L'oroscopo della giornata di sabato 29 aprile prevede un forte desiderio di libertà per i Vergine, che grazie alla Luna nel segno mostreranno maggior ottimismo, mentre Acquario sarà onesto nei confronti del partner. Qualche complicazione potrebbe mettere in difficoltà gli Scorpione, mentre Cancro sarà molto impegnato, ma attivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 29 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 29 aprile 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il fine settimana con il buon umore secondo l'oroscopo, anche se la Luna si allontanerà dal segno del Leone.

Che siate single oppure siete già impegnati, apprezzerete molto la compagnia della persona che amate. In ambito lavorativo dovrete pensare bene a quello che fate affinché i vostri progetti possano andare avanti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale migliore rispetto alle giornate precedenti. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e ritroverete una bella serenità con il partner. I single saranno molto felici di trascorrere del tempo con le persone a cui tengono di più. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto oculati in quel che fate, prestando particolare attenzione a ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe causarvi qualche dispiacere con il partner.

Meglio non toccare tasti dolenti. Sul fronte professionale i vostri impulsi e le vostre ambizioni saranno forti, ma affinché possano realizzarsi, dovrete avere anche molta pazienza. Voto - 6️⃣

Cancro: la vostra fedeltà nei confronti del partner sarà ricompensata dal giusto amore e da momenti particolarmente romantici per i nati del segno.

Se siete single saprete conquistare la vostra fiamma con i fatti, e non solo con le parole. In ambito lavorativo sarete molto impegnati, ma abbastanza attivi e volenterosi da non demoralizzarvi e portare avanti le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: periodo particolarmente intenso e produttivo in ambito lavorativo per i nati del segno.

Queste stelle vi aiuteranno a non lasciare indietro i vostri progetti, ciò nonostante la fatica che dovrete fare sarà molta. In amore i buoni sentimenti non mancheranno con il partner, che vi sosterrà in questo periodo davvero pieno. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione potrebbe accendere in voi il desiderio di libertà. Questo vostro atteggiamento però potrebbe distaccarvi ulteriormente dal partner. Se siete single invece approfittate di questo momento per riordinare le idee e prendervi qualche momento solo per voi. Nel lavoro vi piace che i vostri progetti vadano avanti secondo una precisa organizzazione. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile in questa giornata di sabato. Il fine settimana inizierà con la Luna che si sposterà alle vostre spalle, ciò nonostante affronterete comunque la giornata con il sorriso.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete dimostrare maggior forza di volontà, anche se con Marte in quadratura non sarà semplice. Voto - 7️⃣

Scorpione: potreste non essere sempre d'accordo con ciò che i vostri colleghi hanno da proporvi. Considerato Mercurio in opposizione però, forse dovrete ascoltare quanto hanno da dirvi. In amore la Luna in sestile vi permetterà di ritrovare intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: le interazioni sociali non saranno il vostro forte secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Con la Luna e Venere potreste non essere così in vena di condividere emozioni e pensieri, specialmente con persone di poco conto.

Sul fronte professionale avrete bisogno di gratificazioni e buoni risultati, cosa che con questo cielo sarà possibile ottenere. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Sarete in perfetta sintonia con la persona che amate, sempre pronti a condividere tutto. In ambito lavorativo cambiare qualcosa nei vostri progetti potrebbe avere risvolti positivi per il futuro. Voto - 8️⃣

Acquario: con il partner ci sarà una buona intesa secondo l'oroscopo, merito in particolare di Venere in trigono che favorirà i momenti romantici e vi permetterà di mostrare anche una certa onestà, utile per consolidare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il campo professionale avrete stelle favorevoli come Giove e stelle negative come Mercurio.

Alcuni progetti dunque potrebbero rivelarsi ostici, ma con la giusta concentrazione, potreste svolgere un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta dell'amore non sarà in una posizione molto buona, ciò nonostante potreste trovare il giusto pretesto per provare a risolvere alcuni problemi della vostra relazione. Rimane il fatto che alcune questioni resteranno ancora aperte. In ambito lavorativo essere persuasivi sarà importante per poter iniziare mansioni che vi interessano molto. Voto - 7️⃣