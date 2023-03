Secondo l'oroscopo del 7 marzo 2023 una persona potrebbe dare dell’avaro a un nativo dell’Ariete. Le stelle di questo periodo consigliano i nativi dei Gemelli di non mischiarsi in mezzo alla gente e di seguire i loro ideali. Le persone nate sotto il segno della Bilancia dovrebbero smettere di fare acquisti inutili, mentre gli individui che appartengono al segno dei Pesci dovrebbero fare qualcosa di straordinario. Per sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore, consultate le seguenti previsioni astrologiche e le pagelle che gli astri hanno assegnato alla giornata di martedì 7 marzo.

La giornata di martedì 7 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le questioni familiari e finanziarie saranno al centro dell’attenzione nelle prossime 24 ore e qualcuno potrebbe dipingervi come una persona avida. Fategli sapere che non siete quel tipo di persona. Voto: 6

Toro – La Luna vi aiuterà a fare chiarezza e farà in modo che eventuali cattivi sentimenti che potrebbero esserci tra voi e i vostri colleghi siano risolti una volta per tutte. Proteggete i vostri interessi, ma riconoscete che anche gli altri hanno i loro interessi. Voto: 6,5

Gemelli – Più alcune persone cercano di rendervi conforme ai loro standard, più li combatterete. L'Oroscopo sostiene che non siete obbligati a seguire la folla, infatti, otterrete di più se seguirete i vostri ideali, sogni, progetti.

Voto: 7

Cancro – Questo potrebbe essere un giorno da ricordare per quanto riguarda le attività creative, quindi, ignorate quelli che dicono che state puntando troppo in alto. Se non mettete alla prova voi stessi, non saprete di cosa siete capaci.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di martedì 7 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Anche se un amico o un collega vi ha deluso tantissimo, è nel vostro interesse perdonare, dimenticare e andare avanti insieme. Vi sarà grato che non portate rancore e ripagherà la vostra buona volontà molte volte. Voto: 7

Vergine – Secondo l'oroscopo del 7 marzo, state provando troppe emozioni contemporaneamente e avete bisogno di staccare la spina.

Lasciate che la vita venga da voi e ignorate tutti i problemi che potreste incontrare: molto probabilmente le cose si risolveranno domani. Voto: 7

Bilancia – Se siete il tipo di persona a cui piace spendere soldi, potreste fare baldoria in questa giornata e poi pentirvene domani, quando vi renderete conto di quanto avete sprecato in acquisti inutili. I soldi che avete in tasca devono restare in tasca. Voto: 6,5

Scorpione – Le cose potrebbero diventare un po’ emotive nei prossimi due o tre giorni, quindi, promettetevi ora che qualunque cosa accada non andrete oltre. Sia a casa che al lavoro dovete ricordare costantemente a voi stessi che la vita non dovrebbe essere un lavoro ingrato.

Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni degli astri per il giorno 7 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non ha senso arrabbiarsi per questioni che non potete controllare. Questa Luna piena in Vergine farà sicuramente sembrare tutti i problemi più grandi di quanto non siano in realtà, quindi, rallentate, calmatevi e non lasciate che nessuno o niente vi entri sotto la pelle. Voto: 6

Capricorno – È il momento di uscire dall’ombra e mostrare al mondo chi siete e cosa potete fare. Potreste essere una creatura abitudinaria, ma questa è una di quelle occasioni in cui un approccio più avventuroso è d’obbligo. Voto: 7

Acquario – Potreste essere dell’opinione che qualcuno ce l’abbia con voi, e forse ce l’ha davvero, ma c’è ben poco che possa fare per ferirvi, quindi, non abbiate paura di affrontarlo.

Vedrete, che vi sentirete meglio dopo il confronto. Voto: 7,5

Pesci – Ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà una sfida per alcuni nati in Pesci e un’opportunità per altri nativi. Non permettete che il vostro pensiero sia limitato da ciò che avete fatto o non fatto in passato: avete quello che serve per fare qualcosa di straordinario in questo periodo. Voto: 7