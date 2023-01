Nel mese di febbraio 2023, l'Oroscopo vedrà la costellazione dell'Acquario 'ospitare' il Sole, mentre il segno del Gemelli avrà nei suoi gradi Marte. I segni di terra troveranno un Mercurio decisamente favorevole, mentre Venere sarà nella costellazione dei Pesci.

A seguire le previsioni dell'oroscopo di febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo mensile della fortuna: Scorpione alle prime posizioni

1° Toro: febbraio 2023 sarà un mese davvero molto fortunato sul lavoro, la vostra tenacia supererà davvero le aspettative. Non ci saranno dubbi sui vostri obiettivi e i colleghi condivideranno appieno questa dinamicità sorprendente con gli affari.

Sarete anche decisamente equilibrati con i rapporti con l'ambiente lavorativo e questo potrebbe portare altra linfa alla vostra attività. Secondo l'oroscopo avrete anche una buona salute che potrebbe incentivare anche l'attività fisica.

2° Scorpione: sarete decisamente abili con gli affari, la comunicazione servirà per stipulare accordi utili per la carriera, che ora potrebbe trovare il suo periodo d'oro, rivelandosi quindi decisamente fortunata. Avrete una bellissima complicità sul piano professionale, tanto che i progetti potrebbero letteralmente scorrere lisci come l'olio. Questo bel Saturno creerà delle occasioni che potrebbero essere irripetibili, per cui approfittate anche per preparare il terreno per prospettive di affari futuri.

3° Cancro: la creatività che arriverà con l'incedere del mese di febbraio potrebbe esservi di grande aiuto nel lavoro e per esteso potrebbe portarvi anche a progredire molto anche dal punto di vista pecuniario. Non solo la fortuna di per sé, ma anche l'autostima vi porterà a fare tanti progetti, molti dei quali davvero allettanti economicamente.

Secondo l'oroscopo avrete successo con quegli affari in cui prevarrà la vostra capacità comunicativa. L'affinità con i colleghi, ma anche con clienti o superiori, potrebbe essere utile per le sfide che potreste ritenere difficili.

4° Vergine: sarete degli "assi" sul lavoro, soprattutto se fate parte di una squadra, ancora di più se ne siete leader.

Secondo l'oroscopo le vostre energie potrebbero combinarsi con una situazione fortunata che vi permetterà di essere forti di fronte agli ostacoli professionali. Il vostro slancio per il lavoro potrebbe essere determinante anche se siete ancora alla ricerca di un impiego e da ora le occasioni potrebbero incrementare.

Ariete alle prese con affari

5° Ariete: ci saranno buoni presupposti per avviare un progetto insieme alla vostra squadra lavorativa, non mancando di avere anche qualche affare da concludere da soli. Avrete una maggiore propensione al dialogo e al confronto, e ciò potrebbe essere di aiuto al cammino che dovrà intraprendere uno scopo a cui vi siete dedicati anima e corpo. Dovreste cercare di incanalare le vostre energie laddove ce ne sarà bisogno, come ad esempio proprio sul lavoro, perché potrebbero calare nel corso del mese.

Sarete anche molto più propensi a prendervi cura della vostra salute.

6° Acquario: sarete a caccia di guadagni, e talvolta riuscirete a ricavarli dai vostri progetti e affari, altre volte invece dovreste semplicemente 'ritentare'. Secondo l'oroscopo dovrete fare qualche piccola rinuncia per poter perseguire i vostri obiettivi, e non sempre potrete fare un passo troppo lungo con le spese o con lo shopping. La parsimonia potrebbe invece essere inaspettatamente premiata a fronte di un affare che vi toglierà del tempo, ma vi darà anche molto se riuscirete a portarlo a termine. Fate attenzione alla salute alla fine del mese.

7° Pesci: questo mese per il vostro segno sarà caratterizzato dall'equilibrio.

Non avrete una fortuna potente, ma quella che vi servirà per fare tante cose e nel migliore dei modi. Anche i guadagni potrebbero non essere moltissimi, ma nel complesso potranno coprire le spese che avete in programma. Date conto a ciò che vi preme di più, tralasciando per un po' tutto ciò che potrebbe distrarvi troppo dai vostri obiettivi. Prendervi cura delle relazioni che intercorrono nell'ambiente lavorativo potrebbe darvi qualche piccola sorpresa inaspettata.

8° Capricorno: avrete molte capacità riguardo le decisioni professionali future, e non sempre potrete osare, dipenderà molto dal progetto che avete in corso. Dovrete solo evitare di affaticarvi e di andare troppo dietro a una fortuna che non sarà molto forte, ma neanche troppo negativa.

Con la squadra potreste avere qualche piccolo contrasto, e probabilmente avrete delle divergenze, ma nel complesso dovreste avere una capacità di relazione che surclasserà anche il conflitto più difficile da mettere da parte. Dovreste fare molta attenzione alla salute per evitare qualche piccolo malessere.

Gemelli impegnati

9° Gemelli: ci sarà molto lavoro per il vostro segno, ma dal punto di vista salutare questo potrebbe essere alquanto controproducente e vi porterà anche a qualche nota in più di stress. Però la volontà non vi manca, e anche senza una fortuna molto alta potreste concludere tanti progetti che avete già in corso. Secondo l'oroscopo ci sarà anche qualche tensione con i colleghi, per cui stare un po' da soli, anche dal punto di vista lavorativo, potrebbe essere molto salutare per la vostra mente.

Avrete sfide e responsabilità importanti, anche se non impossibili da affrontare.

10° Leone: questo periodo potrebbe non essere molto adatto per osare dal punto di vista professionale o per agire con progetti di dubbia risoluzione potrebbe. Qualcuno rischia di andare incontro a insuccessi piuttosto gravosi. Evitare di fare il "passo più lungo" della gamba sarebbe quindi opportuno. Prendervi una pausa potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione. La vostra mente però continuerà a lavorare e a ideare nuove situazioni per dei progetti in attesa di un prossimo futuro più tranquillo.

11° Sagittario: non ci sarà un bel clima sul piano professionale, la fortuna potrebbe essere molto "dispettosa" e talvolta altalenante.

Secondo l'oroscopo dovrete innanzitutto recuperare energie e non sprecarle per banalità che potrebbero anche distrarvi, oltre che farvi fare qualche piccolo errore. Fare una pausa con uno strappo alla regola potrebbe essere una idea che stimolerà anche la vostra creatività. Ora però non sarà il momento di metterla in atto. Prendetevi molta più cura di voi, ne avete bisogno.

12° Bilancia: il lavoro potrebbe essere molto pesante per il vostro segno in questo periodo, soprattutto perché la fortuna in calo potrebbe essere un motivo per cui non sempre riuscirete a perseguire i vostri obiettivi. Non sempre riuscirete a comprendere che dovrete fare qualche sacrificio, e ciò potrebbe arrivare di punto in bianco senza che voi abbiate la prontezza per affrontarli.

Evitate di entrare in conflitto con qualcuno che in un modo o nell'altro potrebbe essere di intralcio alla vostra carriera: il passo falso che potreste fare nel mese di febbraio potrebbe essere proprio questo.