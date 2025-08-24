L’oroscopo di lunedì 25 agosto 2025 annuncia novità scoppiettanti per i nati sotto il segno del Toro, mentre per la Bilancia si prospettano colpi di scena in amore.

L'oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Lavoro: potreste sentirvi meno motivati sul lavoro. Fortuna: delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà difficile.

Toro ♉ Amore: le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Lavoro: ritornerà sulla scena professionale la voglia di progettare nuove idee.

La vostra creatività sarà al massimo. Fortuna: ritorneranno gli investimenti.

Gemelli ♊ Amore: nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri. Lavoro: avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Fortuna: l'oroscopo segnala una sorpresa con i fiocchi.

Cancro ♋ Amore: l'oroscopo prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferirete stare da soli a riflettere. Lavoro: la mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno. Fortuna: la sfida con il coraggio sarà ancora aperta.

Leone ♌ Amore: l'oroscopo segnala un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Lavoro: sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti.

Fortuna: al momento latitante.

Vergine ♍ Amore: le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Lavoro: gli obiettivi saranno alla vostra portata, sarà facile raggiungerli. Fortuna: la paura cederà il posto all'intraprendenza.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: vivrete una giornata molto rosea in amore, nelle coppie ci sarà una svolta molto eccitante. Lavoro: l'intesa di squadra sarà in netto rialzo, sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti con i colleghi. Fortuna: finalmente la fortuna girerà dalla vostra parte.

Scorpione ♏ Amore: avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi.

Lavoro: questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Fortuna: vi sentirete troppo sotto pressione a causa delle molteplici responsabilità.

Sagittario ♐ Amore: potreste sentirvi meno aperti emotivamente. Cercate di capire le cause. Lavoro: affronterete una sfida con parecchie difficoltà, secondo l'oroscopo. Fortuna: al momento la buona sorte potrebbe non essere dalla vostra parte, contate soprattutto sulle vostre risorse.

Capricorno ♑ Amore: sentirete che sarà arrivato il tempo di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona amata. Lavoro: avrete un notevole rialzo della vostra produttività, di conseguenza anche del vostro carisma.

Fortuna: sarete sulla buona strada per delle idee straordinarie.

Acquario ♒ Amore: le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Lavoro: avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi, nel corso della giornata di domani. Fortuna: la fortuna sarà vostra amica nei momenti più cruciali della giornata.

Pesci ♓ Amore: la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Lavoro: anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. Fortuna: i guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete.