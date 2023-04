L'oroscopo di venerdì 28 aprile aiuta a capire in che modo i movimenti celesti influiranno nella quotidianità dei segni zodiacali. La noia potrebbe dominare questa giornata per i Pesci, mentre l'Ariete proseguirà per la sua strada verso il successo.

Oroscopo di venerdì 28 aprile: Toro sottotono

Ariete: le energie positive non vi abbandoneranno neanche in questo venerdì di aprile e grazie all'ottimismo saprete come affrontare al meglio le piccole difficoltà che incontrerete. Possibili nuove proposte al lavoro e fascino in amore.

Toro: l'umore non è dei migliori e non avete tutti i torti perché il periodo non è molto favorevole.

Fate una pausa ed impegnatevi a distinguere le cose che contano davvero per voi. Imparate ad ascoltare i consigli altrui.

Gemelli: potrebbero esserci degli avanzamenti di carriera o comunque la possibilità di ricoprire ruoli più centrali. Questo vi darà molta fiducia ma anche un forte senso di responsabilità. I colleghi apprezzeranno il vostro modo di fare.

Cancro: non vi spaventano i tanti impegni a cui far fronte e riuscirete a portare tutto a termine. In amore cercherete più stabilità e più certezze: parlatene con il partner, ma non mettetegli fretta o rischierete di rovinare tutto.

Oroscopo del giorno: Leone deluso e scostante

Leone: la tensione sarà piuttosto alta perché vi renderete conto che la realtà è ben diversa dalle idee che vorreste realizzare.

Questo vi porterà a scaricare la delusione sulle persone care, anche se non hanno colpe.

Vergine: rispetto ai giorni scorsi riuscirete a ritrovare finalmente la lucidità necessaria per guardare le cose dalla giusta angolazione. Sarete anche in grado di valutare bene chi capiterà sul vostro cammino.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia che avrete un fascino particolare.

Emanerete una luce che attirerà a voi persone molto importanti per il vostro futuro. Se vi impegnerete riuscirete a raggiungere qualsiasi meta.

Scorpione: il nervosismo dei giorni scorsi resterà ancora per un po' e la tensione in coppia scatenerà inevitabilmente discussioni. La persona amata potrebbe non essere più disposta a tollerare oltre i vostri sospetti infondati.

Sagittario soddisfatto e di buon umore, Acquario nervoso

Sagittario: dopo giorno di ansia le cose inizieranno a tornare al loro posto e non si escludono nuove proposte di lavoro. Con i colleghi tornerà l'armonia e sarà facile raggiungere i risultati con l'atteggiamento giusto.

Capricorno: riacquisterete equilibrio e voglia di fare e al lavoro metterete le basi per nuovi progetti da realizzare. In amore il partner reclama attenzioni da troppo tempo, fate attenzione a non perdere di vista le cose importanti.

Acquario: avrete i nervi a fior di pelle e questo non vi permetterà di fermarvi ad organizzare adeguatamente il lavoro. Sarete più portati a prendere tanti impegni senza avere la consapevolezza di poterli portare a termine.

Pesci: non sarà un venerdì entusiasmante e tutto proseguirà nella norma. Qualche piccolo ostacolo al lavoro potrebbe darvi da pensare, ma lo supererete presto. In coppia potrebbe tornare a farsi sentire la noia dopo un periodo di passione.