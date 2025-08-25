L'oroscopo di martedì 26 agosto 2025 preannuncia una forte professionalità per i nati sotto il segno dell'Acquario. Per i Pesci ci sarà tanta fortuna, senza contare la loro proverbiale affidabilità.

L'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: qualche litigio potrebbe essere molto negativo se state già attraversando una fase piuttosto turbolenta in amore. Lavoro: l'oroscopo vi rivelerà alcuni trucchi per poter rendere di più sul lavoro. Ma la stanchezza prenderà il sopravvento. Fortuna: il coraggio complessivamente sarà in netto calo.

Toro ♉ Amore: come coppia sarete estremamente affiatati, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Lavoro: adattarvi a qualche situazione vi darà una marcia in più sul piano professionale. Fortuna: la fortuna sarà alle stelle per gran parte della giornata.

Gemelli ♊ Amore: la tenerezza di coppia potrebbe fare nascere qualcosa di più di una semplice evoluzione. Lavoro: secondo quanto previsto dall'oroscopo, le vicende professionali subiranno un rialzo eccezionale. Fortuna: il denaro sarà tutto in entrata.

Cancro ♋ Amore: stando alle previsioni dell'oroscopo, le stelle potrebbero essere avverse riguardo i sentimenti. Lavoro: per il momento l'impegno non sarà commisurato alle ricompense che riceverete.

Fortuna: l'oroscopo segnala delle idee in arrivo ma che ora non troveranno concretizzazione.

Leone ♌ Amore: avrete a cuore le sorti della famiglia, ma non quelle della vostra relazione di carattere amoroso. Lavoro: subirete qualche piccola ingiustizia ma vi lascerete ogni cosa alle spalle. Fortuna: le vicende personali in questo momento meriteranno più attenzione.

Vergine ♍ Amore: avrete un vero e proprio risveglio nella vita di coppia, forse accompagnato da tanto romanticismo. Lavoro: arriveranno delle ricompense davvero straordinarie. Fortuna: avrete accanto una persona consigliera molto gentile.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: l'oroscopo si preannuncia molto passionale e intenso.

Gli incontri saranno numerosi. Lavoro: avrete delle responsabilità che potrebbero regalarvi una promozione. Fortuna: l'amicizia sarà un punto focale nella vostra vita quotidiana.

Scorpione ♏ Amore: scoprire qualche situazione delicata potrebbe mettere in crisi il vostro rapporto con il partner. Lavoro: avrete un rallentamento significativo sul lavoro che necessita di una scrollata. Fortuna: secondo l'oroscopo non ci saranno novità.

Sagittario ♐ Amore: un po' di monotonia sul piano amoroso potrebbe dare inizio ad una crisi senza precedenti. Lavoro: avrete davvero troppe divergenze con i colleghi, senza voler trovare nessun punto di accordo. Fortuna: non avrete la possibilità di arricchire i vostri orizzonti.

Capricorno ♑ Amore: la volontà di fare qualcosa di diverso per la vostra storia d'amore si trasformerà in qualcosa di concreto. Lavoro: l'andamento del lavoro sarà proporzionale al vostro impegno in questo momento. Fortuna: avrete degli assi nella manica vincenti.

Acquario ♒ Amore: le nuove relazioni amorose saranno estremamente spensierate, quelle datate subiranno un rinnovamento. Lavoro: l'oroscopo segnala una attività professionale intensa da parte vostra. Fortuna: ora i sacrifici potrebbero diventare presto un vago ricordo.

Pesci ♓ Amore: vedrete qualche relazione andare in fumo per piccolezze, dal momento che le basi non sono così solide. Lavoro: continuerete a lavorare con precisione e affidabilità, secondo l'oroscopo. Fortuna: la sorte vi assisterà in qualunque circostanza.