Giovedì 9 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre Venere e Giove stazioneranno in Ariete. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Urano e il Nodo Nord permarranno nel domicilio del Toro. Plutone, infine, resterà stabile in Capricorno, come Saturno, Mercurio, il Sole e Nettuno rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno benevolo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: finanze top. Il bottino economico di casa Ariete, specialmente delle prime due decadi, sembrerà florido e rassicurante in questa giornata di metà settimana, ma nonostante ciò sarà bene non lanciarsi in troppe spese voluttuarie.

2° posto Gemelli: focosi. Semaforo acceso sul verde per la passionalità dei nati Gemelli che, dopo alcune giornate dove i bollori in camera da letto avevano segnato il passo, ecco che potranno divenire nuovamente focosi in coppia.

3° posto Leone: percettivi. A essere favorite questo giovedì saranno le intuizioni che si paleseranno nelle menti dei felini, le quali andrebbero presto concretizzate in quanto nasconderanno uno scrigno di possibilità.

I mezzani

4° posto Acquario: spirito d'adattamento. Qualcosa potrebbe cambiare sul fronte professionale di casa Acquario nelle ventiquattro ore in questione, come un diverso punto di riferimento al quale rapportarsi, ma il segno Fisso sarà adattarsi in men che non si dica.

5° posto Scorpione: circondati d'affetto. Sia nella famiglia originaria che in coppia, i nati Scorpione in questo giorno di marzo parranno beneficiare dell'affetto delle persone care e ciò li riempirà d'immensa gioia.

6° posto Pesci: dentro o fuori. Alcune decisioni importanti potrebbero pesare sul groppone di casa Pesci questo giovedì e tali scelte sanciranno l'inizio o la fine di un rapporto relazionale, ma tale dentro o fuori si rivelerà spiccatamente proficuo per il percorso evolutivo.

7° posto Cancro: focus burocratico. Una pratica burocratica inoltrata dai nati Cancro arenatasi da qualche tempo avrà buone chance di avanzare nuovamente questo giovedì, col segno Cardinale che a breve potrà vedere il tutto sbloccarsi come desidera da un po'.

8° posto Vergine: distratti. Giornata d'inverno da prendere con le pinze per i nati Vergine sotto il profilo mentale, in quanto la loro capacità di concentrarsi sarà un lontano ricordo e ciò andrà a influire non troppo positivamente al lavoro.

9° posto Toro: presi di mira. Il rischio del giovedì di casa Toro sarà di essere presi di mira nella cerchia amicale dove, seppur bonariamente, i nati del segno verranno canzonati per qualche scivolone dialettico o papera pratica.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: cocciuti. Far cambiare idea ai nati Bilancia questo giovedì avrà buone chance di rivelarsi un'ardua impresa nella quale, capendo l'andazzo, parenti e amici eviteranno con piacere di cimentarsi.

11° posto Sagittario: timorosi. Gli arcieri potrebbero trascorrere questo giorno di marzo nutrendo qualche serio timore verso il prossimo futuro, in quanto la loro situazione attuale non gli farà scorgere spiragli di miglioramento sia sul fronte monetario che su quello professionale.

12° posto Capricorno: sotto scacco. Il ménage amoroso rappresenterà il neo di questo giovedì per i nati Capricorno, i quali parranno dover fare i conti con il partner o i figli che li accuseranno di una promessa non mantenuta o di un mood ultimamente troppo sfuggente nei loro riguardi.