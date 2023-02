L'oroscopo di marzo 2023 si presenterà con la presenza di Venere nella costellazione dell'Ariete e di Mercurio nella costellazione dei Pesci. Queste posizioni rendono i nati sotto i segni di acqua e di fuoco tra i favoriti, nel complesso. Marte sarà nella costellazione dei Gemelli, conferendo ai segni di aria maggiori energie.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di marzo.

L'oroscopo della fortuna: coraggio per Leone

1° Leone: arriverà un periodo di coraggio, di determinazione e di opportunità che probabilmente non si verificheranno in modo così frequente nei mesi successivi a marzo 2023.

Avrete una fortuna che vi conferirà anche molta fiducia nel futuro, per cui immergervi nel lavoro adesso potrebbe essere una mossa molto positiva anche per il periodo primaverile, secondo l'oroscopo. Sarete di esempio per gli altri, ad esempio la vostra squadra di lavoro potrebbe imitarvi e allo stesi tempo sentirsi importante con voi al loro fianco.

2° Ariete: avrete a portata di mano un successo professionale invidiabile. Sarete valorizzati al meglio, soprattutto dal capo, il cui supporto potrebbe essere essenziale per la vostra carriera. L'ambito finanziario di conseguenza subirà un notevole rialzo e una propensione ad incrementare le opportunità affaristiche più sostanziose, secondo l'oroscopo.

Sarete vivaci, dinamici, ma soprattutto ottimisti. I progetti in corso diventeranno estremamente remunerativi nelle vostre mani.

3° Pesci: non solo la fortuna, ma sarà presente per il vostro segno anche un fortissimo ottimismo che deriva dal Sole. Le sfide che avete riservato per voi stessi sul lavoro potranno essere affrontate senza alcun tipo di tentennamento, secondo l'oroscopo, dando anche alla collaborazione con i colleghi quella spinta in più per poter osare anche con gli affari più difficili da portare a termine.

Le ricompense e i guadagni saranno alla vostra portata man mano che passeranno le giornate di marzo.

4° Sagittario: avrete una sicurezza maggiore e una fortuna che finalmente darà i frutti che desiderate. Le decisioni che prenderete nel corso del mese di marzo per il lavoro potrebbero essere molto fortunate. La vostra disponibilità vi aiuterà a stabilire delle relazioni molto più solide all'interno della vostra squadra di lavoro, dunque anche di lavorare più efficientemente.

Dialogare sarà determinante per quegli affari che finora avete reputato al di fuori della vostra portata.

Idee per Gemelli

5° Gemelli: avrete delle belle idee da mettere in pratica, e le energie potranno supportarle anche senza un intervento troppo ingente della fortuna. Quindi un equilibrio fra lavoro e fortuna in questo momento potrebbe darvi delle opportunità molto allettanti, anche se in alcune giornate dovrete sgomitare per raggiungere i vostri obiettivi. Secondo l'oroscopo, avrete molto coraggio nell'affrontare delle sfide difficili.

6° Acquario: anche se non ci saranno molte energie a vostra disposizione, la fortuna potrebbe fare la sua piccola parte nei progetti ambiziosi a cui avete aderito, nel mentre dedicarvi a potenziare le abilità nella mansione a cui vi siete dedicati, che sia nello studio oppure nel lavoro.

Secondo l'oroscopo la vostra mente potrà essere uno strumento essenziale per superare quelle barriere costituite da quelle problematiche che si sono trascinate nel tempo.

7° Scorpione: potreste fare dei grandi balzi in avanti nella vostra carriera, con Venere nella costellazione dei Pesci a conferirvi un aspetto decisamente fortunato. Purtroppo però dovrete gestire la vostra emotività ed essere più 'fermi' in alcune decisioni, soprattutto sotto il profilo professionale. Con una carica energica di questo tipo che avrete nel mese di marzo però potreste davvero puntare in alto, secondo l'oroscopo.

8° Toro: avrete a che fare con qualcosa di nuovo, forse una opportunità che potrebbe darvi quella spinta in più che necessita alla vostra carriera per progredire.

Probabilmente questo periodo dell'anno non sarà dei migliori, ma le energie non vi mancheranno e le idee neanche, per cui vi basterà attendere un po' per vedere i progetti personali lavorare a pieno regime. Secondo l'oroscopo, la collaborazione con i colleghi potrebbe darvi delle soddisfazioni comunque ottimali.

Bilancia in calo

9° Cancro: lavorare di buona lena potrebbe mettervi al riparo da una situazione complessiva che purtroppo non sarà ottimale. Ci saranno dei piccoli momenti fortunati che non vi faranno mancare soddisfazioni, ma per un salto di qualità nella carriera bisognerà attendere un po'. Ad ogni modo le energie potranno essere di enorme aiuto ad una situazione della fortuna piuttosto altalenante.

10° Bilancia: ci sarà poca fortuna, anche se non mancherà per il vostro segno. Secondo l'oroscopo però, se tenderete a distarvi sul lavoro questa potrebbe non essere efficace quando servirà, ovviamente. Prendervi qualche pausa in più potrebbe esservi di aiuto, ma fate attenzione a non fermarvi completamente. La vostra squadra potrebbe essere poco collaborativa, ma con un po' di sforzo riuscirete a portare a termine i progetti in essere senza troppi problemi.

11° Capricorno: ci potrebbero essere delle delusioni molto forti sotto il profilo professionale, per cui dovrete prendere delle decisioni molto difficili che potrebbero mancare di coraggio. Cercate di concentrarvi di più e di fare qualcosa che possa attutire questa situazione abbastanza precaria.

Sicuramente avrete dei momenti fortunati che renderanno questa situazione migliore, ma dovrete attendere la fine del mese affinché riusciate a vedere dei risultati positivi.

12° Vergine: tenderete a complicarvi un po' la vita e la fortuna che non girerà molto dalle vostre parti potrebbe essere un ulteriore sassolino da togliere dalla scarpa. Avrete delle idee che in questo momento particolare purtroppo non potranno essere messe a frutto, ma coltivarle per un periodo migliore potrebbe essere un modo per preparare il terreno per i mesi successivi. Questo marzo avrete poche energie, ma indirizzatele laddove ce ne sarà bisogno.