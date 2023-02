Nell'oroscopo di lunedì 27 febbraio 2023 troveremo sul piano astrale la Luna e Marte risiedere nel segno dei Gemelli, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Il Nodo Nord assieme a Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Giove insieme a Venere resteranno stabili nel domicilio dell'Ariete. Il Sole e Nettuno, infine, continueranno la sosta in Pesci come Saturno assieme a Mercurio permarranno in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: risoluzioni.

La straordinarietà di questo lunedì di casa Acquario risiederà probabilmente nella risoluzione improvvisa e senza manovra alcuna da parte del segno Fisso di alcuni contrattempi di natura pratica.

2° posto Bilancia: occasioni. Le effemeridi suggeriranno, nel corso del 27 febbraio, ai nati Bilancia di prodigarsi nella richiesta di preventivi per la sistemazione di oggetti rotti o danneggiati, ad esempio recandosi dal meccanico per l'automobile tamponata, in quanto il segno Cardinale avrà buone chance di riuscire a strappare un ottimo prezzo.

3° posto Gemelli: pimpanti. Sia il tono umorale che la voglia di rimboccarsi le maniche saranno, c'è da scommetterci, due compagne di viaggio del lunedì dei nati Gemelli, specialmente del terzo decano che beneficerà maggiormente di un ritrovato entusiasmo.

I mezzani

4° posto Leone: dinamici. Questa giornata di fine febbraio potrebbe mettere dinanzi ai nati Leone diverse attività da portare a compimento, ma i felini parranno non perdersi d'animo e destreggiarsi tra le stesse con grande dinamicità.

5° posto Pesci: amorevoli. Le prime due decadi di casa Pesci daranno il loro meglio, con buona probabilità, nel rapporto genitore/figlio dove si dimostreranno oltremodo amorevoli e comprensivi con l'altro membro della famiglia.

6° posto Scorpione: routine. La probabile solita solfa sul fronte professionale e nel focolare domestico che i nati Scorpione dovranno sorbirsi, sebbene non troppo entusiasmante, permetterà agli stessi di essere al riparo da sgradevoli imprevisti.

7° posto Cancro: istintuali. Un ricordo d'infanzia o legato a una vecchia amicizia sfiorita potrebbe riaccendere nei nati Cancro, durante il 27 febbraio, la voglia di acquistare un oggetto o qualcosa da mangiare che li possa riportare metaforicamente indietro nel tempo e tale istinto nativo andrebbe assecondato.

8° posto Ariete: solo urgenze. La settimana inizierà con una giornata durante la quale presumibilmente i nati Ariete decideranno di dedicarsi soltanto alle attività impellenti, procrastinando tutto il resto, in quanto cercheranno di aver quanto più tempo a disposizione per coltivare le loro passioni.

9° posto Capricorno: poca pazienza. Alcune dinamiche che si verranno a creare nel luogo di lavoro potrebbero portare la pazienza dei nati Capricorno ai livelli minimi, col segno di Terra che sarà tentato più volte di dare di matto ma, fortunatamente, si fermerà un attimo prima dal farlo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: spaesati. Il contesto esistenziale attuale sembrerà agli occhi dei nati Vergine poco idoneo ai loro desideri del periodo e ciò, come inevitabile conseguenza, porterà probabilmente il segno Mobile ad avvertire un senso di spaesamento.

11° posto Sagittario: voglia di viaggiare. La probabile voglia degli arcieri di andarsene via per qualche giorno da soli in mezzo alla natura questo lunedì dovrà, con ogni probabilità, fare i conti con alcuni doveri che la giornata gli imporrà.

12° posto Toro: stanchi. Nonostante la settimana sia appena iniziata, i nati Toro potrebbero ancora avvertire sul groppone le fatiche di quella precedente e sentirsi parecchio stanchi, in particolar modo la prima decade che sembrerà aver voglia soltanto di starsene sotto le coperte.