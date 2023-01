Martedì 31 gennaio 2023 troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Marte transitare sui gradi dei Gemelli, mentre Urano assieme al Nodo Nord stazioneranno nell'orbita del Toro. Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come Nettuno insieme a Venere resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Il Sole assieme a Saturno, infine, proseguiranno il transito in Acquario come Plutone e Mercurio continueranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: senza fronzoli.

Far caso ai dettagli potrebbe non essere una prerogativa di casa Bilancia questo martedì, col segno Cardinale che si dimostrerà determinato ma, al contempo, preferirà avanzare senza fronzoli nel suo percorso professionale.

2° posto Acquario: volitivi. Gennaio avrà buone chance di chiudersi con una giornata dove i nati Acquario beneficeranno di un bottino energetico di tutto rispetto, grazie al quale potranno barcamenarsi su diversi fronti senza quasi accusare stanchezza.

3° posto Gemelli: briosi. L'arma in più dei nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione parrà essere l'eccelso tono umorale del quale godranno, briosità che gli permetterà di affrontare eventuali beghe e contrattempi senza perdersi d'animo.

I mezzani

4° posto Leone: equilibrio interiore. Ottime le effemeridi per i felini che desidereranno accantonare momentaneamente gli aspetti materiali dell'esistenza, così da riconnettersi con loro stessi al fine di ristabilire un rincuorante equilibrio interiore.

5° posto Cancro: nuovi obiettivi. Giornata di fine mese dove i nati Cancro, ancor più il terzo decano, sembreranno indotti dal parterre astrale a fiondarsi su territori esistenziali inesplorati, dando vita a un'organizzazione diversa del quotidiano atta ad avvicinarsi a nuovi obiettivi.

6° posto Toro: proposte al vaglio. Il primo segno Fisso, nel corso del 31 gennaio, avrà buone possibilità di veder giungere al proprio cospetto delle proposte di natura professionale all'apparenza allettanti, sebbene i nativi non dovrebbero farsi prendere dall'entusiasmo e controllare anche eventuali postille prima di apporre la loro firma.

7° posto Capricorno: vecchie intuizioni. Detta o pensata, la frase che risuonerà probabilmente più famigliare nelle menti di casa Capricorno sarà "Te l'avevo detto", in quanto il segno Cardinale parrà rendersi conto come delle sue vecchie intuizioni si concretizzeranno proprio come aveva immaginato tempo addietro.

8° posto Scorpione: focus economico. Il rischio che correranno, c'è da scommetterci, i nati Scorpione questo martedì sarà di fare il passo più lungo della gamba in materia economica, fiondandosi sull'acquisto di un oggetto o un capo d'abbigliamento dal prezzo spropositato. Le effemeridi, invece, suggeriranno loro di essere morigerati in tal senso.

9° posto Pesci: inversione di marcia.

Alla stregua di un autista che si accorge di aver imboccato la direzione errata e si prodiga in un'inversione di marcia, allo stesso modo i nati Pesci potrebbero rendersi conto di aver cambiato opinione circa un'annosa questione che li angustiava.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: a rilento. Giorno d'inizio settimana che potrebbe avanzare a rilento per i nati Ariete, specialmente per ciò che concernerà le attività di natura pratica, in quanto per adempiere alle stesse ci sarà bisogno dell'aiuto di un esperto o di richiedere un visto burocratico.

11° posto Vergine: rinvii. L'attesa per un colloquio, per visitare un nuovo appartamento o per un responso clinico potrebbero tardare ad arrivare per i nati Vergine questo martedì, col segno Mobile che faticherà ad accettare tali rinvii.

12° posto Sagittario: burberi. Trascorrere del tempo a stretto contatto con gli arcieri non sembrerà una passeggiata, in quanto i nativi avranno buone chance di risultati burberi e indisponenti col prossimo a causa delle pressanti turbolenze astrali di questo giorno invernale.