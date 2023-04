Per tutti i segni zodiacali sta per iniziare la terza settimana del mese di aprile. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 17 aprile 2023 con le indicazioni e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore ci sono alcune questioni da dover rivedere ma grazie a una buona dose di energia per le coppie tutto si potrà risolvere. Nel lavoro possibili polemiche e nervosismi, meglio evitare le spese di troppo.

Toro: per i sentimenti possibili momenti di fermo da adesso, comunque riuscirete a stare insieme alla persona che vi interessa. Nel lavoro nuove attività possibili, è un momento migliore per i nati del segno.

Gemelli: a livello sentimentale giornata particolare, c'è la necessità di fare chiarezza in una storia e prendere una decisione. Nel lavoro giornata che potrebbe portare qualche dubbio, attenzione a questo aspetto.

Cancro: in amore stelle ideali per voi, ci saranno delle emozioni positive da vivere. A livello lavorativo quello che nasce in questo periodo porta novità, non si escludono delle nuove collaborazioni.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le nuove amicizie saranno importanti in queste ore e se da tempo vivete una storia, questa non potrà che migliorare. Nel lavoro dovete combattere per ottenere quello che volete.

Vergine: a livello sentimentale giornata non semplice da gestire visto che Venere è ancora confusa e ci vorranno delle settimane per liberarsene.

Nel lavoro le opportunità non mancano, sfruttate al massimo tutto quello che arriva adesso.

Stelle e oroscopo del 17 aprile 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti favorite le nuove collaborazioni in questa fase, avrete la possibilità di vivere più certezze adesso. A livello lavorativo giornata che vi libera da diversi dubbi, potrete risolvere diverse questioni adesso.

Scorpione: in amore se una persona vi interessa fatevi ora avanti, riuscirete a vivere maggiori certezze. Nel lavoro se qualcosa non va a buon fine meglio non essere negativi, concludete accordi con nuove collaboratori.

Sagittario: a livello sentimentale non rimandate nulla in questa fase, mettete da parte ogni ansia e timidezza.

Nel lavoro periodo favorevole per ottenere qualcosa in più, uno stato di fatica è superato.

Capricorno: a livello amoroso Luna in buon aspetto, l'emozione che nasceranno in questa fase saranno positive. Nel lavoro molti dei problemi di inizio anno saranno risolte, nuove soluzioni in arrivo.

Acquario: per i sentimenti fase positiva, ci sono sensazioni interessanti da vivere e nuove opportunità. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, delle novità comunque arriveranno.

Pesci: in amore Luna ancora nel segno, riuscirete a superare le provocazioni di troppo. Nel lavoro cercate di fare solo le cose importanti, ma una questione di natura economica sarà da risolvere.