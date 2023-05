Lunedì 15 maggio troviamo sul piano astrale la Luna e Giove nel segno dell'Ariete, mentre Urano, il Nodo Nord, Mercurio (il quale riprenderà il moto diretto) e il Sole risiederanno nell'orbita del Toro. Plutone protrarrà il moto in Acquario, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nel segno dei Pesci. Marte insieme a Venere, infine, proseguiranno il domicilio in Cancro.

Oroscopo del 15 maggio favorevole per Ariete e Leone, meno benevolo per Capricorno e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: in fermento. La settimana inizierà con un gradevole presentimento da parte dei nati in Ariete, i quali percepiranno che l'atmosfera sta per alleggerirsi, e il parterre astrale avrà a breve in serbo per loro delle buone nuove non indifferenti.

2° Leone: lucidi. La retrogradazione mercuriale in decima casa ha reso molto più complicato ai nati in Leone tenere alta la concentrazione ma anche avere una visione ampia del momento attuale, mentre la ripresa del moto diretto del pianeta, già dalla mattinata di lunedì 15 maggio, permetterà al segno di Fuoco di riprendere le redini della sua lucidità.

3° Toro: pazienti. Secondo l'Oroscopo di lunedì 15 maggio, i nati in Toro potrebbero accantonare la smania d'arrivismo per risultare più pazienti e attendisti, specialmente sul fronte professionale dove questo mood si rivelerà una mossa azzeccata.

I mezzani

4° posto Vergine: umore top. Giornata di metà mese in cui i nati in Vergine potranno contare su un eccelso tono umorale che gli consentirà di affrontare le cose che accadranno con maggiore speranza e fiducia del solito.

5° Acquario: sblocchi. Sarà probabile che i nati in Acquario, in particolar modo il primo decano, possano ricevere delle comunicazioni riguardanti alcune trattative finalmente sbloccatesi.

6° Pesci: schietti. Ottime le effemeridi per i nati in Pesci che, nel corso del 15 maggio, vorranno togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto nell'ambiente amicale dove la loro schiettezza coglierà d'improvviso la persona interessata.

7° Cancro: strappi alla regola. I nati in Cancro potrebbero essere indotti a fare uno strappo alla regola riguardante l'attività sportiva o il regime alimentare, ad esempio saltando una sessione di allenamenti in palestra oppure cucinandosi un piatto prelibato ma piuttosto calorico.

8° Sagittario: fantasiosi. L'alea che correranno i nati in Sagittario il 15 maggio sarà di viaggiare con la fantasia e ciò, di conseguenza, li porterà a dover fare i conti con qualche illusione o delusione di sorta.

9° Bilancia: morigerati. Il Grande Benefico in opposizione al colpo di coda e la farraginosa posizione della Bianca Signora indurranno i nati in Bilancia ad assumere un atteggiamento morigerato e alquanto prudente nella sfera relazionale.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: letargici. I malmostosi pensieri che si affastelleranno nelle menti di casa Scorpione andranno probabilmente a sommarsi a degli accadimenti non troppo entusiasmanti, facendo optare il segno Fisso per starsene quanto più possibile tra le mura domestiche.

11° Capricorno: cocciuti. I nati in Capricorno, durante il 15 maggio, potrebbero peccare di presunzione e relativa testardaggine nell'ambiente professionale, volendola vinta ad ogni costo a prescindere dal collega che gli si parerà davanti.

12° Gemelli: errori. Giorno da prendere con le pinze sotto il profilo pratico quello che trascorreranno i nati in Gemelli, in quanto tenderanno a commettere nuovamente degli errori già messi in campo in precedenza, e ciò li allontanerà dalla soluzione delle relative problematiche.