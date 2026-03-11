Secondo l'oroscopo del 12 marzo, i nati sotto il segno del Leone devono riprendersi la scena sfruttando il proprio talento e aprendosi a nuovi incontri. I nativi del Toro vivono una fase di insoddisfazione e stallo sentimentale a causa di troppa rigidità o vecchi ricordi, mentre quelli della Vergine si sentono sottotono e hanno bisogno di circondarsi di complici e stimoli positivi per ritrovare la loro creatività.

La giornata di giovedì 12 marzo dal punto di vista dell'amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Volete sempre avere l'ultima parola e scendere a compromessi non è decisamente il vostro forte.

Spesso faticate a tollerare chi la pensa diversamente da voi: ammettetelo, tutto sembra perfetto solo quando gli altri seguono i vostri ritmi. Cercate però di non riversare ogni frustrazione o scatto d'ira su chi vi sta accanto. Se desiderate una serata all'insegna della passione piuttosto che del silenzio, imparate a lasciare le tensioni fuori dalla porta di casa. Voto: 6,5

Toro – Sembra che nulla vi soddisfi pienamente in questo periodo: cercate un partner che racchiuda in sé mille sfumature diverse, quasi fosse un personaggio di Pirandello. State frequentando molte persone, alcune stimolanti e altre più banali, eppure restate in una fase di stallo. Forse un vecchio ricordo ingombra ancora il vostro cuore?

Se siete single, provate a essere meno rigidi con voi stessi: l'ostinazione, a volte, è solo un modo per farsi del male inutilmente. Voto: 6

Gemelli – Mentre il mondo si risveglia e iniziano i primi giochi di seduzione, voi potreste sentirvi poco in sintonia con la vostra dolce metà. È probabile che la vostra strategia relazionale non sia quella giusta: a volte risultate troppo protettivi, altre tendete a riversare sulla persona amata ogni vostra preoccupazione. La condivisione è il pilastro di ogni coppia, ma è fondamentale trovare un equilibrio senza eccedere in nessuna direzione. Voto: 5,5

Cancro – State attraversando una fase splendida, caratterizzata da armonia e vitalità. È il momento di liberare il vostro cuore da ogni peso inutile: lasciate che i vecchi rancori svaniscano e non permettete alle ombre del passato di oscurare il vostro futuro.

Concentratevi invece sulla costruzione di qualcosa di concreto. Se custodite un desiderio da tempo, è ora di tirarlo fuori e passare all'azione. Meritate tutta la felicità che il mondo ha da offrirvi. Voto: 9

Previsioni amorose e sentimentali per il giorno 12 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Mettetevi alla prova e riprendetevi il centro della scena. Avete tutte le carte in regola per riuscire: sfruttate il vostro talento per concretizzare ogni ambizione. Restate aperti alle sorprese, perché il destino ha in serbo incontri inaspettati, purché crediate fermamente nel vostro valore. Lasciatevi alle spalle i capitoli conclusi e abbracciate una nuova versione di voi: solo così potrete circondarvi di persone affini alla vostra nuova luce.

Voto: 8,5

Vergine – In questo periodo non cercate il grande amore o passioni travolgenti, quanto piuttosto il piacere di stare insieme ad amici e partner che sappiano essere vostri complici. Vi sentite un po' sottotono e la vostra solita creatività sembra essersi assopita, rendendovi meno ricettivi agli stimoli esterni. Per uscire da questo stato di torpore, avrete bisogno di stimoli estetici e di positività. Se saprete scegliere la compagnia ideale, accadrà il miracolo: datevi una mossa e tornate a splendere! Voto: 6

Bilancia – L’amore sa essere dolce ma anche molto amaro. Vi ritrovate spesso in un vicolo cieco: detestate l'idea di restare soli, eppure sentite un forte desiderio di fuga quando la pressione aumenta.

Questa confusione indica che forse il legame con chi amate è ai minimi termini. Non ignorate il segnale: sedetevi a un tavolo e rinegoziate le basi del vostro rapporto per ritrovare l'equilibrio. Voto: 6

Scorpione – L’atmosfera tra voi e il partner si fa bollente, ma purtroppo non nel senso che speravate. C’è maretta nell’aria e, invece di affrontare il discorso a viso aperto, state cercando di svicolare. Attenti, perché dare sempre la colpa all'altro non vi porterà lontano: prima o poi dovrete fare i conti con la realtà. Usate la testa e cercate un dialogo sincero; potreste scoprire che basta una chiacchierata onesta per riportare il sereno.

Voto: 5

Oroscopo e pagelle del giorno 12 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo farete molti incontri: conoscerete persone affascinanti e carismatiche che, tuttavia, non riusciranno a suscitare in voi alcun interesse. Vi sentite piuttosto irrequieti e il vostro atteggiamento rischia di allontanare gli altri invece di avvicinarli. Qual è la soluzione? Puntate sulla vostra naturale simpatia e sul vostro brio: mostrate il lato migliore di voi stessi e vedrete che qualcuno capace di conquistarvi apparirà presto. Voto: 7

Capricorno – Siete un vulcano di idee e sentite il forte desiderio di rinnovare ogni ambito della vostra vita, dal lavoro agli affetti. Tuttavia, la creatività da sola non basta: è il momento di tirare fuori la grinta e trasformare i pensieri in fatti.

Fate attenzione a non perdere la concentrazione e a non sottovalutare (o sopravvalutare) le situazioni. Prima di agire, prendetevi un attimo per riflettere, ascoltate il parere di chi vi stima e restate saldi sui vostri obiettivi. Voto: 7

Acquario – I vostri sogni più ambiziosi sono finalmente a portata di mano, ma non accadrà nulla stando a guardare. Se sperate che l'amore bussi alla porta senza alcuno sforzo da parte vostra, resterete delusi. È ora di scacciar via l'apatia, i rimpianti e quel velo di tristezza che vi rallenta. Anche i legami storici hanno bisogno di nuova linfa: se ci sono state tensioni recenti, approfittate di questo momento per ritrovare l’intesa perduta con la vostra dolce metà.

Voto: 7

Pesci – Puntate sul vostro fascino per vivere nuove avventure o trovare la persona giusta, ma non usatelo come esca per il passato. Voltate le spalle ai ricordi malinconici e lasciate che la vostra bellezza vi aiuti a ricominciare. Basta con i ritorni di fiamma privi di sostanza: cercate una relazione che vi valorizzi appieno. L'oroscopo vi consiglia di guardare avanti con fiducia e di aprire le braccia alle sorprese del destino. Voto: 8