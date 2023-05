L'Oroscopo di lunedì 29 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei dodici profili, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 maggio.

Previsioni zodiacali del 29 maggio: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): sarete totalmente concentrati sul lavoro. Riceverete molti complimenti dal capo, ma questo non vi impedirà di continuare a impegnarvi. Al contrario, sarete ancora più motivati. Il partner e la famiglia non potranno fare a meno di entusiasmarsi.

Ariete (2° posto): vi distrarrete con difficoltà. Rimarrete concentrati sui vostri obiettivi perché non avrete alcuna intenzione di gettare la spugna. In alcune situazioni, userete la furbizia, mentre in altre sarete più accondiscendenti. Ad ogni modo, vi fiderete del vostro istinto.

Scorpione (3° posto): avrete la forza di rialzarvi. Questo inizio settimana sarà molto positivo perché vi consentirà di inseguire i vostri sogni senza alcun ostacolo. Penserete in grande anche in ambito lavorativo e sentimentale. Non vi accontenterete di avere accanto una persona qualsiasi.

Vergine (4° posto): avrete molta fiducia in voi stessi. Prenderete le decisioni basandovi solo sul vostro pensiero. Non vi farete condizionare dalle opinioni altrui o da situazioni esterne.

Inoltre, nel giro di pochi minuti, sarete in grado di valutare tutti i dettagli in questioni.

Oroscopo del 29 maggio: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): sarete molto attivi. Avrete tante energie positive da utilizzare. Non vi farete travolgere dalla tristezza perché saprete di poter accederete a tante risorse.

Il lavoro vi darà tante soddisfazioni, mentre la vita sentimentale sarà un po' più difficile da gestire.

Sagittario (6° posto): per voi, sarà molto facile stringere nuove amicizie. Vi relazionerete con persone diverse che potrebbero regalarvi anche delle belle sorprese. In ambito sentimentale apparirete un po' più timidi, ma non vi farete rallentare da questo.

Inoltre, la persona amata non si tirerà indietro.

Cancro (7° posto): non saprete ancora quale strada intraprendere. Davanti a voi avrete diverse opportunità. Potreste seguire il cuore o la ragione. Per il momento, preferirete adottare una posizione neutrale. Sarete certi che, con il passare dei giorni, avrete le idee più chiare.

Capricorno (8° posto): scalare la vetta si rivelerà più complesso del previsto. Commetterete degli errori inaspettati che, seppur non gravi, rallenteranno il vostro percorso. Le previsioni zodiacali del 29 maggio vi consigliano di risolverli prima di andare avanti.

Previsioni astrologiche del 29 maggio: gli ultimi posti

Gemelli (9° posto): apparirete un po' troppo tesi agli occhi del partner.

I problemi lavorativi influiranno sul rapporto di coppia. Non sarà facile lasciarvi andare e prendervi del tempo da dedicare a voi stessi. Inoltre, alcuni problemi dell'ultimo minuto potrebbero peggiorare la situazione.

Pesci (10° posto): vi sentirete a disagio sul posto di lavoro. Vi limiterete a svolgere le vostre attività, senza proporre nuove iniziative. La paura di commettere un errore, infatti, sarà davvero molto grande. Le rassicurazioni non vi aiuteranno, neanche quelle provenienti dai colleghi.

Bilancia (11° posto): avvertirete la mancanza di una relazione di coppia. Non sarà facile trovare l'anima gemella. Sarete talmente esigenti da non riuscire a vedervi accanto a nessuno. Le previsioni zodiacali del 29 maggio vi consigliano di non affrettare i tempi.

Leone (12° posto): vi sentirete davvero stanchi. Non sarete affatto contenti della situazione lavorativa. Saprete di meritare di più, per il momento, però, avrete paura di compiere il passo più lungo della gamba. Rimarrete in attesa della svolta decisiva. La famiglia vi darà poco supporto.