L'oroscopo della giornata di giovedì 11 maggio prevede un Acquario più morbido e tenero nei confronti del partner, mentre Gemelli darà una spinta romantica al proprio rapporto. Bilancia dovrà chiarire eventuali discussioni aperte con il partner, mentre Leone dovrà tenersi alla larga da relazioni rischiose. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 11 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 11 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale migliore rispetto alle giornate precedenti grazie alla Luna. Venere rimane in cattivo aspetto, dunque non aspettatevi di vivere un rapporto particolarmente affiatato.

In ambito lavorativo una volta compreso il meccanismo dei vostri progetti e del vostro ambiente professionale, riuscirete a muovervi meglio e mettere insieme risultati interessanti. Voto - 6️⃣

Toro: sarà una giornata un po’ tesa in ambito amoroso a causa della Luna in quadratura. Venere in sestile vi darà una mano, ciò nonostante dovrete fare attenzione a non causare spiacevoli malintesi e discussioni. Nel lavoro ci saranno alcuni cambiamenti nel vostro ambiente, e con Mercurio e Urano in buon aspetto saprete adattarvi alla situazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale grazie a una splendida Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Single oppure no, vi piacerà trascorrere del tempo insieme alle persone che amate, grazie al vostro spirito sociale, allegro e comunicativo.

Nel lavoro la vostra voglia di fare non si è ancora placata, e la voglia di raggiungere nuovi obiettivi vi spingerà ad andare avanti. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di giovedì migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna non vi darà più fastidio nel prossimo periodo, e con Venere nel segno sarà più facile condividere emozioni e sentimenti verso la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo più leggero, ciò nonostante dovrete prepararvi al meglio per sfruttare al meglio le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Leone: sarà importante tenersi alla larga da rapporti rischiosi in questo periodo. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, la Luna in opposizione vi metterà in difficoltà con i sentimenti.

Attenzione dunque perché il vostro stato d'animo potrebbe spingervi a prendere scelte sbagliate. Nel lavoro attenzione alle decisioni che prenderete. Va bene seguire i vostri sogni e obiettivi, ma non dovrete essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale davvero piacevole e gradevole secondo l'oroscopo, merito di questa Venere in sestile dal segno del Cancro. Single oppure no, godrete di momenti davvero appaganti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio vi darà buone idee, mentre Marte vi darà le energie necessarie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Bilancia: tra voi e il partner non scorre un'ottima intesa nell'ultimo periodo, complice il pianeta Venere in quadratura.

Fortunatamente la Luna sarà dalla vostra parte, e sarà necessario chiarire eventuali discussioni con il partner. Nel lavoro saprete gestire bene i vostri progetti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Single oppure no, Venere vi darà mano per vivere un buon rapporto con la vostra fiamma, ciò nonostante attenzione a non superare certi limiti. In ambito lavorativo potreste cimentarvi in nuove mansioni, che dovrete essere in grado di saper gestire. Attenzione dunque a Mercurio in opposizione, che potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo cielo vi permetterà di recuperare terreno in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Ritroverete carisma e il giusto romanticismo nei confronti del partner, con momenti d'intesa migliore. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi da convincere colleghi e superiori con le vostre idee. Voto - 8️⃣

Capricorno: Venere in opposizione sarà un pessimo cliente in questo periodo. Non sarà facile essere romantici nei confronti del partner, e anche voi single non sarete così in vena di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di chiudere un contratto o un affare che ha richiesto del tempo nel migliore dei modi. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete più morbidi e teneri nei confronti del partner grazie alla Luna in congiunzione. Anche voi cuori solitari mostrerete maggior interesse nei confronti della vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo Mercurio in quadratura porterà qualche imprevisto, ciò nonostante riuscirete a cavarvela. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che brillerà di luce propria secondo l'oroscopo. Single oppure no, con Venere in congiunzione, il prossimo periodo sarà davvero appagante e romantico. In ambito lavorativo sarà una giornata ricca di impegni, ma anche di soddisfazioni. Voto - 8️⃣