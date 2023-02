L'oroscopo di domenica 5 febbraio sarà ricco di novità e i transiti planetari avranno un forte peso sulle scelte dei segni zodiacali in ambito sentimentale e sociale. Ci sarà chi sarà pronto ad esporsi e chi si farà travolgere dalla timidezza.

Leone, Scorpione e Sagittario non avranno alcun problema a dimostrare il proprio affetto, mentre Ariete, Cancro e Pesci saranno più cauti. Toro, Vergine e Acquario dovranno affrontare qualche divergenza con il partner e, infine, Gemelli, Bilancia e Capricorno si dedicheranno al loro futuro.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 febbraio.

Previsioni e voti di domenica 5 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: osserverete i comportamenti del partner, senza interferire con le sue decisione. Non saprete ancora quale direzione prenderà questa relazione. Da una parte vorreste andare avanti, ma dall'altra vi renderete conto della presenza di alcune incomprensioni. La famiglia vi consiglierà di prendere le distanze, mentre gli amici proveranno a tutelare maggiormente il rapporto di coppia. Voto 5.5.

Toro: trovare un punto di incontro con il partner sarà praticamente impossibile. Le vostre parole non riusciranno a scalfire la sua corazza. Inoltre, non sarete disposti a ignorare alcuni eventi. Le previsioni astrologiche del giorno consigliano di non forzare troppo la mano.

Questo non vi aiuterà a sistemare le cose. Al contrario, potrebbe aumentare la tensione già largamente presente. Voto 4.5.

Gemelli: non vedrete l'ora di assistere all'inizio della nuova settimana. Avrete moltissimi progetti da realizzare. Inoltre, sarete pronti a fare un passo avanti per proporre le vostre ultime idee. Lo spirito di iniziativa non vi mancherà, però, potreste apparire un po' permalosi.

Le critiche, infatti, scateneranno diverse reazioni. Non sarete disposti ad accettare quelle provenienti da sconosciuti. Voto 7.

Cancro: rimarrete sorpresi davanti ad alcuni atteggiamenti del partner. Da lui, vi sarete aspettati qualcosa di completamente diverso. Proverete a parlarne, ma le parole non troveranno la giusta direzione.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di aspettare il momento giusto e, nel frattempo, di concentrarvi sui vostri hobby preferiti: non ve ne pentirete. Voto 6.5.

Oroscopo del giorno 5 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete decisamente espansivi. Dimostrerete tutti i vostri sentimenti, senza alcuna paura. Il partner vivrà dei momenti indimenticabili accanto a voi. Sarà decisamente felice del trattamento ricevuto. Non vi porrete alcun dubbio perché sarete convinti di aver intrapreso il giusto percorso emotivo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, nutrirete delle piccole preoccupazioni. Voto 8.

Vergine: la vita di coppia subirà un brusco cambiamento. Non comprenderete più il punto di vista del partner.

Indossare i suoi panni diventerà sempre più difficile. Ovviamente, proverete a compiere qualche sforzo per migliorare le cose, ma dovrete rassegnarvi, almeno per il momento, a questa realtà. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi travolgere dallo sconforto. Voto 5.

Bilancia: il futuro rappresenterà un punto interrogativo per voi. Nonostante questo, inizierete ad elaborare già un percorso ben preciso. Punterete molto sulla carriera e sulla stabilità emotiva. Senza una buona posizione economica saprete di non poter realizzare i vostri sogni. Potrebbe essere il momento giusto per tornare a studiare o a frequentare corsi di formazione professionale. Voto 7.5.

Scorpione: sarete travolgenti e passionali con il partner.

Vi basterà il suo sguardo per provare intensi sentimenti. Avrete intenzione di prendervi cura del rapporto di coppia e di lavorare su diversi aspetti. Farete affidamento sulla vostra famiglia per alcuni consigli e anche gli amici saranno un ottimo punto di riferimento. Forse riuscirete a trasformare la serata in un'esplosione di romanticismo. Voto 10.

Previsioni zodiacali del 5 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata rappresenterà il punto di svolta per voi. Sarete molto più aperti con il prossimo. La persona amata si trasformerà in un punto di riferimento unico e speciale, in grado di donare una marcia in più alla vostra vita. Non sarà difficile parlarle dei sentimenti provati.

Le parole, sinceri e cariche di sentimenti, riusciranno a colpire nel segno. La famiglia vi appoggerà. Voto 9.5.

Capricorno: la paura del fallimento rischierà di avere la meglio. Non riuscirete a prendere una decisione netta. Continuerete a tornare sui vostri passi e a cambiare idea. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non passare da un progetto all'altro. Prima di agire, dovrete fare chiarezza nel vostro cuore. Un amico speciale potrebbe esservi di aiuto in questo. Voto 6.

Acquario: questa giornata non inizierà nel modo giusto. I litigi con il partner saranno presenti durante tutta la mattinata. Ci sembrerà impossibile riuscire a risolvere le cose. Dopo l'ora di pranzo, però, la situazione subirà un netto miglioramento.

Il dialogo diventerà più semplice da gestire e troverete il coraggio per parlare a cuore aperto. Vivrete dei momenti decisamente intensi. Voto 8.5.

Pesci: considererete la timidezza come un difetto. Avrete paura di non riuscire ad abbattere le barriere per via di questo modo di fare. In realtà ci sarà una persona che troverà questa vostra caratteristica davvero sorprendente. Non perderà tempo e vi metterà subito a conoscenza del suo pensiero. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere sempre voi stessi. Voto 9.