Nell'oroscopo di martedì 7 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, mentre Marte sosterà sui gradi dei Gemelli. Venere assieme a Nettuno, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Saturno assieme al Sole resteranno stabili in Acquario. Giove, intanto, permarrà in Ariete come il Nodo Nord assieme a Urano continueranno la sosta in Toro. Plutone insieme a Mercurio, infine, stazioneranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Ariete, meno roseo per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: pazienti. Attendere che i frutti del duro lavoro svolto maturino e si stacchino dall'albero naturalmente parrà essere una prerogativa imprescindibile per i nati Ariete questo martedì, col segno di Fuoco che bandirà l'irruenza a favore della pazienza.

2° posto Acquario: tenaci. Coriacei come un'ostrica che protegge strenuamente la propria perla, i nati Acquario potrebbero dimostrarsi oltremodo determinati sia a portare a compimento anche le attività meno impellenti, ma anche e soprattutto a raggiungere prima possibile le mire prefisse.

3° posto Capricorno: oltre le apparenze. Le prime due decadi di casa Capricorno, nel corso del 7 febbraio, avranno buone chance di riuscire a vedere alcune situazioni esistenziali da un'altra prospettiva, grazie alla quale comprenderanno come agire nel migliore dei modi.

I mezzani

4° posto Vergine: chiarimenti. La Luna nel segno opposta al pianeta dei venti e quadrata all'astro rosso spingerà, con ogni probabilità, i nati Vergine questo martedì a lanciarsi in qualche chiarimento sul fronte affettivo. Le stelle consigliano di avanzare coi piedi di piombo in tal senso, in quanto sarà facile cadere in controproducenti fraintendimenti con la persona interessata.

5° posto Bilancia: focus domestico. Un po' per dissipare le ruggini cerebrali e un po' per doverosa pulizia o sistemazione, i nati Bilancia potrebbero trascorrere gran parte del martedì focalizzando le loro attenzioni nel focolare domestico, allo scopo di rendere la casa un luogo più accogliente.

6° posto Toro: speranzosi. A riaccendersi in questo giorno d'inverno sarà presumibilmente la fiammella della speranza nel prossimo futuro per i nati Toro, i quali parranno più propensi a credere nelle loro possibilità mettendo in campo un pizzico d'ottimismo in più rispetto all'ultimo periodo.

7° posto Scorpione: di necessità virtù. Malgrado probabili contrattempi e ritardi di natura pratica, i nati Scorpione potrebbero non crucciarsi più di tanto, pensando bene di fare di necessità virtù, ovvero provare a vedere gli ostacoli come segnali di un imminente spinta al cambiamento.

8° posto Leone: lavoro sottotono. Semaforo acceso sul giallo per le faccende professionali di casa Leone questo martedì, ancor di più per coloro che lavorano facendo leva su una fonte d'ispirazione, in quanto attingere al pozzo della stessa sarà meno semplice del solito.

9° posto Cancro: provocazioni. Sarà facile questo martedì per i nati Cancro imbattersi in qualche persona che cercherà di provocarli, ma il segno Cardinale non dovrà cedere al tranello, in quanto la reazione dello stesso sarebbe così forte da posizionarlo nella parte del torto.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: recap amoroso. Il dodicesimo segno zodiacale che vive una storia traballante, nel corso delle ventiquattro ore in questione, avrà buone chance di avvertire l'esigenza di fermarsi un attimo, magari allontanandosi materialmente dal partner, per capire se vuole continuare o meno tale relazione.

11° posto Gemelli: finanze flop. Il terzo decano di casa Gemelli, durante questo giorni di febbraio, potrebbe dover fare i conti con un investimento mal riuscito o una spesa extra da dover sostenere, uscite monetarie che graveranno abbastanza pesantemente sul bilancio economico. A fronte di ciò, sarebbe meglio stringere la cinghia almeno sino alla fine della settimana.

12° posto Sagittario: carenza di novità.

Ogni arciere che si rispetti ha bisogno, spesso e volentieri, di una sferzata di buone nuove che fomentino il suo entusiasmo e la sua voglia di mettersi in gioco. Peccato, però, che questo martedì da un lato ci sarà il segno Mutevole bramoso di novità e dall'altro lato il parterre astrale si dimostrerà particolarmente avaro nel fornirgliele.