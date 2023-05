Secondo l'oroscopo che va dal 15 al 21 maggio 2023 la settimana sarà davvero eccezionale sotto il profilo della fortuna. Giove stazionerà nella costellazione del Toro per cui la fortuna sarà estesa anche ad altri segni di Terra, ma non solo: anche il segno del Cancro e quello dei Pesci saranno tra i fortunati della settimana.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sulla fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Toro in testa alla classifica

1° Toro: farete davvero tanti progetti che con il trascorrere del tempo vi daranno dei risultati sempre più ottimali, in grado di farvi acquisire sempre più indipendenza e un forte senso degli affari.

Stimolerete la collaborazione con i colleghi in modo sempre originale e allo stesso tempo aperti alle nuove idee, che possano anche rendere i vostri guadagni ottimali, non solo come singoli, ma anche come squadra. Fare attività sportiva potrebbe non solo essere di aiuto al fisico, ma anche alla concentrazione. Continuate così!

2° Vergine: toglierete di torno moltissime problematiche del capo o dei colleghi, perché ora più che mai avrete la risposta per ogni dilemma e il coraggio di affrontare le sfide, che al momento per giunta saranno molto poche. I guadagni di questa settimana potrebbero favorire investimenti importanti e la copertura totale delle spese che avete in arretrato. L'affinità con l'ambiente lavorativo e con gli affari vi darà non soltanto tante soddisfazioni, ma anche qualcosa su cui contare nelle prossime settimane.

3° Cancro: avrete un bel cielo illuminato dalla fortuna di Giove, per cui ora i timori di qualche insuccesso verranno del tutto accantonati in virtù di ottimi guadagni e anche soddisfazioni per la vostra carriera. Con i colleghi l'atmosfera potrebbe essere ottima, tanto da rasentare l'amicizia, più che la collaborazione. Cresceranno le probabilità di fare carriera, ma anche di trovare un impiego per chi è ancora senza lavoro.

Finalmente arriveranno anche delle novità burocratiche che potrebbero mettere in ordine moltissime cose.

4° Pesci: la produttività sarà ottima e i guadagni finalmente potrebbero portarvi delle novità in ambito finanziario. Ora la fortuna di Giove in Toro potrebbe fare della vostra carriera una di quelle più richieste e che potrebbe essere davvero molto fruttuosa nel corso della seconda parte della settimana.

I progetti subiranno una impennata che non dimenticherete facilmente, anche alla luce di nuove collaborazioni che oltre ai buoni esiti porterà anche una forte affinità con gli altri.

Cambiamenti per Ariete

5° Capricorno: una bella esperienza professionale potrebbe essere finalmente alla vostra portata. Secondo l'oroscopo le novità non mancheranno nel settore finanziario, soprattutto se in questo periodo vi state dando da fare. La fortuna potrebbe innanzitutto riguardare l'ambito burocratico, specialmente nella seconda parte della settimana. Risolverete qualche problema con un collega con cui avete avuto un diverbio importante. Il fine settimana sarà eccellente per concedervi del relax.

6° Ariete: si aprirà una settimana colma di cambiamenti, che voi sarete perfettamente in grado di migliorare in caso di qualcosa di troppo radicale.

Le energie non vi mancheranno grazie a Marte, e molti di voi sapranno sfruttarla appieno per conseguire i propri obiettivi. Avrete anche qualche sorpresa in ambito finanziario che potrebbe consentirvi di fare shopping e di dare al vostro look una rinnovata davvero molto originale. I progetti saranno molto più efficaci senza l'aiuto di una squadra di supporto, mentre nel complesso ci sarà soltanto qualche piccolo ostacolo di poco conto.

7° Gemelli: dovrete cercare di recuperare qualche progetto che avete lasciato nel cassetto a causa di qualche impegno imprevisto e riprenderlo con un po' di spirito di iniziativa. Dovrete cercare di estrapolare ogni cosa che ritenete opportuno fare per poter compensare il calo di fortuna di Venere, magari con qualche iniziativa che, se non sarà all'altezza dei guadagni che vi aspettate, almeno possa regalare qualche soddisfazione e qualcosa che possa essere di aiuto alle vostre spese, adesso in aumento.

Cercate di staccare un po' la spina quando vi sentirete troppo stanchi.

8° Sagittario: ci saranno alcuni ostacoli che potrebbero farvi rallentare sul lavoro, mentre la determinazione e gli obiettivi ambiziosi che avete in mente vi aiuteranno a rendere il vostro lavoro il più scorrevole possibile. Avrete qualche cambiamento che molto probabilmente non vi starà a genio, ma sforzarvi di fare ancora qualcosa che non vi piace al momento potrebbe darvi delle ricompense niente male. Secondo l'oroscopo avrete un po' di stanchezza che di tanto in tanto vi costringerà a fermarvi.

Leone volenteroso

9° Leone: se non Giove, Venere sarà il pianeta protagonista della vostra fortuna finanziaria, in questa settimana.

Farete di tutto per poter collezionare dei successi che potrebbero essere ottimali per la vostra carriera, ma allo stesso tempo si verificherà qualche intoppo, a seconda della situazione. Avrete comunque una buona volontà davvero eccezionale che sarà premiata in un prossimo futuro. Fate attenzione alla stanchezza e agli acciacchi nel corso del fine settimana.

10° Scorpione: i miglioramenti che state attendendo da tanto tempo a questa parte potrebbero essere posticipati, ma la pazienza adesso potrebbe inaspettatamente farvi bene. Evitate di fare cose che sapete già non sono alla vostra portata e provate a fare qualcosa con un basso profilo. Dovrete fare qualche sacrificio con le spese e andare incontro a qualche responsabilità che vi verrà affidata.

Fare affidamento sulla sintonia della vostra squadra potrebbe dare dei frutti inaspettati.

11° Bilancia: potreste avere un rallentamento sul lavoro dovuto a voi stessi e a qualche problematica legata all'ambiente lavorativo. Dovrete essere anche molto attenti a non commettere qualche errore che potrebbe essere deleterio per la vostra carriera. Secondo l'oroscopo fare attenzione all'uso delle parole in questo momento potrebbe essere una mossa salvifica per alcuni fraintendimenti con il capo o chi per lui. Cercare nuovi orizzonti professionali non sarà da escludere, specie se state vivendo male il vostro lavoro attuale.

12° Acquario: vorreste cambiare del tutto lavoro oppure state attraversando una fase di guadagni molto scarsi e avete bisogno di una rivoluzione finanziaria.

Ciò che desiderate al momento potrebbe trovare parecchi ostacoli, ma pazientare ora potrebbe essere uno strumento a vostra vantaggio. Dovrete cercare di pianificare nuove strategie per i vostri progetti professionali, mentre dovrete fare i conti con qualche malessere e qualche momento in più di stanchezza, sia fisica che mentale.