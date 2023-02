Nel fine settimana del 4 e del 5 febbraio 2023, l'Oroscopo prevede grinta e soddisfazione per i nati sotto il segno del Toro mentre una certa stabilità in amore regalerà ai Pesci tanta tenerezza. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: esperienza per Ariete

1° Gemelli: fare una nuova amicizia, in questo momento, potrebbe essere un motivo di rinascita e forse anche di esperienze nuove. Secondo l'oroscopo, potreste anche coltivare la vostra creatività non soltanto sul lavoro, ma anche con un hobby che avete scoperto da poco tempo.

2° Ariete: avrete una bella esperienza che toccherà le corde delle vostre emozioni. Potreste avere a che fare con una nuova relazione (se siete single), magari con una persona che vi farà dimenticare del tutto una relazione precedente. Secondo l'oroscopo, anche gli affari si riveleranno al di sopra delle aspettative.

3° Toro: concluderete questa settimana in bellezza, pieni di grinta e soddisfazione. I guadagni si faranno sempre più sostanziosi, aprendo la strada anche ad altri investimenti, oltre a quelli già effettuati. In amore, possibili svolte anche per quelle coppie che recentemente hanno avuto diverbi.

4° Scorpione: ritrovare qualche vecchia amicizia potrebbe essere di grande consolazione, specialmente se queste vi hanno accompagnato a lungo nel corso dell'infanzia o dell'adolescenza.

Godrete anche di un ottimo romanticismo con il partner, un romanticismo che si alternerà perfettamente con il riposo.

Pesci stabile in amore

5° Pesci: la stabilità in amore vi farà chiudere la settimana con una tenerezza fuori dal comune, per cui anche le vicende più difficili da affrontare potrebbero rivelarsi decisamente più semplici.

Con tutta probabilità, gli affari potrebbero essere pronti in altre giornate, con ottime soddisfazioni di stampo pecuniario.

6° Sagittario: avrete qualche piccola sorpresa sul piano economico. Per il momento, potreste semplicemente coprire qualche spesa, secondo l'oroscopo. Potreste essere un po' nervosi, ma se riuscirete a rilassarvi adeguatamente, questo nervosismo svanirà presto.

7° Capricorno: potreste fare un bellissimo incontro con una persona decisamente interessante, ma dovrete fare attenzione a non incrinare un rapporto che, probabilmente, vi sta particolarmente a cuore. Secondo l'oroscopo, dovreste avere un occhio di riguardo per la salute.

8° Leone: si allenteranno delle tensioni che, nel corso della settimana, sono state piuttosto tenaci. L'atmosfera familiare potrebbe trovare dei punti di accordo su alcune situazioni spinose. Verificare qualche relazione interpersonale che avete in corso potrebbe essere utile per rivedere chi si dimostra sincero e chi no.

Pressione per Acquario

9° Cancro: evitate di spendere troppo e di fare shopping in maniera compulsiva. Le questioni amorose potrebbero trovare qualche ostacolo al perseguimento della vostra felicità di coppia ma, al tempo stesso, avrete delle belle carte da giocare.

10° Acquario: potreste sperimentare un po' di pressione sul piano professionale, forse con un progetto che faticherà molto a trovare la sua degna conclusione. Dovreste concedervi più tempo per voi senza pensare troppo a quel che dovrete fare più avanti, altrimenti non riuscirete a staccare la mente da ciò che vi stressa.

11° Bilancia: le troppe spese potrebbero essere controproducenti per il vostro bilancio, per cui evitare di spendere troppo con cose che, al momento, non potrete neanche utilizzare. In amore ci sarà un clima molto freddo e incline all'allontanamento.

12° Vergine: avrete un atteggiamento inquieto che, purtroppo, potrebbe essere controproducente per le vostre finanze, per cui evitate di fare spese inutili. Concentratevi di più sulle questioni di carattere personale. Anche l'ambito personale potrebbe presentare delle criticità, secondo l'oroscopo.