Nella settimana che va dal 6 al 12 febbraio 2023, l'Oroscopo vedrà il pianeta Venere presente nella costellazione dei Pesci, per cui si verificheranno delle belle esperienze amorose soprattutto per i nati sotto i segni di acqua. Il Sole sarà presente nella costellazione dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della settimana: Toro in testa

1° Toro: questa settimana potrebbe essere molto piacevole e priva di elementi che potrebbero in qualche modo farvi abbassare l'umore. Sarete molto ottimisti e non vi farà paura più nulla.

Sul lavoro sarete dotati di una carica decisamente inscalfibile, secondo l'oroscopo. Le vicende personali prenderanno una piega molto più risolutiva, mentre sul lavoro la vostra fantasia potrebbe far fronte anche all'affare più difficile da gestire. Secondo l'oroscopo in famiglia si creerà una atmosfera che vi porterà solo benessere, e del tutto priva di conflitti interni che potrebbero turbarvi. Nel fine settimana si apriranno scenari di guadagno ancora più remunerativi.

2° Scorpione: per voi la stagione dell'amore è arrivata in anticipo, secondo l'oroscopo. Vi sentirete al settimo cielo con il partner, e progettare la vostra vita insieme non potrebbe essere più facile di così. Darete modo ai vostri sentimenti di esprimersi al meglio, con tanto romanticismo e quella passionalità che fa sempre e comunque parte di voi.

La serenità in famiglia sarà la degna ciliegina sulla torta che vi darà anche qualche avventura insieme alle persone amate. Sul lavoro creerete i presupposti per progetti sempre nuovi ed eccitanti per l'intera squadra.

3° Cancro: i momenti con il partner potrebbero diventare dolci e pieni di romanticismo, teneri e anche passionali.

Questo clima di simbiosi potrebbe darvi qualche novità come coppia, come un figlio, un matrimonio, o comunque una svolta che potrebbe portarvi qualche responsabilità in più, ma anche tanta gioia. Sul lavoro la fortuna potrebbe trovare il modo di farvi guadagnare di più e di essere sempre al centro dell'attenzione con i colleghi.

Rimanere in forma sarà uno degli obiettivi principali di questa settimana, e man mano che si avvicinerà il fine settimana ci riuscirete alla grande, secondo l'oroscopo.

4° Ariete: questa settimana potrebbe regalarvi dei successi finanziari molto promettenti grazie agli influssi di Giove. Secondo l'oroscopo avrete anche modo di vedere la vostra carriera fare un bel salto di qualità che probabilmente riguarderà tutta la prima parte della settimana. La seconda parte invece potrebbe essere dedicata molto di più alla sfera dei sentimenti, magari con una bella iniziativa da parte del partner oppure un incontro per i single, che però non porterà necessariamente l'amore, molto più probabilmente una bellissima amicizia.

Il weekend potrebbe essere molto riposante, secondo l'oroscopo.

Bilancia in rialzo

5° Bilancia: finalmente assisterete ad un rialzo del vostro segno nella classifica dopo tanto tempo, e la sintonia in amore potrebbe riemergere dopo qualche periodo di negatività. Adesso gli incontri potrebbero darvi l'amore e il lavoro qualche opportunità. Ci saranno i presupposti per vedere la vostra maturità aumentare, così come il vostro senso di responsabilità. Secondo l'oroscopo ci saranno degli affari che vi daranno l'opportunità di fare qualche spesa in più senza trascurare quelle importanti. Nella seconda metà della settimana ci sarà sempre più divertimento e svago, mentre nel fine settimana potreste avere la sensazione di toccare il cielo con un dito.

6° Gemelli: avrete delle belle novità sul piano professionale. Adesso i progetti potrebbero diventare sempre di più ala vostra portata e sempre più remunerativi. Anche se ci sono state parecchie noie nel corso della settimana precedente, questa settimana vi permetterà di andare avanti con gli affari senza guardarvi indietro. Ci sarà molto spazio anche per consolidare la sintonia con l'ambiente lavorativo e i suoi membri. In amore invece ci sarà un po' di incomprensione e di freddezza, dunque se ci saranno progetti di coppia, questi al momento potrebbero essere 'congelati', in attesa di qualche svolta. Nel weekend potrebbero aprirsi le porte per molte possibilità, secondo l'oroscopo.

7° Pesci: darete il via ad una settimana che potrebbe darvi molto amore, di quello tenero e senza troppi fronzoli e che potrebbe anche regalarvi una esperienza in più.

Nella coppia la complicità adesso sarà ottima, e le gelosie del tutto accantonate. Avrete qualche timore di non riuscire sul lavoro e nei progetti annessi, ma poi queste paure si riveleranno totalmente infondate, perché il lavoro continuerà a scorrere liscio senza troppi ostacoli ad infastidirvi. Secondo l'oroscopo andrete sempre più spediti con i progetti personali nel fine settimana.

8° Capricorno: avrete dei risultati ottimali che potrebbero dare alla vostra carriera un notevole passo in avanti, senza che facciate sforzi enormi e con pochi mezzi a vostra disposizione. Sul lavoro e sulle relazioni con i colleghi ogni cosa potrebbe filare molto più liscia di quanto pensiate, soprattutto con degli affari in atto.

In amore però potrebbe esserci una stabilità che potrebbe scontrarsi con una voglia di vedere la vostra storia d'amore un po' più dinamica. Evitate di essere impulsivi con le persone che vi circondano, secondo l'oroscopo. Il weekend potrebbe darvi qualche piccolo senso di monotonia.

Acquario in forma

9° Acquario: questa settimana sarete in forma e in azione per poter mandare avanti i progetti che avete in corso e che potrebbero darvi molti guadagni in futuro. Dovrete lavorare sodo per arrivare alla vetta, per cui in questo momento non avrete moltissime soddisfazioni, ma solo quella di aver fatto il vostro dovere. Secondo l'oroscopo essere attivi adesso vi porterà molto lontano. L'amore sta dando qualche piccolo segnale di cedimento, forse dovuto alle troppe cose da fare in questo periodo, e non per una vera crisi.

L'ottimismo però non vi abbandonerà, anzi, sarà più forte nel fine settimana.

10° Leone: questa sarà una settimana di grandissimo impegno per il vostro segno, specialmente se ultimamente siete stati a riposo oppure alle prese con altri ambiti della vostra vita quotidiana. Secondo l'oroscopo rimettervi in moto potrebbe essere molto più difficile del previsto, ma man mano che procederà la settimana dovreste prendere un po' di 'quota'. Finalmente potreste cominciare a creare qualche piccolo dialogo volto al mantenimento delle relazioni interpersonali senza che queste siano compromesse dal lavoro. Nel fine settimana si verificheranno dei rialzi significativi dell'umore, secondo l'oroscopo. Potreste anche essere al centro dell'attenzione.

11° Sagittario: avrete un periodo piuttosto complicato che potrebbe andare a scontrarsi con una sensazione di smarrimento. Purtroppo l'oroscopo prevede anche una intensa attività lavorativa che potrebbe stressarvi molto. Il malumore potrebbe sciupare qualche relazione che avete appena intrapreso, mentre per le coppie più datate il rischio sarà quello di non comprendervi nelle situazioni più disparate. Fare uno sforzo sia per voi che per gli altri vi darà una serenità maggiore, che però vedrete solamente nel fine settimana. La concentrazione sul lavoro potrebbe concentrarsi solo nel weekend.

12° Vergine: purtroppo con molte opposizioni importanti, come quella di Venere, al momento potreste faticare ad avere un atteggiamento che somigli in qualche modo a quello romantico, e con tutta probabilità anche l'ambito professionale potrebbe darvi qualche grana in più.

Sicuramente avrete da rivedere qualche posizione circa i sentimenti, la voglia di continuare una relazione oppure no oppure la prospettiva di prendervi più cura di voi stessi. La freddezza sarà presente soprattutto in amore, ma probabilmente vi aiuterà anche a ragionare in modo meno 'coinvolto' dal punto di vista sentimentale. Il lavoro apparirà sempre più monotono