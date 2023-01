Secondo l'oroscopo del 16 gennaio 2023 sarà una giornata piena di vittorie per molti nativi dei Pesci. I nati in Gemelli devono trovare un modo per evitare situazioni scomode, mentre gli individui della Bilancia devono mostrare ai superiori di che pasta sono fatti. Per conoscere meglio che destino vi attende nelle prossime ore, di seguito trovate le previsioni degli astri dedicate alla giornata di lunedì 16 gennaio.

La giornata di lunedì 16 gennaio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Nella foresta incantata che è la vostra vita, potrete emergere dal bosco oscuro e trovare conforto in una radura emozionale.

Nessun pericolo in questa radura, vi sentirete abbastanza a vostro agio per rilassarvi e capire meglio dove andrete dopo. Ci sono due percorsi davanti a voi, ed entrambi sembrano ugualmente promettenti. L'Oroscopo consiglia di prendere il percorso che vi intimidisce di più, perché vi condurrà nel viaggio più interessante e appagante.

Toro – Una rivelazione molto scioccante non sarà una sorpresa per voi, ma non è perché siete stanchi, è perché i vostri poteri intuitivi sono più forti che mai. Lo sapevate da sempre e siete in grado di accogliere le notizie con calma. La vostra intuizione sarà molto potente e molto utile per voi questo periodo, quindi, quando avete la sensazione che qualcuno stia mentendo o vi trovi piuttosto intrigante, potete presumere che voi abbiate ragione.

Gemelli – Se vi comportate sempre in maniera precisa, seria e calcolatrice, avrete difficoltà ad adattarvi alle nuove esperienze, questo significa che dovreste a evitare situazioni scomode. Nessuno vuole essere a disagio, ma dovreste ricordare che sentirvi fuori posto vi aiuta a capire meglio voi stessi. Fate un respiro profondo e uscite dalla vostra zona di comfort.

Non è così spaventoso. In effetti, probabilmente lo troverete piuttosto esilarante. Ecco la vostra occasione per sentirvi potenti.

Cancro – Se e quando scoppierà qualsiasi tipo di conflitto, siate pronti a reagire. Non dovreste abbandonare nessuno che ha bisogno che voi stiate dalla sua parte, ma non dovreste nemmeno farvi coinvolgere a lungo altrimenti pagherete conseguenze caotiche.

Il più rapidamente possibile, dovete allontanarvi dalle faide che non hanno fine. Siete in grado di proteggervi da soli e di affrontare le turbolenze che nasceranno nelle prossime settimane.

Previsioni astrologiche di lunedì 16 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – Quando qualcuno dice qualcosa che vi sembra tosto e complicato, fate del vostro meglio per dargli il beneficio del dubbio. Se fate capire che le vostre intenzioni sono oneste, allora le persone che vi stimano faranno lo stesso con voi. Siete responsabili di decidere se un disaccordo passa al livello successivo, quindi, dovreste apprezzare il potere che avete e non darlo per scontato. Correre dietro a qualcuno potrebbe costarvi caro.

Vergine – Potreste provare un sacco di emozioni contrastanti, vi sciameranno intorno alla testa e vi terranno confusi. Niente di preoccupante. Prima che la mattina finisca, sarete in grado di rallentare e organizzarvi al meglio. Esaminate ogni pensiero che vi viene in mente e scoprite da dove proviene. Archiviatelo nel suo posto appropriato e sarete in grado di affrontare il resto della giornata.

Bilancia – Fare bene il vostro lavoro è un’ottima strategia per andare avanti nella vostra carriera o ottenere premi migliori, ma quando tenete la testa bassa tutto il tempo, preferite non essere al centro dell’attenzione. In questa giornata, però, dovete avere un po’ di tempo per affrontare le persone di un certo prestigio.

Iniziate la conversazione, facendo vedere alla persona interessata che tipo di pasta siete fatti.

Scorpione – È ora di svegliarsi e ammettere che i vostri sogni vi stanno dicendo qualcosa. Le immagini confuse che avete sognato nelle ultime notti sono indizi su un problema che dovete risolvere, mettete insieme i pezzi e cercate di capire bene cosa dovete fare. Non perdete tempo a lavorare su una soluzione. Sapete con chi dovreste parlare e cosa dovreste dire. Fidatevi del vostro istinto.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 16 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le persone intorno a voi sono su una lunghezza d’onda completamente diversa da voi. Fortunatamente, questo non vi darà fastidio per un po’.

La vostra tolleranza per la diversità è molto alta in questo momento e potete andare d’accordo con chiunque. Per voi, il loro comportamento stravagante è interessante al punto da essere quasi affascinante. Questo è un buon momento per imparare come le altre persone vedono il mondo e scoprire se anche voi potreste vederlo in quel modo.

Capricorno – Idee complicate turbineranno nella vostra mente. Nessuno può aiutarvi, l'universo vi sta inviando un rapido afflusso di energia mentale e il vostro cervello avrà bisogno di grandi idee per tenerlo occupato. Alla fine della giornata avrete escogitato un nuovo ed entusiasmante piano che morirete dalla voglia di raccontare a tutti i vostri cari. Una nuova conoscenza è anche interessata a ciò che avete da raccontare, anche se per ragioni che potrebbero non essere immediatamente evidenti.

Acquario – Avete fatto abbastanza esercizi negli ultimi tempi? Sapete benissimo che per far funzionare bene il vostro cuore, è utile fare attività fisica. Se vi sentite giù di morale, dovreste trovare un modo per uscire ed essere attivi. Se il tempo non vi permette di fare una lunga passeggiata, andate in palestra. Se rimandate a mettervi in forma, sentirete inevitabilmente fitte di rimpianto.

Pesci – C’è un sacco di potenziale per il romanticismo in questo periodo, ma dovreste andare contro le aspettative e lasciare che le cose si raffreddino un po’. Mettete questo romanticismo nel dimenticatoio e cuocetele a fuoco lento per un po’. Sarete abbastanza soddisfatti dei risultati. Tenere una persona in attesa può essere un ottimo modo per ricordare loro che vale la pena aspettare. Sarà una giornata divertente, ricca di tante vittorie e di un rinnovato senso di fiducia. Siete pronti per una sfida più grande.