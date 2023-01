Nel fine settimana del 14 e del 15 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà protagonista il segno dell'Ariete, eccezionalmente al primo posto, seguito da Vergine e Cancro. In ribasso si troveranno il segno del Bilancia e il segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 14 e 15 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: Vergine creativo

1° Ariete: farete faville con le amicizie ma anche con la famiglia, facendo qualche bella sorpresa oppure dando a possibilità di farvela fare. Con il lavoro avrete fatto tanto con poco tempo e poche energie, mentre i guadagni saranno all'altezza di ogni spesa in più.

Creare un ambiente tranquillo in serata sarà il vostro obiettivo principale.

2° Vergine: sarete del tutto creativi con la vostra squadra e ottimali anche con il lavoro in solitaria. Ora tutto ruota attorno alle vostre capacità e alla vostra originalità combinate insieme. Le vicende personali saranno quelle che però potrebbero regalarvi maggiori soddisfazioni.

3° Cancro: ripartire alla grande con le emozioni potrebbe essere l'inizio di un bel weekend con le amicizie e la famiglia decisamente dalla vostra parte. Le amicizie sapranno come essere decisamente originali con voi, rendendo questo fine settimana estremamente speciale.

4° Pesci: emozionante e stimolante. Il vostro weekend si presenterà nel migliore dei modi sul piano sentimentale, anche avvalendovi della compagnia delle persone che amate e che potrebbero essere molto utili nel darvi dei consigli.

Le energie non vi abbandoneranno neanche per un secondo.

Gemelli a riposo

5° Gemelli: i momenti di relax in questo weekend non saranno mai abbastanza ma comunque potreste fare in modo che gli impegni non vi assorbano tutto il vostro tempo. Con l'amore potreste ritrovare una bella intesa, mentre con le amicizie e i colleghi si creerà una situazione di collaborazione molto più fluida.

6° Scorpione: sarete molto risoluti nel corso del weekend, soprattutto quando questa determinazione dovrà essere applicata sul lavoro. Secondo l'oroscopo, le decisioni di questo sabato potrebbero condizionare la prossima settimana, per cui riflettere accuratamente potrebbe essere molto positivo da parte vostra.

7° Toro: un po' di relax non vi farà male, soprattutto se venite da una settimana intensa e per cui varrà la pena fermarsi un attimo.

Il sabato si prospetta colmo di chiacchiere con le amicizie e di una rivalutazione del vostro operato sul lavoro. I guadagni potrebbero essere in calo, ma comunque all'altezza delle aspettative.

8° Acquario: avrete a che fare con una responsabilità molto più impegnativa del solito per cui non solo sarà necessario evitare distrazioni, ma anche fare in modo che l'amore vi possa in qualche modo far divergere dalla reale situazione attuale, secondo l'oroscopo. Dovreste riposare di più nelle due serate.

Amore in basso per Bilancia

9° Bilancia: avrete degli affari abbastanza buoni sul lavoro, ma l'ambito sentimentale potrebbe darvi sempre più grattacapi, favorendo anche un allontanamento da parte vostra nei confronti del partner.

Incentivare il dialogo potrebbe essere molto più difficile del previsto.

10° Sagittario: il dialogo in famiglia potrebbe essere stimolato positivamente anche se a stento, mentre dovrete fare qualcosa per ravvivare l'affinità di coppia e per darle un po' di vivacità che in questo momento manca.

11° Leone: riflettere adesso potrebbero essere molto pesante, mentre le questioni di carattere burocratico potrebbero prendervi molto più tempo di quanto necessario. Cercare aiuto fra i colleghi non sarà così negativo come potreste pensare in un primo momento.

12° Capricorno: i grattacapi di questa settimana hanno fatto un lavoro di stanchezza incredibile nei vostri confronti, però avviare una riflessione in questo momento potrebbe essere decisamente salvifico per la vostra carriera. La famiglia per il momento sarà accantonata dai vostri pensieri.