Termina la seconda settimana del mese di maggio per tutti i segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo della giornata di domenica 14 maggio 2023 con le indicazioni e i cambiamenti per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore le stelle sembrano complicate da gestire, anche a causa di diversi pianeti contrari, per questo motivo ci sono dei piccoli imprevisti da superare. Nel lavoro allontanatevi da situazioni che portano polemiche.

Toro: per i sentimenti un momento di stanchezza potrà arrivare in questa giornata, ma le coppie forti comunque avranno in mente qualcosa di importante.

Nel lavoro stress e difficoltà da dover superare adesso.

Gemelli: a livello sentimentale Luna dissonante che invita ad evitare scontri, in queste ore vi sentite particolarmente sereni comunque, ma bisogna recuperare tranquillità. Nel lavoro le soddisfazioni non mancano, ci saranno novità a breve.

Cancro: in amore è meglio parlare con serenità, periodo che comporta nuovi incontri. A livello lavorativo alcuni problemi del passato potranno essere superati. Sarà possibile anche un accordo con qualcuno.

Leone: a livello sentimentale è una domenica interessante, le relazioni saranno favorite. Ora potrete recuperare se c'è stata una separazione. Nel lavoro è importante cercare di risolvere un problema dal punto di vista economico, agite con determinazione.

Vergine: in amore la Luna in opposizione comporta dei fastidi, Venere comunque torna favorevole, quindi le prossime giornate saranno interessanti. Nel lavoro qualche discussione non mancherà.

Previsioni e oroscopo del 14 maggio 2023: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti è un fine settimana che promette bene e regala sensazioni positive, alcune tensioni potranno essere superate.

Nel lavoro - entro la fine del mese - dovrete cercare di risolvere un problema, anche perché le stelle saranno migliori.

Scorpione: a livello sentimentale Luna in buona aspetto che permette di recuperare, giornata in cui potrete sentirvi meglio. Nel lavoro una disputa è da risolvere, sarebbe opportuno trovare un accordo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore è una giornata di grande nervosismo, dovete cercare di risolvere qualche problema.

Nel lavoro meglio evitare di fare troppo, Luna che invita a non stancarsi.

Capricorno: per i sentimenti inizia un periodo importante, specie per coloro che vogliono fare un passo decisivo entro l'estate ci sarà la possibilità di provare nuove esperienze. Nel lavoro è meglio non fare passi falsi, la forza comunque non mancherà.

Acquario: a livello amoroso Giove inizierà a breve un transito particolare, per questo motivo è meglio non lasciare il certo per l'incerto. Nel lavoro vi sono delle questioni economiche da dover rivedere, evitate di correre rischi inutili.

Pesci: in amore questa è una giornata che aiuta a parlare nell'ambito della coppia, gli incontri saranno emozionanti. Le sensazioni che vivrete saranno positive. Nel lavoro è un periodo che vi permette di fare una scelta importante, un cambiamento sarebbe necessario.