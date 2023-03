L'oroscopo di giovedì 30 marzo 2023 [VIDEO] annuncia una giornata generalmente positiva in vista del prossimo weekend, con progetti e momenti di dolcezza soprattutto per Ariete, Sagittario e Vergine. Toro, Leone, Capricorno e Acquario, invece, dovranno gestire il nervosismo che potrebbe prendere il sopravvento.

Previsioni astrali di giovedì 30 marzo: Toro impaziente

Ariete: giornata positiva soprattutto nella sfera affettiva dove non mancheranno i momenti di affetto e tutto vi sembrerà possibile. Sul lavoro, invece non ci saranno grandi ostacoli, ma piccoli imprevisti che potrebbero farvi esitare: andate avanti a testa alta.

Toro: l'impazienza potrebbe prendere il sopravvento, ma non rischiate di rovinare i progetti lavorativi solo perché i risultati non sono ancora arrivati. Nelle relazioni avrete le stelle dalla vostra parte e potreste anche pensare ad un viaggio per incontrare una persona speciale.

Gemelli: la comunicazione sarà il vostro punto forte e se lavorate nel campo nella vendita avrete la strada spianata dalle stelle, approfittatene. In amore andrà tutto a gonfie vele grazie al romanticismo che vi farà viere una serata davvero indimenticabile.

Cancro: l'energia sarà buona anche se gli impegni saranno tanti soprattutto in mattinata. La determinazione e la preparazione vi aiuteranno ad affrontare qualsiasi problema in ambito lavorativo.

In amore ci sarà una maggiore armonia con il partner.

Oroscopo del giorno: voglia di cambiamento per la Vergine

Leone: l'Oroscopo del giorno prevede una buona dose di nervosismo che rischierà inevitabilmente di influenzare i rapporti, sia sul lavoro che in famiglia. Le stelle consigliano di contare fino a dieci prima di reagire alle provocazioni per evitare pentimenti.

Vergine: la giornata sarà favorevole per i progetti e bisognerà cogliere al volo le opportunità, anche se lanciarvi in una sfida dovesse spaventarvi. Fidatevi dell'istinto e delle vostre capacità e tutto potrà realizzarsi. In amore sentirete bisogno di cambiamento.

Bilancia: il consiglio è di lasciarsi andare a tutto quello che questa giornata offrirà, senza forzare le cose e aspettando tempi migliori.

Nelle relazioni il viaggio avrà un ruolo importante, potrebbe esserci un incontro dopo uno spostamento, o con qualcuno conosciuto in passato.

Scorpione: l'amore procederà senza nessuna difficoltà e potreste ricevere anche una proposta importante su cui sarà meglio non riflettere troppo ma agire d'istinto. Ci sarà un'ottima energia anche nel lavoro e potreste approfittarne per riprendere dei progetti.

Capricorno e Acquario in balìa del nervosismo

Sagittario: il cielo vi regala una giornata molto positiva, ma è sempre consigliata un po' di prudenza perché avrete voglia di cambiamento in tutti i campi e questo potrebbe portare a fare delle scelte un po' azzardate. In amore avrete bisogno di serietà.

Capricorno: l'umore non sarà dei migliori e la distrazione vi potrebbe portare a commettere qualche errore al lavoro, ma niente di irrimediabile. Nei rapporti con gli altri bisognerà mettere da parte l'orgoglio e ascoltare di più i bisogni e le opinioni degli altri.

Acquario: in amore ci saranno momenti di dolcezza che ripagheranno degli scontri sul lavoro. Con i colleghi, infatti, sarete piuttosto intolleranti e nervosi e questo non vi aiuterà a guadagnare la simpatia di chi vi circonda. Provate a controllarvi di più.

Pesci: la giornata sarà decisamente positiva grazie ad un'ottima dose di sicurezza acquistata negli ultimi tempi e alla voglia di creare nuovi progetti per il futuro. In amore saprete come rilassarvi concedendovi dei momenti in compagnia della persona amata.