Sabato 29 e domenica 30 aprile troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, mentre Marte stazionerà nel domicilio del Cancro. Venere, invece, rimarrà stabile nel segno dei Gemelli, così come il Nodo Nord, Urano, Mercurio e il Sole proseguiranno l'orbita in Toro. Giove, infine, continuerà la sosta in Ariete come Nettuno assieme a Saturno permarranno nel segno dei Pesci e Plutone resterà sui gradi dell'Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Capricorno, meno benevolo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: effetto puzzle.

Il weekend di casa Toro parrà somigliare a un grande puzzle dove i nativi riusciranno con estrema semplicità a incastrare ogni pezzo, grazie alla loro spiccata propensione a organizzare le solite attività e a cimentarsi in freschi e accattivanti impegni.

2° posto Pesci: ambiziosi. Secondo l'oroscopo del 29 e 30 aprile, la vena ambiziosa dei nati Pesci, chiusa in un cantuccio da qualche mese, potrebbe tornare a far parte delle qualità regina del segno d'Acqua, con quest'ultimo che non si farà intimorire dai colpi bassi altrui derivanti dall'ostica posizione della Bianca Signora.

3° posto Capricorno: affetti in primo piano. Smanie monetarie o professionali, durante il weekend in questione, avranno buone chance di essere messe in secondo piano dai nati Capricorno, in quanto gli stessi preferiranno concentrare gran parte delle loro energie e attenzioni verso le persone alle quali vogliono bene.

I mezzani

4° posto Vergine: sfumature. Le due giornate che chiuderanno la settimana permetteranno, c'è da scommetterci, ai nati Vergine di cogliere alcune sfumature caratteriali insite in persone che sovente gli fanno saltare la mosca al naso. Grazie a tali doti percettive, il segno di Terra comprenderà i veri motivi che spingono queste persone a comportarsi così bruscamente.

5° posto Acquario: aguzzare l'ingegno. Weekend di casa Acquario che sembrerà perlopiù orientato su alcune questioni di natura pratica rimaste insolute da un po', col segno Fisso che aguzzerà l'ingegno e troverà delle soluzioni alternative nonché funzionali per venirne a capo.

6° posto Leone: verso l'insolito. La quadratura del Messaggero degli Dei sommata ai contrasti tra Venere e Nettuno potrebbero indurre i nati Leone, nel corso di questo fine settimana primaverile, a fiondarsi verso qualche attività che solitamente non prendono in considerazione.

7° posto Ariete: tocco personalizzato. Sabato e domenica i nati Ariete saranno probabilmente orientati verso il desiderio di rendere il loro aspetto fisico più appariscente e caratteristico, quindi cercheranno grazie a un esperto in materia di immettere un tocco personalizzato al loro look.

8° posto Bilancia: concentrazione sottotono. Semaforo acceso sul giallo per i nati Bilancia nelle quarantotto ore in questione, col segno Cardinale che avrà qualche difficoltà a mantenere sempre alta l'asticella della concentrazione, specialmente nel mondo professionale.

9° posto Scorpione: obiettivi sfumati. Un mix di perplessità e frustrazione potrebbe far da contorno al weekend di casa Scorpione, in quanto i nativi noteranno con amarezza di aver perso alcune occasioni esistenziali che parevano a portata di mano.

Dando uno sguardo al parterre astrale del momento, però, il segno d'Acqua non dovrebbe dispiacersi più di tanto, in quanto ciò che gli è sfuggito tra le dite non faceva affatto per lui.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: rancorosi. L'esercizio che avrà buone possibilità di risultare difficoltoso per i nati Sagittario in queste due giornate di fine mese sarà di passare sopra a un torto subito o presunto tale, col segno di Fuoco che assumerà un mood rancoroso legandosi al dito ogni sgambetto altrui.

11° posto Gemelli: svogliati. Più che rimboccarsi le maniche e faticare come al solito, i nati Gemelli in questo weekend potrebbero preferire crogiolarsi nell'accidia, magari in compagnia del partner e dei figli in un clima scevro da ogni incombenza.

12° posto Cancro: passaggi obbligati. In queste due giornate di fine aprile, i nati Cancro dovranno presumibilmente fare i conti con alcuni step di vita ai quali non potranno sottrarsi, ovvero saranno chiamati ad affrontare degli eventi poco entusiasmanti ma obbligatori per il loro percorso evolutivo.