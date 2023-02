Lunedì 6 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre Marte sosterà sui gradi dei Gemelli. Il Nodo Nord assieme a Urano, invece, permarranno in Toro, così come Giove proseguirà il domicilio in Ariete. Nettuno insieme a Venere, intanto, resteranno stabili nell'orbita dei Pesci come il Sole assieme a Saturno continueranno la sosta in Acquario. Mercurio e Plutone, infine, stazioneranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: istruirsi.

Sia che si tratti di un corso d'aggiornamento professionale o di un seminario per apprendere una nuova disciplina, i nati Ariete potrebbe avvertire, nel corso del 6 febbraio, l'irrefrenabile voglia di istruirsi in merito a qualcosa che sta catturando da tempo il loro interesse.

2° posto Sagittario: così come viene. L'arma in più degli arcieri nella giornata inaugurale della settimana in questione sarà, c'è da scommetterci, la loro propensione ad accettare l'evoluzione degli eventi, senza crucciarsi troppo se le cose dovessero andar male o gioire eccessivamente se dovessero invece andar bene.

3° posto Acquario: smuovere le acque. Complice il Plenilunio del weekend nel dirimpettaio Leone, questo lunedì i nati Acquario avranno buone chance di rendersi conto che bisognerà cambiare le carte in tavola esistenziali per raggiungere le mete prefisse nei tempi stabiliti.

I mezzani

4° posto Gemelli: a disposizione. La qualità della quale potrebbero beneficiare i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione sarà probabilmente la loro predisposizione a mettersi a disposizione delle persone care, coi loro aiuti pratici e/o morali che si riveleranno oltremodo utili.

5° posto Leone: silenzio d'oro.

Considerando i numerosi contrasti che riceverà il satellite femminile sui loro gradi, in questo giorno d'inizio febbraio i nati Leone dovrebbero assumere un mood taciturno, in quanto tale silenzio si rivelerebbe la mossa più saggia che potrebbero attuare.

6° posto Bilancia: contrasti in secondo piano. Nonostante qualche attrito relazionale in campo professionale sarà presumibilmente da mettere in conto, i nati Bilancia in questa giornata invernale parranno non dargli troppo peso, preferendo concentrarsi sul lavoro piuttosto che su eventuali liti.

7° posto Capricorno: nessun rimpianto. La conclusione di un rapporto affettivo, amicale o sentimentale che sia, parrà non scalfire minimamente la caparbietà caratteriale e nemmeno la voglia di rimboccarsi le maniche del segno Cardinale questo lunedì.

8° posto Vergine: il modo giusto. Semaforo acceso sul giallo per le coppie traballanti di casa Vergine in questa giornata d'inizio mese, in quanto per i nativi sembrerà non così tanto semplice trovare la chiave per far comprendere le loro ragioni all'amato bene.

9° posto Pesci: pile scariche. Un po' per uno scarno bottino energetico sul quale potranno fare affidamento e un po' per concedersi una meritata pausa, i nati Pesci potrebbero essere etichettati come pigri da amici e colleghi nel corso del 6 febbraio.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: procrastinatori. L'alea di casa Cancro questo lunedì sarà di rinviare alcune attività impellenti per poi accorgersi, poco dopo, che sarebbe stato meglio adempierle. A fronte di ciò, sarà bene per il segno Cardinale non cadere nella trappola della procrastinazione reiterata.

11° posto Toro: amore flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nel ménage amoroso dei nati Toro, con quest'ultimi che potrebbero ritrovarsi a dover fare i conti con un clima gelido in coppia dove la comunicazione parrà un lontano ricordo.

12° posto Scorpione: insinuazioni. Qualcuno, probabilmente una persona appena conosciuta, avrà buone chance di mettere sul piatto alcune insinuazioni verso i nati Scorpione, col segno Fisso che farebbe meglio a fare orecchie da mercante in tal senso.