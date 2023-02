L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 febbraio vede il pianeta Venere spostarsi nel segno zodiacale dell'Ariete, movimento che porta buone emozioni al segno di Fuoco, mentre Bilancia potrebbe assumere un atteggiamento più permaloso. La Luna sosterrà i Pesci, portando ancora bei momenti di passione, mentre Leone sarà particolarmente ottimista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 febbraio.

Previsioni oroscopo settimanale dal 20 al 26 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: la settimana non poteva iniziare meglio di così grazie all'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale.

Single oppure no, arriveranno forti emozioni nel prossimo periodo, da lasciarvi spesso senza fiato. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti stanno andando bene, declinandoli verso la direzione giusta grazie all'aiuto di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta dell'amore non sarà più in sestile a partire da questa settimana. Secondo l'oroscopo con il partner ci sarà ancora una buona intesa, e avrete ancora buone occasioni per costruire una storia d'amore solida e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro non prendete con troppa fretta i vostri progetti, perché con Mercurio in quadratura potreste andare fuori strada. Voto - 7️⃣

Gemelli: finalmente Venere sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Single oppure no, riuscirete a mostrare in modo più deciso le vostre emozioni, e con l'aiuto della Luna tra le giornate di mercoledì e giovedì, avrete più a cura il benessere della vostra fiamma. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti. Le entrate ci saranno, ma non dovrete avere le tasche bucate. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che tenderà a complicarsi non poco durante la prossima settimana.

Il pianeta Venere si sposterà in quadratura, e potreste assumere un atteggiamento un po’ troppo pessimista. Sul fronte professionale gli ostacoli da superare saranno tanti, ma non dovrete arrendervi se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali in netto miglioramento dal punto di vista sentimentale.

Venere in trigono aumenterà la passione e l'intesa con la vostra fiamma, permettendovi inoltre di essere più ottimisti. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Toro. Nel lavoro potreste trovare qualcosa che fa al caso vostro, ma dovrete dimostrare agli altri di saper gestire la situazione. Voto - 8️⃣

Vergine: le buone emozioni finalmente arriveranno anche per i nati del segno ora che Venere non sarà più in opposizione. Single oppure no però, non dovrete avere fretta di bruciare le tappe. Costruite con calma la vostra storia d'amore. In ambito lavorativo dovrete essere più attivi nei vostri progetti, dimostrare maggior voglia di fare. Le idee ci sono, ma dovrete saperle mettere in pratica.

Voto - 7️⃣

Bilancia: l'arrivo di Venere nel segno dell'Ariete potrebbe mettere in luce il vostro lato più permaloso. Single oppure no, con questo atteggiamento potrebbe essere più complicato costruire una storia d'amore che funzioni veramente. Nel lavoro non ci saranno grandi difficoltà grazie a stelle come Marte e Mercurio che vi assistono. In ogni caso, attenzione a Giove in opposizione che potrebbe essere causa di un po’ di sfortuna. Voto - 6️⃣

Scorpione: forse sarà un periodo un po’ meno fortunato in amore, ciò nonostante la prossima settimana si rivelerà abbastanza soddisfacente per i nati del segno. Single oppure no, con il giusto atteggiamento, potrete ancora riuscire a fare colpo verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo una piccola spinta potrebbe farvi comodo per lanciare più in fretta alcuni vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Venere che finalmente sarà in posizione favorevole, le cose miglioreranno non poco dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete più a vostro agio con il partner, e potrete provare a costruire un rapporto migliore. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di essere ben organizzati, e riuscire a fare importanti passi avanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana più complicata dal punto di vista amoroso, ora che Venere si trova in quadratura dal segno dell'Ariete. La vostra vena romantica si farà sentire di meno, e sarà importante non causare litigi con il partner.

Nel lavoro ci sarà una discreta stabilità, ciò nonostante attenzione a Giove in quadratura che potrebbe allungare i tempi di alcune mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: Venere in sestile dal segno dell'Ariete vi permetterà di vivere con maggiore entusiasmo il vostro rapporto con il partner. Attenzione però a non dare troppe cose per scontate all’interno del vostro rapporto, in particolare durante il weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Nessun problema invece in ambito lavorativo, dove sarete perfettamente in grado di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con il partner continuerà a esistere un bel rapporto, ciò nonostante d'ora in avanti siate un po’ più cauti nel vostro modo di dire e fare. In ambito lavorativo non ci saranno grandi cambiamenti, ma questo non vorrà dire che i vostri progetti andranno male. Voto - 8️⃣