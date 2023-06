L'oroscopo del 29 giugno 2023 preannuncia che sarà una giornata vivace per i nati dei Gemelli che hanno una relazione amorosa, inoltre saranno delle ore di occasioni per i lavoratori che appartengono al segno della Vergine. Mentre i nati dell'Acquario devono fare i conti con una situazione difficile, le persone dei Pesci si occupano di consolidare il loro rapporto di coppia.

Per conoscere le altre novità degli astri, di seguito approfondiamo l’astrologia per la giornata di giovedì 29 giugno e le previsioni con le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di giovedì 29 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore per alcuni nati dell’Ariete sembra che la ruota sia ferma e che la fortuna li abbia abbandonati. Molto probabilmente non vi siete lasciati il passato alle spalle. Importanti novità nel mondo del lavoro, chiamate e colloqui cambieranno le vostre aspettative. Voto: 6,5

Toro – L'Oroscopo dell'amore vi invita a godervi l’attimo, senza pensare ai problemi del giorno. Esprimete un desiderio, potrebbe realizzarsi quando meno ve lo aspettate. Se ci sono problemi nel vostro ambiente lavorativo, riuscirete a sistemarli in maniera brillante. Periodo buono per i commercianti e i liberi professionisti. Voto: 7

Gemelli – Ci sono tutte le premesse per pensare che questa sia una giornata vivace per l’amore.

Da parte vostra ci vuole la volontà di dimenticare gli eventi dolorosi e di aprirvi al futuro. Tirate fuori la voglia di amare e fate tesoro delle nuove esperienze. Vantaggi e buone occasioni nel lavoro. Sarete sicuramente la persona giusta al posto giusto e al momento giusto. Voto: 7

Cancro – Sul fronte dell’amore è arrivato il momento di avere più fiducia in voi stessi.

Potreste trovare la persona giusta, capace di farvi dimenticare i vecchi amori. Potreste incontrarla durante una gita fuori porta o una passeggiata in piazza. L'oroscopo consiglia di fare più vita sociale e di stare meno tempo chiusi in casa. Parlando di lavoro, bisogna ripartire da zero, un cambiamento vi ha creato problemi, ma ogni tanto bisogna voltare pagina e guardare oltre.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 29 giugno, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – A causa di discussioni per i soldi o per la gestione domestica e familiare, faticherete a trovare un accordo con il vostro partner. Affrontate tutto con cautela e pazienza. Chi sta ancora cercando un buon lavoro deve insistere, presto arriveranno buone occasioni. Chi negli ultimi mesi ha seminato, in questo periodo otterrà risultati soddisfacenti. Voto: 6

Vergine – In amore, se la vostra relazione è davvero solida, niente distruggerà la vostra vita di coppia. Se, invece, la vostra storia amorosa non è soddisfacente, forse è arrivato il momento di interromperla e di guardare oltre. In campo professionale, se state firmando un contratto, leggete con attenzione ogni clausola.

Questa giornata potrebbe offrirvi ghiotte occasioni. Voto: 6,5

Bilancia – Avete voglia di vivere un amore duraturo. Non siete più disposti a vivere una relazione incerta e tossica. Siete stufi di storie indefinite e soffocanti. In questo periodo avete bisogno di avere al vostro fianco una persona matura, affettuosa e saggia. Insomma, non volete la perfezione ma essere solo felici. L'oroscopo del lavoro rivela che entro 48 ore arriveranno buone proposte lavorative, spetta a voi scegliere quello che fa al caso vostro. Voto: 7

Scorpione – In amore, è arrivato il momento di eliminare dalla vostra vita tutte le cose che non fanno bene alla vostra relazione romantica. Via la noia e i dubbi, lasciate alle vostre spalle delusioni e illusioni.

In campo professionale, nelle prossime ore arriveranno delle novità importanti. Fate bene i conti, le uscite superano quelle delle entrate. Voto: 7

La giornata di giovedì 29 giugno secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per l’amore, sarà una giornata serena con momenti piacevoli e appaganti. Se nelle ultime settimane ci sono stati problemi, inizierete a viverli con più leggerezza. Non mancheranno buone occasioni nel vostro ambiente di lavoro. Smettetela di essere impulsivi e state alla larga da persone arroganti: lasciatele cuocere nel loro brodo. Voto: 7

Capricorno – In questo periodo la persona che avete accanto non vi dà certezze per via dei suoi atteggiamenti ambigui.

C’è qualcosa che non quadra, sarà meglio indagare fino in fondo. L'oroscopo sul lavoro consiglia ai liberi professionisti di assecondare gli imprevisti e di prendere una decisione alla volta. Voto: 6

Acquario – Qualcosa potrebbe turbare la serenità del vostro rapporto d’amore. Forse una scelta non condivisa, qualcuno che semina zizzania, oppure una questione legata ai soldi: cercate un accordo valido per entrambi. Buon periodo per il lavoro, costruirete qualcosa di solido passo dopo passo. Per i progetti di natura economica, meglio non rischiare. Voto: 6

Pesci – L'oroscopo dell'amore afferma che è arrivato il momento di dare vita ai nuovi progetti di coppia. State pensando di rafforzare la vostra unione, soprattutto se state insieme da tanto tempo. Nel campo professionale, farete un passo avanti. Anche la situazione economica pian piano migliora, riducete le spese. Voto: 7