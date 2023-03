L'oroscopo di giovedì 16 marzo ha tante sorprese da svelare. Le previsioni astrologiche del giorno, basandosi sugli intricati transiti planetari, sono pronte a evidenziare tutti i segreti delle stelle. Amore, lavoro e amicizia si uniscono per dare vita a un mix ineguagliabile.

I segni zodiacali, immersi in un intenso turbinio di emozioni, devono mettersi alla prova per trovare la loro strada. La fortuna incoraggia alcuni di loro, mentre altri devono rimandare le loro esigenze a un secondo momento. È presente anche una classifica che pone l'attenzione sulla posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 marzo.

Oroscopo del 16 marzo: i primi segni in classifica

Scorpione (1° posto): il podio sarà vostro. Incredibilmente, la giornata subirà un enorme miglioramento. Le prime ore della mattina lasceranno il posto a un mare di opportunità inesplorate. Sarete fieri di poter essere al centro di tutto questo. Vi piacerà ricevere le attenzioni del partner, i consigli degli amici e il conforto della famiglia. I complimenti daranno vigore al vostro essere.

Vergine (2° posto): le ingiustizie vi lasceranno un profondo senso di amarezza. Non potrete cambiare totalmente le cose, ma vorrete contribuire per migliorare la situazione, almeno nel vostro piccolo. Inizierete dal posto di lavoro, per spostarvi poi verso la vita privata.

Sarete fieri di questa iniziativa. Acquisirete punti agli occhi della famiglia e potreste anche attirare l'attenzione di una persona speciale.

Pesci (3° posto): l'affetto per gli amici crescerà ulteriormente. Avrete modo di trascorrere molto tempo insieme e di condividere i vostri sogni. Sarete uniti da un forte rapporto di comunanza.

I partner, seppur presenti, non incideranno sull'organizzazione dei vostri legami. Sarete in grado di gestire tutto, senza deludere le aspettative di nessuno. La fortuna delle stelle vi accompagnerà per tutto il giorno.

Ariete (4° posto): la vostra tenacia vi spingerà a lottare per conquistare la vostra autonomia. Non avrete bisogno di imporvi sugli altri perché sarete in grado di conversare senza alcun ostacolo.

Userete le doti caratteriali per tessere un'intensa rete di relazioni. La vita sentimentale ne trarrà giovamento, ma anche quella lavorativa subirà l'impatto delle scelte prese durante questa giornata.

Previsioni astrologiche del 16 marzo: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): il desiderio di mettervi alla prova sarà difficile da controllare. Non riuscirete a tirarvi indietro, anche davanti alle situazioni più complesse. Acquisirete nuove competenze che, sul posto di lavoro, si riveleranno indispensabili. Dal punto di vista sentimentale, al contrario, la situazione apparirà un po' più incerta. Dovrete aspettare l'arrivo del weekend per fare chiarezza nel vostro cuore.

Bilancia (6° posto): non metterete in dubbio i sentimenti provati.

Avrete le idee chiare, soprattutto in ambito sentimentale. Il partner vi farà sentire bene, ma le sue parole non saranno di aiuto contro le difficoltà lavorative. Dovrete abbracciare la vostra forza interiore per farcela. Richiami e precisazioni, seppur frequenti, non dovranno farvi gettare la spugna: solo così potrete dimostrare le capacità acquisite.

Sagittario (7° posto): andrete alla ricerca della vostra serenità. Avrete un buon approccio, ma non vi sentirete del tutto soddisfatti. Il vostro obiettivo principale sarà quello di recuperare alcuni rapporti rimasti irrisolti. Vecchi amici oppure conoscenti con i quali avete interrotto ogni frequentazione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di procedere cautamente e con garbo.

Leone (8° posto): apparirete un po' pigri. L'eccessiva stanchezza avrà una cattiva influenza sui vostri progetti. Organizzare la giornata sarà un'impresa insormontabile, almeno fino all'ora di pranzo. Le ore pomeridiane vi regaleranno un po' più di energia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di sfruttare questi momenti per non sprecare il tempo a vostra disposizione.

Previsioni zodiacali del 16 marzo: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): il vostro essere indomiti non sarà un pregio. Purtroppo, il rischio di imbattervi in situazioni spiacevoli sarà alto. Inoltre, la tendenza a non chiedere consigli non giocherà a vostro vantaggio. Sarà fondamentale studiare il contesto attorno a voi, potrebbero esserci degli indizi da non sottovalutare.

Inoltre, alcuni colleghi di lavoro saranno molto abili a nascondere le loro carte.

Acquario (10° posto): il lavoro vi metterà alle strette. Le necessità economiche richiederanno un guadagno che, al momento, non potrete ottenere. Questa situazione genererà tanta ansia. Farvi prendere dal panico, però, non farà altro che aggravare le cose. Sarà importante andare alla ricerca dei vostri talenti, in modo da poter sfruttare tutte le opportunità a disposizione: non ve ne pentirete.

Cancro (11° posto): avvertirete la mancanza del partner. Non potrete fare niente per combattere contro questo forte senso di nostalgia. Farete fatica a occupare la vostra giornata perché la vostra mente sarà direttamente collegata ai desideri del cuore.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non sottovalutare l'affetto proveniente dalle persone care: famigliari e amici saranno pronti a consolarvi.

Capricorno (12° posto): sarà il vostro segno a chiudere la classifica. Nonostante la brutta presentazione, non dovrete preoccuparvi. Le cose da affrontare saranno tutte risolvibili. Forse, servirà solo un po' più tempo per raggiungere l'obiettivo. Quel pizzico di confusione sentimentale in più, inoltre, potrebbe rendere complessa la comunicazione con la persona amata.