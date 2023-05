L'oroscopo della giornata di sabato 6 maggio prevede un Toro che avrà buone possibilità sul lavoro ma sarà testardo in amore, mentre lo Scorpione avrà modo di sentirsi speciale insieme alla persona che ama. L'Acquario potrebbe essere un po’ capriccioso, mentre i Pesci saranno più aperti al dialogo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 6 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 6 maggio 2023 segno per segno

Ariete: giornata di sabato discreta per quanto riguarda i sentimenti. Il weekend inizierà all'insegna della tranquillità tra voi e il partner, e il vostro rapporto raggiungerà il culmine nelle prossime ore.

In ambito lavorativo le energie potrebbero non essere il top a causa di Marte. Le idee non mancheranno, ciò nonostante meglio non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Toro: un quadro astrale altalenante in questa giornata di sabato. Secondo l'oroscopo, il rapporto tra voi e la vostra anima gemella non sarà così entusiasmante, complice il vostro atteggiamento testardo, ciò nonostante la situazione tenderà presto a migliorare. Potrebbe essere un buon momento dunque per mettere in luce eventuali difetti del vostro rapporto e risolverli in modo costruttivo. Nel lavoro potrete contare su Mercurio e Marte per mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Con Venere in congiunzione al vostro cielo, apparirete seducenti agli occhi del partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma ricordatevi che non potete dedicare tutto il vostro tempo solo a certe mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni strali positive in questa giornata di sabato.

Il fine settimana inizierà bene per voi grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione, che porterà benessere tra voi e il partner, e darà inizio a un bel periodo. Sul fronte professionale dovrete pensare ai vostri progetti al lungo termine in ogni minimo dettaglio affinché possano rivelarsi un successo. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in quadratura potrebbe dare inizio a discussioni importanti con il partner.

Sarà importante non causare fraintendimenti e far degenerare le cose, considerato anche che Venere sta per allontanarsi da questa posizione favorevole. In ambito lavorativo avrete bisogno di buoni risultati, che possano spingervi a impegnarvi di più. Voto - 6️⃣

Vergine: la vostra forma fisica sarà soddisfacente e vi permetterà di gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Mercurio in trigono inoltre vi darà idee utili per raggiungere il successo. In amore la Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, anche se Venere sarà in quadratura. In ogni caso, presto le cose miglioreranno anche per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima grazie a Venere in trigono. Single oppure no però, attenzione perché il pianeta Venere presto sarà in una posizione difficile.

Per quanto riguarda il lavoro non sarete sempre così disponibili nei confronti dei colleghi, un po’ per mancanza di tempo, un po’ per mancanza di voglia. Voto - 7️⃣

Scorpione: avrete modo di sentirvi speciali in questa giornata di sabato grazie a questa Luna in congiunzione. Single oppure no, potrete costruire un rapporto davvero unico con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi valide. Cercate però di non ammettere di aver sbagliato e continuate a fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che non vi ha dato grandi soddisfazioni nell'ultimo periodo. Fortunatamente questo cielo tenderà a migliorare e presto anche per voi arriveranno momenti migliori.

Sul fronte professionale avere dei buoni progetti da portare sulle spalle sarà rassicurante e vi permetterà di sentirvi vivi, con degli obiettivi da raggiungere. Voto - 7️⃣

Capricorno: a volte dovete imparare a tenere a freno la lingua, e considerato che stelle come la Luna e Venere potrebbero presto potrebbero mettervi in difficoltà, meglio non toccare certi argomenti con il partner. Sul fronte professionale vi darete da fare grazie a Mercurio, ma con Marte e Giove negativi non sempre potreste raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: potreste essere un po’ capricciosi in questa giornata a causa della Luna in quadratura. Venere vi darà una mano dal segno dei Gemelli, ciò nonostante attenti a non pretendere più del dovuto dalla vostra anima gemella.

Settore professionale stabile invece, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi metterà più a vostro agio in amore secondo l'oroscopo. Sarete più aperti al dialogo nei confronti del partner, e avrete buone possibilità di mettere a tacere discussioni e malintesi. Per quanto riguarda il lavoro tutto procederà secondo i piani grazie a Mercurio, mentre Marte vi darà le energie di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣