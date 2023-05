L'oroscopo del 10 maggio fornirà alcune informazioni utili riguardanti la sfera sentimentale e lavorativa dei dodici segni zodiacali. Nella classifica giornaliera al primo posto si trova la Vergine, mentre in ultima posizione ci sono i Gemelli.

Previsioni zodiacali del 10 maggio: i primi sei segni in classifica

Vergine (1° posto): giornata all'insegna del buonumore, sia per quel che riguarda il rapporto sentimentale che gli altri aspetti della vostra vita privata. Sul lavoro sarete decisi il giusto per affrontare degli importanti impegni professionali.

Toro (2° posto): riuscirete a ricavarvi in un posto importante per la persona amata e mai come oggi vi sentirà vicino a supportarla. Ottima giornata in campo lavorativo, sarete al centro delle attenzioni dei vostri capi e potreste ricevere una proposta importante.

Pesci (3° posto): soprattutto verso sera avrete la possibilità di parlare con il vostro partner di un progetto importante che lo vede coinvolto, non abbiate remore ne sarà felicissimo. Sul lavoro dovrete sfruttare maggiormente la gentilezza di qualche vostro collega, ne beneficerete in maniera determinante.

Leone (4° posto): il vostro rapporto di coppia potrebbe essere invaso da un romanticismo che mai come ora avevate messo in campo, continuate così.

Per quel che riguarda il lavoro potreste trovarvi davanti ad un'offerta economica davvero interessante.

Acquario (5° posto): dovrete cercare di essere particolarmente accomodanti nei confronti della vostra dolce metà, dimostrerete molto equilibrio e le cose andranno per il meglio. Sul lavoro cercate di mettervi maggiormente in mostra, a volte tendete a fare il classico compitino.

Capricorno (6° posto): il vostro partner potrebbe attendere da voi un segnale importante, sarebbe buono organizzare una serata in suo onore. Per quel che concerne la vostra attività professionale cercate di sfruttare al meglio le conoscenze che avete.

Previsioni astrologiche del 10 maggio: le restanti posizioni

Bilancia (7° posto): la giornata potrebbe non partire nel migliore dei modi, specialmente nel rapporto con la vostra dolce metà, con il passare delle ore tutto si rasserenerà.

Guardatevi dall'invidia di alcuni colleghi che non vedono di buon occhio la vostra crescita professionale.

Scorpione (8° posto): in amore dovrete cercare qualcosa che vi renda felici e non è detto che sarà rappresentato da quello che state vivendo attualmente. Buone notizie in ambito lavorativo, ci saranno per voi occasioni interessanti.

Ariete (9° posto): un po' di insicurezza potrebbe bloccarvi dal punto di vista sentimentale e la vostra dolce metà se ne accorgerà abbastanza in fretta. Cercate di frenare un pochino nel lavoro, lo stress potrebbe venirvi a trovare molto presto.

Sagittario (10° posto): per quel che riguarda l'amore potreste non vivere la giornata in maniera serena, a causa di alcuni attriti con il partner che non riuscirete a superare.

Anche il lavoro potrebbe provocare un po' di malumore, tiratevi su e pensate in positivo.

Cancro (11° posto): non avrete molta voglia di scherzare e potreste risultare parecchio irascibili soprattutto con la vostra dolce metà, cercate di non esagerare. Sul lavoro sarete incostanti, i vostri superiori capiranno il momento e non si accaniranno su di voi.

Gemelli (12° posto): avrete la sensazione sgradevole di essere messo da parte dalla persona amata, non la vivrete bene ma presto sarete rassicurati. Per quel che riguarda il lavoro attendete tempi migliori.