L'oroscopo della giornata di lunedì 13 marzo 2023, l'Oroscopo vedrà molti segni di fuoco nelle prime posizioni della classifica giornaliera, mentre scenderanno alcuni segni di aria, come il Bilancia e l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: bella atmosfera per Ariete

1° Leone: fare delle sorprese al partner e farlo sentire al centro dell'attenzione sarà uno dei punti cardine di questa giornata. Secondo l'oroscopo anche gli affari più ambiziosi potrebbero subire una piega del tutto positiva e originale.

L'attività fisica non mancherà.

2° Ariete: avrete una bella atmosfera romantica in amore che sarà molto utile anche per le questioni estranee ai sentimenti, perché ora come ora il buonumore potrebbe alzarsi vertiginosamente. Avrete anche una maggiore disponibilità con i colleghi sul posto di lavoro.

3° Pesci: il buonumore sarà la chiave con la quale entrerete in una dimensione di serenità con il partner, e con la famiglia ristabilirete un equilibrio molto più solido, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Fare qualche piccolo strappo alla regola con una persona speciale potrebbe darvi molta felicità.

4° Sagittario: la serenità che vi accompagnerà nel corso della giornata potrebbe essere dovuta essenzialmente ad una riappacificazione con una persona cara e che potrebbe essere anche una spalla contro le difficoltà che potrebbero presentarsi in questo momento, secondo l'oroscopo.

Capricorno innamorato

5° Toro: sarete divisi fra una voglia di fare più del lavoro necessario e allo stesso tempo di fare qualche strappo alla regola nel corso della serata. Potreste avere delle sorprese anche in ambiente lavorativo, oltre che i guadagni nel corso del pomeriggio.

6° Capricorno: la volontà di ravvivare il rapporto di coppia ed essere molto più dinamici nel lavoro vi darà quell'energia che negli ultimi giorni è mancata per superare gli ostacoli.

Secondo l'oroscopo, potreste sentirvi un po' sottotono nel corso della serata, ma un hobby in particolare vi farà ritrovare il buonumore.

7° Bilancia: se riuscirete ad avere qualche successo con gli affari, lo stesso non si potrà dire dell'amore. Il partner al momento potrebbe non collaborare, anzi, potrebbe essere letteralmente 'non pervenuto'.

Avrete una predilezione particolare verso la famiglia.

8° Scorpione: sul lavoro avrete un po' di difficoltà, ma con l'aiuto di persone disponibili e gentili riuscirete a farvi fronte senza particolari sacrifici. Con le amicizie potrebbero aprirsi dei diverbi, ma se farete attenzione alle parole non ci sarà alcun tipo di conflitto.

Cancro impegnato

9° Cancro: ora come ora gli impegni potrebbero assorbirvi molto, per cui non ci sarà tempo per l'amore. L'amicizia però sarà molto più contemplata in questo momento, soprattutto alla luce di una sincerità maggiore rispetto al sentimentalismo in senso stretto, secondo l'oroscopo.

10° Vergine: l'amore non sarà contemplato al momento, e con tutta probabilità nemmeno le amicizie saranno al centro della vostra attenzione.

Fare qualcosa per spezzare la monotonia potrebbe essere una valida opzione contro alcuni pensieri negativi, secondo l'oroscopo.

11° Gemelli: avrete qualche discussione con il partner, oppure una negligenza che potrebbe prolungarsi a lungo. Se siete single sarete ancora molto afflitti da una recente delusione. Con a famiglia non sempre la tensione si allenterà, soprattutto se ci sono questioni ancora irrisolte.

12° Acquario: avrete delle complicazioni sul posto di lavoro che non vi permetteranno di pensare ad altro, quindi tutto ciò che ha a che fare con la sfera sentimentale potrebbe essere al di fuori della vostra portata, in questo momento. Avrete una serata monotona.