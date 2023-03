Nel periodo di primavera 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà come protagonisti i segni del Cancro e del Toro, mentre ritorneranno in basso nella classifica alcuni segni come il Sagittario e lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del periodo primaverile.

L'oroscopo di primavera per la fortuna: Vergine determinato

1° Cancro: sul lavoro prevale la decisione, la determinazione e quella fortuna che ora più che mai potrebbe giocare un ruolo fondamentale per i vostri guadagni. Adesso osare sarà più semplice, a tratti anche divertente, perché potreste mettere in mostra ciò che sapete fare e far progredire in tal modo la vostra carriera.

Gli obiettivi ambiziosi che vi siete prefissati ora potrebbero davvero diventare realtà, secondo l'oroscopo.

2° Toro: sicuramente la primavera non vi coglierà impreparati, anzi. Affronterete il lavoro con una carica molto promettente sul piano produttivo, tirando fuori sia energie che creatività. Secondo l'oroscopo sarete in perfetta sintonia con la vostra squadra di lavoro, e anche la fortuna vi porterà a raggiungere quei traguardi che avete desiderato nel corso dell'inverno. Avvierete anche un atteggiamento molto più 'sciolto' in generale, anche con qualcuno che vi è antipatico.

3° Acquario: sarete letteralmente instancabili, molto produttivi e in linea con le prospettive della vostra squadra.

Non avrete incertezze che vi costringeranno ad indietreggiare. Per chi è ancora alla ricerca di un impiego le possibilità adesso potrebbero fioccare in modo quasi continuo. Secondo l'oroscopo i guadagni saranno molti e vi permetteranno anche di fare un investimento più importante rispetto alla norma.

4° Vergine: sarete molto focalizzati sul lavoro in questo momento, e questa dedizione vi porterà davvero delle enormi soddisfazioni.

Sul piano pratico ci sarà una produttività che sbaraglierà la concorrenza, ma al tempo stesso dovrete fare attenzione a non essere troppo competitivi e non concedere alla vostra squadra di fare la propria parte, secondo l'oroscopo. Gli obiettivi saranno sicuramente a portata di mano.

Novità per Capricorno

5° Capricorno: questa primavera 2023 sarà portatrice di molte novità per il vostro lavoro, magari un cambiamento che vi possa portare davvero in alto con la vostra carriera e che dia anche una svolta ai guadagni.

I progetti potrebbero regalarvi anche nuove opportunità e affari, portandovi a fare sempre qualcosa, in modo continuativo. Avrete qualche sfida da affrontare, ma niente che non possiate fare anche senza l'aiuto di nessuno, secondo l'oroscopo.

6° Gemelli: in questo periodo preferirete fare le cose con calma e prendervi il vostro tempo per le questioni professionale. Ora essere leader o primi nel vostro campo per voi non sarà una priorità, e lascerete molto di più alla fortuna il compito di portarvi in alto. Secondo l'oroscopo avrete quelle opportunità che vi sono mancate nel corso del mese di febbraio, prevalentemente. Prendervi cura delle vostre energie ora però potrebbe essere molto utile per tutto l'arco temporale della stagione indicata.

7° Bilancia: i cambiamenti potrebbero darvi alcune delusioni, ma sicuramente la fortuna di questo momento potrebbe essere sfruttata al meglio, se realmente lo desiderate. Cogliete le occasioni che si presenteranno e potreste ridare alla vostra carriera uno slancio nuovo. Gli effetti della preparazione del vostro terreno potrebbero presentarsi solamente a stagione inoltrata, secondo l'oroscopo.

8° Ariete: avrete una ripartenza sul lavoro e con gli affari, ma ci sarà un periodo piuttosto 'lento' a cui andare incontro, e specificamente alla fine di aprile. La fortuna vera e propria potrebbe richiedere tempistiche un po' più lunghe, per cui fare qualche sacrificio in più potrebbe essere utile per attendere quei guadagni che purtroppo si faranno vedere solamente alla fine della stagione.

Secondo l'oroscopo potreste avere qualche piccola 'interferenza' a livello comunicativo.

Sfide per Leone

9° Leone: una sfida che attendevate da tanto tempo potrebbe essere anche più difficile del previsto, per cui sarete molo in difficoltà. Chiedere aiuto probabilmente potrebbe non essere una opzione presente nei vostri piani, ma una alternativa sì. Secondo l'oroscopo dovreste prendere molte decisioni in questa primavera, e molte saranno difficili. Le energie potrebbero venire a mancare proprio quando non dovrebbero, ma riposare un po' per volta ed evitare le notti in bianco potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione.

10° Pesci: vi conviene mettervi in gioco più del previsto, di fare qualche passo in avanti mai fatto.

La fortuna in questo momento dovrà necessariamente portare il vostro nome. Avrete energie che vi permetteranno di agire per un po' di tempo, ma con il procedere della stagione primaverile vi sentirete sempre più stanchi. Secondo l'oroscopo dovreste anche lasciarvi alle spalle qualche incertezza che probabilmente ha condizionato la vostra vita per un po' di tempo.

11° Scorpione: le energie potrebbero non essere esattamente alla vostra portata, per cui evitate di fare passi che non riuscireste a gestire successivamente. Le occasioni al momento potrebbero non essere quelle che state cercando ma fare qualche sforzo e qualche sacrificio in questo momento potrebbe ricompensarvi in un secondo momento.

Secondo l'oroscopo essere pazienti e avere un basso profilo potrebbe essere una possibilità da prendere in considerazione.

12° Sagittario: tenderete molto a non considerare il lavoro come elemento fondamentale della vostra vita quotidiana, e questo potrebbe ritorcervi contro. State lasciando andare qualche progetto importante che potrebbe essere molto sostanzioso, mentre con il procedere della stagione avrete qualche ostacolo di troppo che vi darà parecchio filo da torcere, secondo l'oroscopo.