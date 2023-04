L'oroscopo del mese di maggio vede i nati sotto il segno dello Scorpione più espansivi e vigorosi grazie al sostegno di Venere e Marte, mentre Vergine sarà cauta ma determinata al lavoro. Ariete potrebbe assumere un atteggiamento più impassibile, mentre Leone prenderà in mano la propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di maggio.

Previsioni oroscopo maggior 2023 segno per segno

Ariete: questo mese primaverile potrebbe vedere un cielo nuvoloso nei vostri confronti. Maggio non sarà un mese fortunato già a partire dalla seconda settimana, quando Venere si troverà in quadratura dal segno del Cancro.

Single oppure no, faticherete molto a entrare in sintonia con la vostra fiamma a causa del vostro atteggiamento impassibile. Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere spesso al top delle energie, ciò nonostante avrete ancora risorse a sufficienza per mettere insieme buone idee. Voto - 7️⃣

Toro: i buoni sentimenti continueranno ad arrivare anche in questo mese di maggio per i nati del segno. Per buona parte del mese, Venere navigherà in buone posizioni. Continuerete a beneficiare di bei momenti con il partner, ma dovrete anche rafforzare il legame che vi unisce, considerato che il pianeta dell'amore poi sarà in quadratura. Nel lavoro arriverà Giove e sostenere le vostre imprese professionali.

Per raggiungere il successo che meritate, serviranno anche impegno e strategia. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che si farà intensa fin da subito secondo l'oroscopo del mese di maggio. Venere sarà dalla vostra per tutto il mese, prima nel vostro cielo, poi in sestile dal segno del Leone. Single oppure no, avrete a cuore il benessere della persona che amate, e non tarderanno ad arrivare buone emozioni.

In ambito lavorativo sarà importante ultimare certe mansioni in questo periodo, sfruttando tutte le vostre potenzialità. Voto - 8️⃣

Cancro: sarete piuttosto calorosi nei confronti del partner grazie a una splendida Venere in congiunzione. Sarà un periodo davvero fiorente per l'amore, soprattutto per voi cuori solitari in cerca della persona giusta.

Chi è già impegnato potrà sperimentare nuove emozioni insieme al partner. In ambito professionale Marte lascerà il vostro cielo nella seconda parte del mese, ciò nonostante potrete contare sul sostegno di Giove, Saturno e Mercurio per mettere insieme progetti soddisfacenti e ultimare lavori importanti. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta dell'amore Venere sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo del mese di maggio. Finalmente potrete prendere in mano la vostra vita sentimentale, e godere del benessere che avete sempre sognato insieme alla vostra anima gemella. In ambito professionale sarete messi bene, ciò nonostante sarà necessario non essere frettolosi e prendere decisioni impulsive in questo periodo affinché tutto possa andare per il verso giusto.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale nel complesso equilibrata per i nati del segno. Questo mese si rivelerà abbastanza soddisfacente, soprattutto a partire dalla seconda settimana, quando il pianeta dell'amore sarà favorevole. Potrete ricostruire il vostro rapporto con le persone che amate, trovando la giusta sintonia che vi spingerà ad affrontare con il sorriso ogni giornata. In ambito professionale Giove e Mercurio vi daranno il loro prezioso supporto per ultimare i vostri progetti o iniziarne di nuovi. Sarete determinati, ma dovrete anche mostrare cautela. Voto - 8️⃣

Bilancia: il prossimo mese di maggio potrebbe non essere granché per quanto riguarda i sentimenti a causa di Venere in quadratura.

Dovrete aspettare la fine di questo mese per recuperare intesa con la persona che amate, ma anche per provare a stringere nuovi legami. In ambito lavorativo farete piccoli ma importanti passi in avanti. Giove non sarà più opposto, così come Mercurio. V'impegnerete a sufficienza per cercare di raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Venere in trigono dal segno amico del Cancro, sarete più espansivi e vigorosi sul fronte sentimentale. È arrivato il momento di rendere più interessante il rapporto con il partner, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Attenzione però nelle ultime giornate del mese, quando il pianeta dell'amore si sposterà in quadratura. In ambito lavorativo Mercurio in opposizione potrebbe essere causa di qualche imprevisto.

Per portare a termine con successo i vostri progetti, dovrete essere più incisivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita sentimentale che attraverserà un periodo neutrale, ma tutto sommato soddisfacente per i nati del segno. Le vere emozioni e i buoni sentimenti arriveranno nella parte finale di maggio, quando il pianeta dell'amore Venere si troverà in trigono dal segno amico del Leone. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con interesse e decisione, ciò nonostante non dovrete mostrare troppa sicurezza per non commettere errori. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo non molto convincente in amore secondo l'oroscopo del mese di maggio. In questo periodo primaverile dovrete fare i conti con il pianeta Venere in opposizione dal segno del Cancro, che potrebbe rendere difficile il rapporto con l'anima gemella.

Dovrete aspettare la fine di maggio per recuperare intesa con la persona che amate. In ambito lavorativo la produttività sarà buona grazie a Mercurio in trigono, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Acquario: mese di maggio altalenante e poco convincente per i nati del segno. Nel lavoro stelle come Mercurio e Giove vi metteranno in difficoltà. Alcune idee potrebbero rivelarsi poco efficaci e sarà necessario prendere provvedimenti per recuperare terreno. In amore ci sarà una discreta ma fragile stabilità con il partner, che potrebbe infrangersi nella seconda parte del mese, quando Venere sarà in opposizione dal segno del Leone. Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo cielo per quanto riguarda le questioni professionali.

Potrete contare su stelle come Giove, Mercurio e Saturno, oltre che Marte nelle prime settimane del mese, per gestire al meglio i vostri progetti. Sul fronte amoroso il mese non inizierà al meglio, ciò nonostante con Venere in trigono dal segno del Cancro potrete ricostruire velocemente il rapporto con la persona che amate e far sì che possano esserci momenti d'intesa. Voto - 8️⃣