Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dal domicilio dei Gemelli al Cancro (dove transita Marte), mentre la Luna risiederà nel segno del Sagittario. Il Nodo Nord, Urano, Mercurio e il Sole, intanto, resteranno stabili in Toro, così come Plutone proseguirà l'orbita in Acquario e Giove permarrà nel segno dell'Ariete. Nettuno assieme a Saturno, in ultimo, continueranno il transito in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: complimenti.

Grazie a un aspetto fisico più affascinante del solito, i nati Ariete questo weekend potrebbero ricevere dei complimenti da qualche persona insospettabile, ad esempio un collega spesso taciturno che metterà sul piatto il proprio interesse nei riguardi del segno di Fuoco.

2° posto Sagittario: lavoro top. Eccezion fatta per qualche bega relazionale in onda nella mattinata di sabato, il fine settimana in questione parrà regalare ai nati Sagittario degli ottimi spunti in campo professionale per dare il via a dei freschi progetti che fomenteranno il loro entusiasmo.

3° posto Cancro: sereni. Secondo l'oroscopo del 6 e 7 maggio, i nati Cancro avranno eccelse chance di riprendere le redini della loro armonia interiore, soprattutto la prima decade che riuscirà con fare naturale a liberarsi da qualsiasi malmostoso pensiero.

I mezzani

4° posto Toro: soddisfazioni. Possibili sorrisi a trentadue denti per i nati Toro, specialmente sino al tardo pomeriggio domenicale, in quanto al cospetto del segno di Terra arriveranno delle soddisfazioni legate al rapporto genitore/figlio. Nelle ultime ore del 7 maggio, invece, i nativi farebbero bene a misurare con dovizia le parole nel ménage amoroso perché il disguido dialettico con la dolce metà sarà in agguato.

5° posto Capricorno: test. Due giornate primaverile che torneranno utili, c'è da scommetterci, ai nati Capricorno per cimentarsi in dei piccoli investimenti, così da testare gli ambiti nei quali puntare forte nel prossimo futuro e i settori che invece sarebbe meglio accantonare in fretta.

6° posto Leone: riordinare le idee.

La tendenza che avranno probabilmente i nati Leone in queste due giornate conclusive della settimana sarà di starsene per i fatti propri a fare il punto della situazione, difatti il parterre astrale suggerirà loro di evitare parentesi mondane o manovre espansionistiche a favore di un riordino certosino delle idee.

7° posto Acquario: cercasi alleanze. Qualcosa sul fronte professionale dei nati Acquario, nel corso del 6 e 7 maggio, sembrerà non andare per il verso giusto, col rischio anche di perdite economiche. Per evitare ciò e arginare eventuali falle lavorative, il segno Fisso potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo socio o comunque nutrirà il desiderio di stringere delle fresche e proficue alleanze.

8° posto Bilancia: peso della ripetitività. La Bianca Signora nel decimo campo sommata allo Stellium di Terra avrà, con buona probabilità, un effetto non troppo esaltante per i nati Bilancia, in quanto farà avvertire più del solito agli stessi il peso della ripetitività. Per uscire da tale impasse, il segno Cardinale farebbe meglio a scombinare i piani quotidiani e cimentarsi in qualche attività nuova di zecca.

9° posto Scorpione: ingoiare un rospo. Le relazioni interpersonali, in questo weekend di maggio, potrebbero rappresentare una nota dolente per i nati Scorpione, in quanto quest'ultimi in base alle circostanze saranno chiamati a ingoiare un rospo, ad esempio dovendo tenere la bocca cucita su un comportamento scorretto che soltanto loro hanno visto.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: punto di partenza. Quarantotto ore primaverili che nasconderanno, c'è da scommetterci, un'amarezza difficile da metabolizzare per i nati Vergine, come un progetto di natura pratica che si rivelerà fallimentare costringendoli a ricominciare dall'inizio per rimetterlo in piedi.

11° posto Pesci: esausti. Le attività in programma per i nati Pesci in questo weekend saranno probabilmente molteplici, soprattutto in campo familiare, ma il segno d'Acqua non si tirerà indietro volendo adempierle tutte, sebbene ciò li metterà a rischio di esaurire completamente la loro riserva energetica.

12° posto Gemelli: incompresi. Lo spirito empatico della dolce metà dei nati Gemelli segnerà, con buona probabilità, il passo e il segno Mutevole si ritroverà di conseguenza a dover far fronte tutto da solo alle beghe del fine settimana, senza poter contare sul rinfrancante sostegno di chi gli vuol bene.