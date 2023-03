L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 marzo 2023. Domani in generale sarà una giornata interessante per quanto riguarda alcuni astri. La Luna si troverà nel settore della Bilancia mentre Saturno, presente nel segno dei Pesci, porterà una rinnovata energia anche ad altri simboli astrali. La combinazione di questi e altri elementi senz'altro favorirà ispirazione, creatività e crescita di nuove energie, anche se ci saranno alcune sfide da affrontare. I nati di ogni segno devono essere pronti ad accogliere qualsiasi opportunità eventualmente offerta dal periodo, tenendo a mente di non trascurare eventuali desideri o sogni nel cassetto.

Il futuro è pieno di promesse, molto dipende da ognuno di noi se sfruttarle al meglio oppure lasciarle passare.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 9 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Eventuali sfoghi in questo periodo non saranno compresi dal vostro partner. Verrete etichettati forse come lamentosi, perciò chi avete accanto non si prenderà certo la briga di osservare come state veramente; così la situazione potrebbe farsi abbastanza tesa. Gli influssi disarmonici della Luna posti in essere ai danni dei vostri Giove e Venere non consentiranno di trascorrere questo giovedì nel modo desiderato.

Qualcuno potrebbe farvi innervosire parecchio, magari lasciarvi con l'amaro in bocca dopo una discussione piuttosto accesa. Sul lavoro, ogni strada possibile da prendere vi sembrerà pericolosa. Inutile tergiversare, rischiereste solo di perdere tempo prezioso.

Toro: ★★★★. Giornata buona, anche se da vivere concentrati. Vi piacerà recuperare una dimensione intima, profonda e emotivamente coinvolgente con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima decade.

I transiti planetari favoriranno questo vostro desiderio, arricchendolo di tocchi di romanticismo azioni e pensieri. Le stelle, poi, vi sorrideranno invitandovi allo stesso tempo a tirare fuori tutta la vostra grinta. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, mai e poi mai! Diciamo questo perché per alcuni di voi non è affatto scontato: ogni tanto serve qualcuno che ve lo ricordi, anche facendo muso duro.

Nel lavoro, sarete brillanti, ricchi di buoni propositi: non vi farete sfuggire nessuna occasione e avrete la possibilità di alimentare le entrate.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 9 marzo mette in evidenza una giornata abbastanza positiva, non esente comunque da lievi episodi da tenere in considerazione. Un’insolita voglia di tenerezza attraverserà questa giornata, invogliandovi a cercare in continuo la dolce presenza del partner. In molti sarete dotati di un particolare dono: la passionalità. Buon momento per sottolineare il valore dei vostri sentimenti nei confronti della dolce metà: se lo desiderate, fate un bel regalo al partner, fatelo, dimostrando quanto è importante il rapporto per voi.

Presto vi dedicherete alla scelta di un viaggio da fare con famigliari o amici, magari in un luogo che vi faccia rilassare. Nel lavoro, la giornata potrebbe regalare una piccola iniezione di fiducia: riprenderete le attività con più vigore.

Oroscopo e stelle del 9 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo valutato sottotono. L'esigenza di rilanciare il rapporto sentimentale, magari ai bei fasti di una volta, sarà sempre più pressante e non lascerà tregua né a voi né al vostro partner. La presenza disarmonica di Venere però di certo non aiuterà a districarsi in alcune situazioni abbastanza complesse: inutile pretendere di risolvere la situazione a breve; bisognerà aspettare tempi migliori.

In questo momento molto probabilmente non riuscirete ad organizzare proprio nulla: le stelle vi confonderanno abbastanza le idee rendendo difficile mettere ordine tra i pensieri, figurarsi organizzare qualcosa. Sul lavoro, potreste sentirvi un po' sbilanciati, quindi potrebbe essere difficile prendere decisioni. Cercate di non farvi prendere dall'ansia, tutto si sistemerà.

Leone: ★★★★★. La giornata sarà molto favorevole, portando grande ottimismo. Buone opportunità soprattutto per fare progressi nella vita professionale che personale. Alcuni potrebbero essere incoraggiati a prendere decisioni importanti. L'atmosfera sarà di entusiasmo e tanta voglia di fare. La creatività e l'immaginazione, molto potenti, saranno la base per esplorare nuove idee.

Non mancheranno occasioni per rafforzare eventuali legami sentimentali in stallo. Avrete il piacere di riscoprire il vostro umore finalmente in risalita, riuscendo a condividere con gli altri tutto ciò che accadrà di bello accanto a voi. Nel lavoro, approfittate del momento per buttarvi alla grande: create contatti da usare per sviluppi nel prossimo futuro.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 9 marzo, mette in conto la possibilità che Luna possa rendere la vostra vita particolarmente intensa e piacevolmente frenetica. Molti nati sotto questo segno saranno in grado di portare a termine diversi impegni, con precisione e attenzione ai dettagli. Possibilità di sfruttare le proprie abilità per raggiungere eventuali obiettivi.

Una buona dose di fortuna darà anche la possibilità di essere più aperti e di relazionarsi al meglio con le persone che interessano. L'allegria sarà contagiosa e vi renderà protagonisti in più di un'occasione, mentre gli influssi favorevoli delle stelle vi faranno apparire vincenti nei confronti degli altri. Nel lavoro vi sentirete in cima al mondo: state per conquistare qualcosa che fino a qualche tempo fa consideravate quasi impossibile: continuate così!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 marzo.