappropriarvi di un'atmosfera di serenità anche in famiglia.

3° Vergine: avrete tutte le carte in regola per dare alla vostra carriera quella svolta che stavate attendendo da tanto tempo. Ora potrete fare anche qualche chiacchiera in più con le amicizie più fidate.

4° Pesci: il tempo libero a vostra disposizione potrebbe essere più del solito e ciò è di grande aiuto alla vostra autostima. Avere un po' di tempo per voi potrebbe regalarvi anche delle emozioni che riuscirete a esprimere a tutto tondo con il partner o con la famiglia.

Incontri per Sagittario

5° Sagittario: farete qualche incontro che potrebbe cambiarvi in meglio la giornata e anche valorizzarla al in modo inatteso. Secondo l'oroscopo farete anche dei progetti professionali niente male, che potrebbero anche portare la vostra carriera a voltare definitivamente pagina.

6° Scorpione: sarete consapevoli di dover fare un investimento che potrebbe migliorare molto la qualità della vostra vita.

In amore la stabilità potrebbe essere un collante efficace per la vostra relazione in questo momento.

7° Toro: darvi da fare ora è necessario per ridare un nuovo assetto alla vostra carriera. Le idee non mancheranno, ma ci vorrà ancora un po' di tempo affinché qualche vostra decisione sia messa nero su bianco. Secondo l'oroscopo in amore ci sarà qualche lieve incomprensione.

8° Cancro: i guadagni arriveranno ma in modo molto più rallentato rispetto al solito . Secondo l'oroscopo, fare qualche bella sorpresa alla famiglia potrebbe essere molto piacevole anche per voi stessi. In amore sarà necessario prendere del tempo.

Bilancia parsimonioso

9° Bilancia: essere parsimoniosi adesso è una necessità, mentre nel lavoro ci saranno delle sfide non del tutto piacevoli. Dovrete anche fare qualche sacrificio in più per raggiungere i vostri obiettivi.

10° Capricorno: vi state trascinando stancamente verso il weekend in attesa di un po' di riposo. Voler fare bella impressione con qualcuno - al momento - potrebbe semplicemente farvi perdere tempo, pensate piuttosto ad agire concretamente.

11° Gemelli: qualche legame ora potrebbe giungere al termine, per cui vi sentirete un po' tristi. Un lieve malessere potrebbe darvi qualche grattacapo in più in serata.

12° Ariete: avrete letteralmente le batterie scariche e per ridare nuova linfa alle vostre energie sarà necessario tantissimo riposo. Al tempo stesso qualcosa nel lavoro o nella vostra vita privata potrebbe rallentare in modo significativo.