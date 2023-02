Nella giornata di martedì 7 febbraio 2023 l'Oroscopo vedrà in prima posizione il segno dello Scorpione, seguito a ruota dal segno del Cancro. La fortuna toccherà il segno dell'Ariete, e rimarrà in questo segno ancora per tanto tempo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 7 febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Ariete fortunato

1° Scorpione: la passione sarà l'indiscussa protagonista della vostra giornata di martedì, perché il partner potrebbe farvi una sorpresa davvero fuori dal comune. Secondo l'oroscopo avrete anche dei guadagni molto redditizi, potrete fare ciò che vorrete, seppure con una dovuta moderazione.

2° Cancro: avrete una bellissima atmosfera con il partner ma anche con la famiglia. Questa bella sensazione di unione e armonia potrebbe prolungarsi a lungo, secondo l'oroscopo. Il buonumore si riverserà anche sul piano professionale. Sul lavoro avrete una forte dinamicità che condividerete con le persone che vi circondano.

3° Ariete: sarà una delle giornate più fortunate della settimana, e questo perché Giove vi darà una bela ventata di successi irripetibili e con una bella vivacità generale che potrebbe arrecarvi sia simpatia dagli altri. L'autostima salirà vertiginosamente.

4° Toro: la giornata scorrerà liscia come l'olio, soprattutto per quel che concerne l'ambito professionale. Con la squadra si creerà una bellissima intesa che vi permetterà di anticipare anche qualche progetto, oltre che qualche affare.

Non rimandate ciò che potreste fare oggi, perché si prevedono dei bei successi.

Gemelli produttivo

5° Gemelli: la vostra produttività sarà davvero alta, e con tutta probabilità non farà che aumentare con il trascorrere del tempo, secondo l'oroscopo. Finalmente state riscontrando dei risultati che potrebbero portarvi ad essere sempre più indipendenti.

6° Pesci: avrete qualche timore di non fare abbastanza in ambito lavorativo, ma con un po' di sforzo potreste fare davvero qualcosa di sorprendente. Secondo l'oroscopo, in amore ci sarà una responsabilità in più, anche se non vi peserà più di tanto.

7° Bilancia: l'ambito amoroso potrebbe oscillare molto, per cui concentrarvi sul lavoro potrebbe essere la miglior medicina per il vostro animo, in questo momento.

Le amicizie vi daranno quella compagnia che potreste avere da parte di una persona a cui tenete particolarmente.

8° Vergine: faticherete molto a tenere il sorriso stampato sulle labbra, però se fa parte del vostro lavoro sarà meglio essere anche più rilassati autenticamente. Secondo l'oroscopo in amore affronterete una tempesta ma ne uscirete vincitori come coppia.

Sagittario in calo in amore

9° Acquario: preparare il terreno per dei risultati ottimali in futuro potrebbe essere alquanto sfiancante, e non avrete tutta la pazienza del mondo, in questo periodo. Sentirete di dover fare molto per voi stessi, perché vi state trascurando per situazioni che alla fine potrebbero portarvi a poco.

10° Sagittario: in questo momento state trascurando la vostra relazione amorosa, e questo potrebbe portare ad un allontanamento.

Essere troppo puntigliosi sul lavoro potrebbe arrecarvi dello stress in più e anche qualche antipatia.

11° Leone: sarà difficile essere sempre in carreggiata, e uscirne adesso potrebbe capitare, secondo l'oroscopo. Dovrete necessariamente stringere i denti in attesa di qualche colpo di fortuna oppure le energie che potrebbero tornare da un momento all'altro, secondo l'oroscopo.

12° Capricorno: farete degli sforzi enormi per stare dietro ad ogni cosa, a partire dal lavoro per concludere con la famiglia. Purtroppo potrebbero subentrare stress e nervosismo, e per esperienza sapete che non sono esattamente degli alleati eccellenti, anzi.