L'oroscopo di domenica 16 aprile annuncia una giornata all'insegna del relax e della spensieratezza per quasi tutti i segni zodiacali. Vergine e Pesci, invece, si faranno prendere dalle riflessioni e dovranno decidere al più presto cosa fare per dare una svolta alla propria vita.

Oroscopo di domenica 16 aprile: Toro fortunato

Ariete: ci saranno piacevoli novità in amore che potrebbero sorprendervi e farvi cambiare idea su alcune questioni. L'energia positiva influenzerà anche il lavoro e l'ottima intesa con i colleghi farà il resto.

Toro: sarà una domenica davvero fortunata e tutto procederà a gonfie vele.

Qualsiasi iniziativa avrà un grande successo e quindi approfittatene. L'amicizia avrà un ruolo particolarmente importante.

Gemelli: sarete alquanto tesi per un rapporto che vi tiene sulle spine. Se vi domandate come procederà questa conoscenza, avete già la risposta: non siete felici. Il lavoro sarà un'ottima consolazione.

Cancro: la particolare energia di questa domenica di aprile vi regalerà l'opportunità di dimostrare quanto valete. Avrete una buona dose di creatività e i nuovi progetti saranno realizzati presto.

Oroscopo del giorno: Vergine riflessiva

Leone: l'Oroscopo del giorno annuncia che vivrete le persone che amate senza grandi entusiasmi ma con molta voglia di affetto. Potreste organizzare una piccola gita per concentrarvi soltanto sul partner.

Vergine: le giornate scorse sono state una breve tregua, ma per voi ripartiranno le preoccupazioni. Sarete sospettosi del partner anche se non ne avrete motivo e gli amici non tiferanno per voi.

Bilancia: l'energia sarà positiva e tutto procederà in modo tranquillo. Come piace a voi, ogni cosa sarà al suo posto e non ci saranno imprevisti all'orizzonte.

La serata sarà da trascorrere in intimità.

Scorpione: questa primavera ha risvegliato in voi una voglia di cambiamento che domenica si farà sentire in modo particolare. Sarete bravi a coinvolgere la famiglia nei vostri progetti.

Sagittario nervoso, Acquario determinato

Sagittario: avrete qualche discussione in amore per motivi sconosciuti.

Ogni scusa sarà buona per infastidirvi, ma in realtà non volete ammettere a voi stessi che state vivendo una storia importante.

Capricorno: avrete voglia di dare una svolta alla vostra vita, ma questo potrebbe portarvi a fare delle scelte troppo azzardate di cui vi pentirete molto presto. Ci sarà una bella novità in amore.

Acquario: un piccolo imprevisto rischierà di rovinare un progetto a cui tenete, ma la vostra determinazione vincerà su tutto. In amore ci sarà il bisogno di un progetto concreto e un passo importante.

Pesci: la vostra vita procede tranquillamente, eppure c'è qualcosa che continua a farvi sentire insoddisfatti. Potrebbe essere arrivato il momento di cambiare qualcosa o qualcuno in particolare.