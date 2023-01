Nella giornata di martedì 24 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà in rialzo significativo il segno dell'Ariete e il segno del Gemelli. Lo Scorpione rimarrà pressoché stabile nella classifica, mentre il Bilancia scenderà.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 24 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Scorpione ottimista

1° Ariete: l'autostima potrebbe regalarvi dei risultati e dei traguardi davvero sorprendenti, che potrebbero far avanzate a grandi falcate la vostra carriera. Ora le sfide, se ce ne saranno, potrebbero letteralmente avere timore della vostra determinazione.

In amore nascerà una bella intesa del tutto nuova.

2° Gemelli: sarete permeati da un forte e tenace ottimismo che vi consentirà di essere sempre in moto e di non deludere sia le vostre aspettative che quelle delle persone che vi circondano e vi sostengono. In amore sorgerà una notizia che vi renderà estremamente felici e più responsabili.

3° Scorpione: avrete un bel sorriso stampato sulle labbra e nessuno potrà in alcun modo farlo svanire. Secondo l'oroscopo l'umore sarà davvero molto alto, e con tutta probabilità vi renderà anche in grado di fare molto lavoro nel minor tempo possibile. Continuate così.

4° Pesci: avrete una serenità molto utile per non perdere la concentrazione e per andare avanti con le faccende quotidiane da sbrigare.

Con le questioni salutari ci sarà un bellissimo rialzo, che vi permetterà inoltre anche di fare molta più attività fisica, secondo l'oroscopo.

Progetti conclusi per Toro

5° Toro: finalmente concluderete altri progetti in corso e una grande voglia di fare qualche strappo alla regola per non rimanere sempre con la mente proiettata sul lavoro e sugli affari.

Sarete al centro dell'attenzione e in grado di accontentare le aspettative.

6° Leone: le incertezze di questo periodo potrebbero trovare un attimo di tregua e darvi la possibilità di essere al centro dell'attenzione ma soprattutto privi di pensieri negativi. Respirare aria di svago per voi in questo momento significherà tanto, anche per le persone che vi circondano.

7° Bilancia: la vostra carriera sta andando abbastanza bene, ma il tarlo che vi sta procurando l'ambito amoroso potrebbe essere motivo di tristezza e di una malinconia che sarà molto difficile da dissipare per voi, in questo momento. Evitate di rimanere sempre a rimuginare sulla stessa cosa.

8° Capricorno: avrete una riflessione che vi porterà a rinnovare la vostra intesa amorosa con il partner. Difficile invece risulterà il rapporto all'interno del contesto familiare. Secondo l'oroscopo potreste rendere la serata particolarmente interessante anche con un semplice film in compagnia.

Vergine perplesso

9° Acquario: sarete molto determinati nel perseguimento dei vostri obiettivi, ma spesso e volentieri la stanchezza vi permetterà di fare molto poco.

Ad ogni modo potreste avere a che fare con una bella novità in famiglia che potrebbe rivoluzionare il vostro rapporto, trasformandolo in meglio.

10° Sagittario: la complicità sul posto di lavoro potrebbe attenuarsi fino ad arrivare ad un momento in cui preferirete lavorare da soli. Andrà meglio sul piano affettivo, con una atmosfera che potrebbe migliorare, ma molto lentamente, secondo l'oroscopo.

11° Vergine: le perplessità in amore non finiranno, e con il lavoro potrebbe proseguire questa situazione di smarrimento che con tutta probabilità potrebbe perpetrarsi a lungo. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche lieve malessere che però svanirà in men che non si dica.

12° Cancro: potreste essere molto irrequieti, e non sempre potreste avere tutto a vostra disposizione nel minor tempo possibile a lavoro. Potreste infatti subire un forte rallentamento e una scarsa partecipazione della vostra squadra, che vi potrebbe essere controproducente.