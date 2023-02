L'oroscopo per la giornata di lunedì 6 febbraio 2023 vede come indiscussi protagonisti, sul piano della buona sorte, i nati sotto il segno dell'Ariete, baciati dalla fortuna del pianeta Giove e il segno dei Pesci, nei cui gradi sarà presente il pianeta Venere.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco

L'oroscopo di lunedì: Ariete al 'top'

1° Ariete: la presenza di Giove con i suoi magnifici influssi positivi sarà determinante per affrontare al meglio le sfide e vincerle, soprattutto in ambito professionale. Ci saranno novità che non si faranno attendere sul piano anche pecuniario, per cui attendetevi dei guadagni al di sopra delle vostre aspettative.

Avrete anche una bella carica che vi permetterà di essere sempre all'attivo.

2° Pesci: l'amore adesso sarà l'indiscusso protagonista di questa giornata di lunedì, con delle belle esperienze che con il partner vi porteranno molto lontano con davvero pochi mezzi. Anche l'intesa quotidiana potrebbe essere molto appagante, senza contare che il romanticismo salirà vertiginosamente.

3° Scorpione: avrete una intesa che supererà ogni ostacolo e ogni gelosia, nel corso di questa giornata. Con tutta probabilità potreste avere anche una atmosfera davvero ineguagliabile con la parentela più stretta. Sul lavoro avrete a disposizione tanta collaborazione che potrebbe portarvi a concludere un progetto anzitempo.

4° Cancro: la fortuna in questo momento toccherà prevalentemente l'amore e tutto ciò che gravita attorno, dandovi molte soddisfazioni e anche della passione. Secondo l'oroscopo potreste avere anche delle bellissime sorprese da parte della famiglia di origine.

Soddisfazioni per Bilancia

5° Bilancia: non mancheranno le soddisfazioni sul lavoro, anzi, sembrerà che la vostra carriera debba subire un rialzo molto importante e che con tutta probabilità prometterà anche dei guadagni al di sopra delle aspettative.

Ci sarà molto tempo libero per lo shopping.

6° Gemelli: in questo periodo potreste non essere molto simpatici al pianeta Venere, per cui ci sarà da portare molta pazienza nei confronti di un progetto che stenterà molto a decollare. Però Giove sarà dalla vostra parte, regalandovi quei guadagni per cui tanto avete seminato nelle settimane precedenti.

Vi aiuterà molto a coprire delle spese importanti.

7° Toro: l'atteggiamento molto ottimista di questo periodo vi aiuterà parecchio con l'ambito professionale, perché la concentrazione dalle vostre parti potrebbe essere davvero molto alta e decisamente determinante per alcuni progetti a cui tenete particolarmente. La mattinata sarà decisiva sul piano comunicativo con l'intera squadra.

8° Acquario: sarete sempre attivi e nulla vi sfuggirà, nemmeno con della stanchezza in corpo a darvi anche un po' di noia e stress. Divergere dalle questioni quotidiane vi aiuterà a essere meno tesi e a dare alla vostra relazione amorosa quella spinta in più di cui necessita per poter andare avanti senza troppi intoppi.

Vergine a disagio

9° Capricorno: avrete una situazione abbastanza stabile sul lavoro, ma con gli affetti state pericolosamente perdendo terreno. Le incomprensioni non sempre potranno essere sanate in questa giornata, e per questo potrebbero davvero trascinarsi molto a lungo.

10° Sagittario: il vostro atteggiamento schivo e a tratti indisponente potrebbe essere fonte di irritazione innanzitutto per voi stessi, per cui evitare i conflitti e arrivare a qualche soluzione più tranquilla sarà un obiettivo da portare a termine almeno nel corso di questa giornata.

11° Vergine: avrete qualche disagio a livello fisico, e la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento su di voi prima che possiate riposare a dovere, nel corso della giornata di lunedì.

Avrete bisogno di pace e tranquillità in questo momento, ma purtroppo avrete a che fare con situazioni alquanto chiassose e davvero sfiancanti.

12° Leone: sarete troppo impegnati per pensare ad altri al di fuori dell'ambito lavorativo. Bisognerà fare attenzione alle finanze prima di fare qualche passo più importante con acquisti o investimenti. Ci sarà un clima di tensione in famiglia, forse a causa di qualche decisione presa troppo di fretta.