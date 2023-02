L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 febbraio 2023. Ad essere valutati nel contesto i segni della prima sestina. In analisi i settori della vita relativi all'amore e al lavoro.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 13 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Felici! Venere vi vedrà molto ricettivi alle esigenze del partner aiutandovi a mettere in atto quello splendido senso di tranquillità di cui la natura vi ha dotati.

Tutte le coppie sognano di avere un rapporto duraturo e felice, e voi siete molto fortunati ad averlo. Le stelle saranno dalla vostra parte, senz'altro ben disposte a rendere perfetta questa giornata. Sarete proprio sulla cresta dell’onda, grazie ai buoni influssi positivi questo lunedì sarà vivace e dinamico e voi sarete pronti a buttarvi nell’occhio del ciclone senza alcun timore. La giornata lavorativa invece si aprirà molto bene per voi, perché gli Astri suggeriscono una novità che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro successo.

Toro: ★★★. Probabilmente la vostra mente non sarà troppo tranquilla in questo periodo. Infatti, potreste sentirvi isolati dal vostro partner.

È importante che possiate passare un po' di tempo da soli per capire che cosa non va e come rimediare, e la meditazione sarà un'ottima scelta per rilassarvi. Potreste avere la sensazione che qualcuno cambi la versione dei fatti in base alla propria convenienza e questo a voi non va proprio giù. La vostra sincerità è estrema ma non tutti sono come voi.

Sapete che non potete far finta che vada tutto bene. Nel lavoro vi sentirete stressati da ritmi eccessivamente frenetici e non riuscirete a gestire al meglio le attività che vi sono state assegnate.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 13 febbraio indica che ci saranno dei piacevoli scossoni in amore per alcuni di voi. Un po' di brio potrebbe far ripartire una storia d'amore che si stava arenando e portarvi a provare dei brividi inattesi e molto intensi, nei confronti del vostro partner.

Se sentirete il bisogno di cambiare la vostra situazione sentimentale, questo è il giorno migliore per farlo. Impegnatevi e ci riuscirete! Fate affidamento su qualcuno a voi particolarmente vicino, perché sarà questa persona ad illuminarvi rispetto a un pensiero che vi tormenta da un po' di tempo. In ambito lavorativo, Mercurio favorirà le comunicazioni e vi consiglia di mettervi in contatto con alcune aziende straniere che hanno delle posizioni aperte molto interessanti.

Oroscopo e stelle del 13 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Favoriti in amore e nel lavoro: una bella giornata! Si diraderanno definitivamente alcune nebbie che, ultimamente, vi hanno tenuto un po’ col fiato in sospeso.

Se avete una relazione stabile da tempo, questa troverà diversi stimoli, interessi e nuova linfa vitale: avrete infatti modo di assaporare intense soddisfazioni e viverle serenamente con chi avete accanto. Gli influssi della Luna, poi, senz'altro vi permetteranno di mostrarvi come abili strateghi in ogni situazione. Il vostro intuito sarà molto sviluppato, come la capacità di leadership, che avete innata. Avrete modo di fare un piacevole incontro durante la serata, perché questa, sarà una giornata in cui tutto sembra remare a vostro vantaggio. I rapporti con i colleghi e con i capi saranno fluidi e improntati alla collaborazione, oltreché alla stima e alla capacità di creare sinergia.

Leone: 'top del giorno'.

Giornata vincente in ogni contesto! Vi godrete un momento particolarmente gioioso e propizio all’espansione sentimentale, dove alcuni vostri desideri potrebbero tramutarsi in realtà. Sappiate proporzionare le vostre ambizioni all'interno della coppia, adattandole alle possibilità reali, in modo da ottenere il massimo grazie al cielo positivo. L'amore va a gonfie vele in questo momento, e le vostre giornate stanno cominciando a prendere una piega molto divertente e stimolante. Abbiate il coraggio di rischiare e di osare qualcosa in più rispetto al solito: sarete sicuramente premiati. Determinati, ambiziosi, così vi vuole uno strepitoso Mercurio, che vi farà giungere risultati di primordine nel vostro lavoro.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 13 febbraio, pronostica stelle abbastanza amiche. Queste faranno sì che il vostro ménage di coppia si possa evolvere in una prospettiva di lungo respiro, quella prospettiva capace di stabilire importanti tappe nella vostra esistenza, come la nascita di un figlio o la possibilità di convivenza o matrimonio. Presto riuscirete a difendere la vostra posizione in tutti i settori della vita, grazie a Marte, che con i suoi influssi benevoli vi fortifica e vi rende molto più sicuri di voi stessi e delle vostre possibilità. Grazie al vostro spirito indomito, organizzerete con la vostra grande professionalità il lavoro che avete da svolgere e vi assicurerete che tutto sia come voi avete previsto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 febbraio.