Le previsioni dell'oroscopo del 26 febbraio invitano i nati sotto il segno del Leone ad approfittare di questo momento di positività. I Vergine devono essere un po' più cauti ad aprirsi in amore e in amicizia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere sul futuro. Non lasciatevi prendere troppo dall'ansia.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 26 febbraio invitano i nati sotto questo segno ad essere più tolleranti.

Spesso tendete a perdere la pazienza anche per cose molto futili.

10° Vergine: in amore e in amicizia vi donate sempre molto, ad ogni modo, cercate di capire quando sia il momento di lasciarsi andare e quando, invece, sarebbe opportuno essere più cauti.

9° Scorpione: meglio un uovo oggi o una gallina domani? In questo periodo più la prima. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino e non abbiate paura di osare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: sono in arrivo delle novità in amore, ma è importante mantenere alta la concentrazione. In amore ci sono dei riavvicinamenti con una persona speciale con cui avevate discusso.

7° Toro: in aria c'è un po' di tensione, forse avete bisogno di una piccola pausa.

Le previsioni dell'oroscopo del 26 febbraio vi invitano a mantenere la calma e a non essere troppo precipitosi, specie in amore.

6° Ariete: dal punto di vista professionale siete molto creativi, ma cercate di essere anche molto concreti. Avere e seguire degli ideali va bene, ma dovete anche trovare un'attinenza con la realtà.

5° Gemelli: non siate troppo precipitosi nel giudicare una situazione o una persona che avete di fronte. Allargate i vostri orizzonti e non fermatevi solamente alle apparenze. Siate più determinati.

Oroscopo segni fortunati del 26 febbraio

4° in classifica Leone: giornata produttiva per voi. Non siate troppo litigiosi, altrimenti rischierete di rovinare una situazione astrale che, invece, è assolutamente positiva per voi.

3° Acquario: se siete in attesa di risposte o di conferme, non dovrete aspettare ancora molto. La cosa importante, però, è credere sempre in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Sul lavoro si può osare un po' di più.

2° Pesci: la giornata si prospetta molto produttiva secondo l'oroscopo del 26 febbraio. Allargate i vostri orizzonti e vedrete che non ve ne pentirete affatto.

1° Sagittario: le stelle vi invitano ad osare. In amicizia stanno per arrivare delle risposte. Nel lavoro è importante impegnarsi e vedrete che riuscirete ad avere delle belle soddisfazioni.