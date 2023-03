L'oroscopo del weekend dell'1 e 2 aprile fornirà indicazioni importanti a coloro che appartengono ai vari segni zodiacali. In particolare i Gemelli dovranno cercare di non essere passivi, mentre il Capricorno risolverà alcuni problemi sentimentali.

Previsioni zodiacali dell'1 e 2 aprile 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo dell'1 e 2 aprile potreste trascorrere due belle giornate in ambito sentimentale, non mancherà una bella sorpresa. Lasciate da parte per un po' il lavoro e rilassatevi senza pensare ad altro.

Toro: la vostra storia d'amore potrebbe ritornare ad essere felice e piena di spensieratezza, indirizzatela nel verso giusto.

Ci potrebbe essere un po' di tensione nel lavoro con una comunicazione che non vi soddisferà affatto.

Gemelli: non avrete grande energia per svolgere attività dinamiche con il vostro partner, cercate però di non essere totalmente passivi. Il lavoro vi toglierà le forze, provate a rallentare un pochino e godetevi di più la vita.

Cancro: l'amore vi potrebbe provocare qualche indecisione di troppo, di questo ne siete consapevoli e cercherete di agire al meglio. Per quel che riguarda il lavoro dovrete risolvere delle faccende in sospeso.

Leone: cercate di sfruttare il momento favorevole in amore, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad essere particolarmente galante. Nuove proposte lavorative all'orizzonte, scegliete ciò che può essere il meglio per voi.

Vergine: sarete particolarmente passionali e la persona amata stenterà a credere a ciò a cui sta assistendo, continuate così. Il periodo sarà buono da un punto di vista strettamente professionale, giocate le vostre carte fino in fondo.

Le predizioni astrologiche dell'1 e 2 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: le vicende amorose potrebbero non andare esattamente come ve le immaginavate, cercate di rimanere concentrati sugli obiettivi che volete raggiungere.

Bene invece il lavoro, ci potrebbe essere un avanzamento di grado.

Scorpione: il rapporto di coppia potrebbe essere scoppiettante, cercate di mettere la solita passione e non avrete rimpianti. Alcune vicende lavorative potrebbero provocare in voi del nervosismo, cercate di pensarci a momento debito.

Sagittario: non saranno giornate straordinarie dal punto di vista sentimentale, provate a limitare i danni e a ripartire più forti di prima.

Nessun sussulto nemmeno in ambito lavorativo, mantenete la calma e affrontate le cose con serenità.

Capricorno: in amore sarete in grado di affrontare e risolvere alcune problematiche che non vi facevano stare bene. Sul lavoro cercate di essere più concentrati e meno nervosi, vedrete poi tutto in maniera diversa.

Acquario: il fronte sentimentale sarà particolarmente entusiasmante, sarete al settimo cielo e felici con la vostra dolce metà. La situazione finanziaria non ottimale potrebbe costringervi ad accettare delle proposte lavorative di cui non siete troppo convinti.

Pesci: dovrete capire qual è la vostra reale situazione di coppia, decidete tenendo conto di tutti i fattori in gioco. Non portate i vostri problemi amorosi sul lavoro, concentratevi maggiormente sulla vostra professione.