Venerdì 28 aprile troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Leone, mentre il Sole, il Nodo Nord, Urano e Mercurio risiederanno nell'orbita del Toro. Plutone, invece, rimarrà stabile in Acquario, così come Giove permarrà nel segno dell'Ariete e Saturno insieme a Nettuno resteranno nel domicilio dei Pesci. Venere, in ultimo, proseguirà il transito in Gemelli come Marte continuerà la sosta in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Cancro, meno roseo per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: concretizzazioni. Il Primo Quarto nel secondo campo sommato allo Stellium di Terra in undicesima casa parranno, nel corso della giornata che precede il weekend, consentire ai nati Cancro di prendere visione di qualche entusiasmante concretizzazione, sia in campo monetario che professionale.

2° posto Ariete: focus domestico. Ottime le effemeridi di casa Ariete, secondo l'oroscopo di venerdì 28 aprile, per organizzare e ottimizzare la funzionalità di alcuni spazi abitativi, col carnet astrale che sussurrerà alle orecchie native di liberarsi al più presto di qualsiasi oggetto oramai inutile.

3° posto Leone: shopping. Giornata di fine mese dove i nati Leone potranno probabilmente concedersi una corposa sessione di shopping atta all'acquisto di beni che strizzino l'occhio a una vita più salutare, ad esempio deumidificatori per ambienti oppure estrattori di succhi a freddo.

I mezzani

4° posto Toro: mani in pasta. La Bianca Signora d'Aria e il quadrato tra i Luminari sembreranno indurre i nati Toro, nel corso di questo giorno di primavera, ad aggiungere nel loro metaforico calderone esistenziali nuovi progetti e attività di stampo lungimirante ed economicamente proficue.

5° posto Capricorno: concilianti. L'arma in più dei nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, di riuscire con gran semplicità a passare sopra a eventuali sgambetti dialettici e maldicenze altrui, così da tenersi al riparo da controproducenti arrabbiature.

6° posto Sagittario: rallentare.

La placidità gioviale nel loro Elemento come il favorevole transito del satellite femminile, faranno probabilmente sì che i nati Sagittario questo venerdì preferiscano rallentare i ritmi quotidiani, al fine di avere più tempo a disposizione da dedicare alle persone care.

7° posto Acquario: spinti a fidarsi. L'astro di Ade in posizione accattivante rispetto al transito venusiano potrebbe indurre i nati Acquario a fidarsi con più semplicità delle persone con le quali avranno a che fare questo venerdì, specialmente al lavoro dove parranno accantonare per una giornata l'indole individualista.

8° posto Bilancia: due pesi due misure. Un pizzico di amarezza avrà buone chance di farsi strada tra le sensazioni dei nati Bilancia in questo giorno di aprile, col segno Cardinale che si renderà conto come un genitore nel nucleo familiare o un superiore al lavoro assumeranno un comportamento differente con loro rispetto a un fratello o un parigrado.

9° posto Vergine: bocca cucita. Sarà probabile che, durante il 28 aprile, i nati Vergine si troveranno fortuitamente ad assistere a una diatriba tra due o più persone care, col segno di Terra che farebbe meglio a non prendere le parti di nessuno.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: lavoro flop. L'allure professionale di casa Scorpione questo venerdì sarà, con buona probabilità, messo in discussione da un equivoco con un cliente di spicco oppure da un diverbio con un subalterno, incomprensioni che andranno naturalmente a sfiorire e dissolversi col trascorrere delle ore.

11° posto Gemelli: sincerità in primo piano. Il ménage amoroso dei nati Gemelli potrebbe risentire di qualche scossone non indifferente in questa giornata primaverile, specialmente per coloro che nelle ultime tre settimane hanno detto qualche bugia od omesso alcune informazioni importanti al partner.

12° posto Pesci: richieste utopistiche. L'acutezza del pianeta delle illusioni sarà più spiccata che mai e, a causa dell'ostico aspetto che formerà con Venere in Gemelli, avrà buona chance di indurre i nati Pesci ad avanzare dei desideri sentimentali che si riveleranno utopistici.