L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno 2023 vede il pianeta Giove entrare nella costellazione del Toro, pronto a fare compagnia a Mercurio, mentre Venere segnalerà il suo transito nella costellazione del Cancro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo settimanale della fortuna: Toro in testa alla classifica

1° Toro: in cima alla classifica. I guadagni incentivati dalla fortuna di Giove promuoveranno un periodo di tranquillità e di benessere finanziario, regalandovi anche una creatività fuori dal comune che potrebbe essere di notevole aiuto non solo per i progetti in essere ma anche per la comunicazione all'interno del contesto lavorativo, che si farà sempre più pregna di fiducia reciproca.

L'interazione con vari aspetti della vita quotidiana potrebbe essere anche molto importante per riflettere su come muovervi in merito alla vostra autonomia crescente.

2° Cancro: ottime notizie. Le opportunità si faranno più numerose che mai sul piano professionale, per cui chi sarà alla ricerca di un impiego sarà accontentato, mentre per chi vuole far progredire la propria carriera troverà un terreno fertile non solo per questa settimana, ma anche per prepararsi per altre future. Secondo l'oroscopo potrete avvalervi non solo della vostra autostima che sarà altissima, ma anche alla fiducia che la vostra squadra di lavoro riporrà nelle vostre capacità. I guadagni arriveranno nel fine settimana.

3° Pesci: potreste avere la settimana più fortunata dell'intero mese, per cui sfruttarla appieno potrebbe aprirvi le porte per tante opportunità di stampo professionale. Se è vero che i guadagni arriveranno, sarà anche sicuro che ogni ostacolo fra voi e i vostri obiettivi sarà completamente rimosso, e sarà in parte anche frutto del duro lavoro e dei notevoli sacrifici che avete fatto finora.

Finalmente sarete anche un punto di riferimento per chi è ancora inesperto o per chi vuole semplicemente un consiglio. La vostra squadra sarà più collaborativa che mai.

4° Capricorno: affari promettenti. Mettervi in gioco in questo momento potrebbe regalarvi non solo dei risultati soddisfacenti, ma anche delle straordinarie possibilità di fare affari davvero fuori dall'ordinario.

Vi sentirete appagati grazie alla fortuna che in questo momento si rivelerà molto generosa con voi, mentre con la squadra ci sarà una sintonia come non l'avete mai vista, perlomeno in tempi recenti. Secondo l'oroscopo riuscirete a saldare qualche conto rimasto in sospeso.

Bilancia in rialzo

5° Bilancia: riuscirete a gestire molte situazioni complesse sul lavoro, e la squadra che avete sarà sempre pronta a collaborare per portare avanti gli obiettivi che avete in comune. Secondo l'oroscopo riuscirete a realizzare qualche piccolo sogno nel cassetto grazie ai guadagni di questo periodo, mentre gli affari subiranno una notevole impennata che riuscirà perfettamente a scontrarsi con qualche sfida particolarmente dura.

Potreste avere un po' di energia che con il trascorrere dei giorni potrebbe cominciare a scemare.

6° Vergine: progetti in vista. Sicuramente avrete la fortuna di Venere dalla vostra parte, che funzionerà almeno in parte con gli affari e qualche progetto che con il tempo potrebbe costituire un terreno fertile per altri altrettanto remunerativi. Avrete bisogno di molta tranquillità sul piano professionale, soprattutto nell'ambiente lavorativo, per cui farete di tutto per mantenere l'armonia e l'equilibrio all'interno della cerchia dei colleghi. Inaspettatamente potreste ricevere una bella sorpresa.

7° Acquario: in bilico. Sicuramente avrete dei progetti che vi varranno tanto sia dal punto di vista economico sia per quello professionale, ma allo stesso tempo potreste andare incontro a qualche difficoltà per nulla scontata.

Probabilmente dovrete avere più riguardo per gli affari, nonostante i guadagni siano sufficienti per coprire le vostre spese, perché potrebbero esserci dei cambiamenti in vista, forse nella seconda metà della settimana. Concedervi del riposo di tanto in tanto non sarà deleterio per i progetti in corso.

8° Scorpione: non sarà un bel momento per gli affari, mentre con i progetti un po' di sforzo potrebbe fare la differenza. La collaborazione con i colleghi non decollerà, ma allo stesso tempo ci saranno alcune questioni che riuscirete a risolvere insieme, senza dover per forza andare incontro a conflitti significativi. Nella seconda parte della settimana ci potrebbero essere dei cambiamenti che molto probabilmente non accetterete di buon grado, ma imparerete a conviverci.

Gemelli paziente

9° Leone: sul piano della fortuna potreste trovarvi con dei bastoni fra le ruote molto incisivi per alcuni progetti, ma la determinazione di Marte non vi mancherà, per cui affrontare le sfide potrebbe essere molto più semplice di quanto pensiate. Secondo l'oroscopo non ci sarà una bella interazione con i colleghi, e fare qualcosa in solitaria potrebbe essere agevole soltanto per determinati aspetti, e non per altri. Potreste avere pochi guadagni in questo periodo, per cui evitar di fare shopping troppo a lungo potrebbe essere decisamente indicato, soprattutto nel fine settimana.

10° Gemelli: sarà necessario pazientare un po' se volete avere un po' di fortuna a portata di mano, ma al tempo stesso potreste impiegare le vostre energie di Marte per rivitalizzare qualche progetto che purtroppo finora è dovuto rimanere nel cassetto.

I guadagni non saranno molto buoni, quindi sarà indicato agire con prudenza, soprattutto se ora tenderete ad avere un atteggiamento molto impulsivo. Fare i conti in questo momento vi aiuterà a ridimensionare le vostre idee su ciò che ora potrete fare e su ciò che non potrete fare.

11° Sagittario: non ci sarà molta fortuna, ma le energie saranno ottimali per caricarvi di buona volontà e far tante cose in una sola volta. Purtroppo potreste trovare ostacoli che potrebbero farvi vacillare un po', ma rialzarvi sarà sempre e comunque nelle vostre opzioni. Di tanto in tanto potreste avere bisogno di riposo e di qualche spalla amica che possa esservi di supporto. Si presenteranno delle necessità inderogabili che potrebbero comportare qualche spesa in più, per cui evitate di spendere troppo.

12° Ariete: potreste avere dei cali sensibili della concentrazione e della voglia di impegnarvi per poter raggiungere i vostri scopi. Lo stress potrebbe essere un forte ostacolo anche a quegli aspetti burocratici che vorreste risolvere prima che si concluda la settimana, mentre si farà largo la necessità di fare qualche piccolo sacrificio per mantenere i conti in famiglia. Riposare sarà indicato soprattutto nella seconda parte della settimana, quando gli impegni allenteranno la presa sul vostro tempo libero.