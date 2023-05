Le previsioni dell'oroscopo del 17 maggio 2023 vedono i nati sotto il segno del Leone molto diffidenti, così come i Vergine. I Capricorno possono fare passi importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Questo è un po' il concetto alla base della vostra vita. Preferite sbrigare le cose da soli, tuttavia, ci sono dei casi in cui è necessario farsi aiutare.

11° Ariete: l'Oroscopo del 17 maggio vi esorta ad essere lungimiranti. Non aspettate che siano le situazioni a venire a bussare alla vostra porta, ma siate voi i veri artefici del vostro destino.

10° Cancro: dopo ogni temporale, spunta sempre il sole. Il mantra che dovete sempre tenere bene a mente è che il meglio deve ancora venire, quindi, non smettete mai di osare e di provare a raggiungere i vostri obiettivi.

9° Gemelli: momento piuttosto controverso per quanto riguarda la sfera professionale. Se ci sono stati dei disguidi di recente, forse è il caso di rivedere un po' la situazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: siete un po' rigidi e freddi nei riguardi di alcune persone. Siete piuttosto diffidenti e con estrema fatica riuscite ad aprire il vostro cuore alle persone che vi circondano. I pochi fortunati, però, sono davvero importanti per voi.

7° Bilancia: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento secondo l'oroscopo del 17 maggio.

Ci sono delle belle novità in arrivo, quindi, sarebbe un peccato sprecare il proprio tempo ad innervosirsi.

6° Capricorno: buon momento per fare un passo importante. In amore e nel lavoro è necessario essere un po' più attenti e cauti. Cercate di essere più produttivi e ottimisti.

5° Acquario: se ci tenete davvero tanto a conquistare un obiettivo o, perché no, una persona, allora dovete insistere e non dovete fermarvi dinanzi nessun ostacolo o intoppo che potrete incontrare sul vostro cammino.

Oroscopo segni fortunati del 17 maggio

4° in classifica Toro: in amore siete un po' distratti, ma questa, ormai, è una caratteristica a cui le persone che vi circondano sono abituate. In certi casi, però, è opportuno dimostrare anche i propri sentimenti.

3° Scorpione: siete piuttosto appagati sia dal punto di vista professionale sia personale.

Il mese in questione potrebbe concludersi con una splendida sorpresa per voi, tenete gli occhi ben aperti.

2° Sagittario: l'oroscopo del 17 maggio vi invoglia a cercare sempre nuovi stimoli e nuove situazioni che possano contribuire a rendere le vostre giornate più ricche, piene di emozioni e soddisfacenti.

1° Pesci: vi trovate in un periodo decisamente favorevole, quindi non dovreste fare altro che approfittarne. Non siate troppo timorosi, questo è il momento di osare, anche in amore.