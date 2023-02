L'Oroscopo di lunedì 6 febbraio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare l'andamento della giornata con i rispettivi voti. Particolare attenzione viene data alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali.

Tra i più fortunati figurano i Gemelli e la Bilancia, mentre Ariete e Scorpione non riusciranno a portare a termine tutti i loro impegni. Ecco i dettagli dell'oroscopo del 6 febbraio.

Oroscopo di lunedì 6 febbraio

Ariete: il ritmo quotidiano sarà troppo frenetico. Non riuscirete a stare dietro ai diversi aspetti della vostra quotidianità.

Avrete bisogno di rallentare e di concentrarvi maggiormente su voi stessi. L'oroscopo vi consiglia di non scappare dalle responsabilità. Un approccio diverso potrebbe dare risultati migliori. Dovrete solo trovare la forza per un cambiamento. Voto: 5.

Toro: sarete instancabili nel vostro lavoro. Non avrete paura di dover rinunciare al tempo libero perché avrete degli obiettivi precisi da realizzare. Gli amici potrebbero iniziare a sentire la vostra mancanza, ma saranno molto comprensivi. Le loro parole vi infonderanno ancora più fiducia. Per il momento, deciderete di non concentrarvi su una nuova storia d'amore per non distrarvi. Voto: 7,5.

Gemelli: gli astri vi metteranno davanti a nuove sorprese tutte da scoprire.

Avrete un potenziale immenso da sfruttare. Ogni mossa che compirete sarà studiata in ogni minimo dettaglio. Riuscirete a trarre il meglio anche dalle incertezze. Dal punto di vista sentimentale, il partner si rivelerà ricco di risorse. La sua presenza non potrà fare a meno di farvi sorridere. Ciò avrà ripercussioni positive anche sul lavoro.

Voto: 10.

Cancro: in alcune situazioni vi sentirete un po' disorientati. Non riuscirete a trovare subito la soluzione perfetta. Tentennerete e chiederete consiglio agli amici più fidati. Alla fine, però, le cose cambieranno. Dimostrerete di essere ricchi di coraggio e di spirito di intraprendenza. La situazione sentimentale si manterrà stabile, mentre quella lavorativa migliorerà nettamente rispetto alla scorsa settimana.

Voto: 7.

Previsioni astrologiche e voti del 6 febbraio

Leone: dopo un weekend un po' incerto, ritroverete il controllo di voi stessi. Avrete molti piani per questa giornata. Metterete al primo posto il lavoro e gli affetti. Non vorrete più rinunciare a ciò che vi fa stare bene. Deciderete di affrontare un discorso molto importante con la famiglia. Non sarà facile portarlo a termine, ma potreste rimanere molto sorpresi dalle reazioni ricevute. Voto: 8,5.

Vergine: avrete voglia di uscire e di prendere le distanze dalle mura domestiche. Sarete stanchi di compiere sempre le stesse azioni e di non fare mai nulla di nuovo. Questa potrebbe essere la giornata perfetta per un cambiamento. Ovviamente, non potrete affidarvi solo sul favore delle stelle.

Dovrete essere i primi a prendere l'iniziativa. Senza uno sforzo di volontà, sarà tutto inutile. Voto: 6,5.

Bilancia: la vostra gentilezza vi sarà di aiuto nei rapporti interpersonali. Porterete rispetto a tutte le persone con le quali interagirete. Non farete alcuna distinzione perché non vi separerete dai vostri valori. Pronuncerete parole affettuose e prive di interessi personali. Sarete pronti ad esporvi per gli amici e a sacrificarvi per il partner. Avrete uno splendido legame anche con i colleghi di lavoro. Voto: 9,5.

Scorpione: avrete difficoltà a rapportarvi con la persona amata. Vi sforzerete di dire la cosa giusta al momento giusto, ma sarà tutto inutile. Questi problemi non faranno altro che peggiorare la vostra concentrazione.

Per questo motivo, anche le performance lavorative ne risentiranno. Il capo non sarà affatto soddisfatto dei risultati raggiunti. La ramanzina potrebbe essere dietro l'angolo. Voto: 4,5.

Previsioni zodiacali del 6 febbraio

Sagittario: la situazione economica sarà un po' traballante. Non vi sentirete fieri degli ultimi traguardi raggiunti. Avrete bisogno di compiere dei passi in avanti. Deciderete di aumentare l'impegno lavorativo. Il capo, sicuramente, ne sarà contento. Questo, però, non basterà. Sarà fondamentale migliorare anche l'atmosfera e il legame con i colleghi. Il gioco di squadra rappresenterà una risorsa importante. Voto: 5,5.

Capricorno: potrete contare su uno spiccato spirito competitivo.

Non vi tirerete indietro davanti alle sfide. Al contrario, vorrete vincere ad ogni costo. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non farvi travolgere eccessivamente. Basterà poco, infatti, per adottare un atteggiamento dannoso e poco equilibrato. Gli amici vi staranno accanto per accompagnarvi in questo percorso. Voto: 6.

Acquario: non ci sarà niente di più bello, per voi, che guardare negli occhi la persona amata. Darete avvio a un corteggiamento intenso e ricco di sentimenti. Non vi fermerete alle banalità, ma andrete oltre perché sarete determinati a lasciare il segno. Il vostro interlocutore potrebbe darvi del filo da torcere, ma si tratterà di emozioni positive. Il sostegno degli amici non mancherà.

Voto: 8.

Pesci: sarete degli ottimi amici. Trasformerete la lealtà in uno dei valori più importanti per voi. Non sarà difficile tenere fede alle promesse fatte perché le persone care, per voi, rappresenteranno dei punti di riferimento insostituibili. La famiglia sarà davvero molto fiera. Anche il partner non potrà fare a meno di stare dalla vostra parte. Sarà una giornata decisamente ricca di emozioni. Voto: 9.