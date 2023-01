Secondo l'oroscopo del 25 gennaio 2023, i nati sotto il segno dell'Acquario devono essere decisi e determinati. I Toro, invece, devono avere maggiore coraggio.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ci vuole forza d'animo e coraggio per rialzarsi dopo una caduta. Ricordate che dopo ogni delusione la vostra corazza si solidifica ancora di più.

11° Leone: l'Oroscopo del 25 gennaio vi invita a cogliere al volo certe occasioni. Troppe volte avete aspettato che passasse il treno giusto, ma talvolta è necessario saltarci sopra senza pensarci troppo.

10° Bilancia: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Siate un po' più dinamici e intraprendenti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

9° Pesci: non siete molto loquaci in questi giorni e questo potrebbe causare non pochi rallentamenti in amore. Dal punto di vista professionale, invece, sono favoriti coloro i quali non lavorano a contatto con il pubblico.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 25 gennaio vi invitano ad essere più pazienti. Troppo spesso vi trovate a dare luogo a degli sfoghi dei quali poi vi pentite.

7° Vergine: giornata molto impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle novità in arrivo per quanto concerne la sfera sentimentale.

La cosa importante è essere sempre determinati e decisi.

6° Scorpione: sapere ciò che si vuole è già un passo importante per riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Poco alla volta si riesce ad ottenere tutto, ma è necessario essere pazienti e, soprattutto, costanti.

5° Capricorno: in questo periodo potrebbe esserci un interessante introito di denaro.

Ad ogni modo, cercate di non sperperare. Valutate attentamente le prossime spese, altrimenti potreste non trovarvi più a far quadrare i conti.

Oroscopo segni fortunati del 25 gennaio

4° in classifica Acquario: ci sono degli importanti cambiamenti in arrivo nella vostra vita. Tenete sempre gli occhi aperti e non lasciate che gli altri vi spezzino i passi.

Siate sempre decisi e determinati.

3° Cancro: giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono delle novità all'orizzonte per quanto riguarda il lavoro, ma è necessario smussare alcuni aspetti del vostro carattere.

2° Sagittario: il prossimo mese sarà molto importante dal punto di vista professionale Adesso la cosa importante da fare è impegnarsi in modo da evitare che gli altri vi superino. Dovete emergere.

1° Gemelli: questo è un momento molto bello e dinamico. Cercate di approfittarne senza aspettare che siano gli altri a dirvi quello che potete o non potete fare. L'oroscopo del 25 gennaio vi esorta all'azione.