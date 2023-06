L'oroscopo di giovedì 29 giugno ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche, in base all'analisi dei transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i dettagli sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno molto gentili con il prossimo, mentre altri si chiuderanno a riccio. La classifica, inoltre, consente di dare uno sguardo ancora più approfondito e di mettere in relazione la posizione del proprio profilo con quella di tutti gli altri.

Previsioni astrologiche di giovedì 29 giugno 2023: i primi posti

Vergine (1° posto): non vi fermerete a una conoscenza superficiale. Vi piacerà approfondire i caratteri delle persone e scavare nei loro segreti. Questo vi consentirà di avere una visione più ampia della situazione. Nonostante questo, non sarete affatto invadenti e sarete in grado di rispettare un eventuale rifiuto.

Toro (2° posto): non avrete alcuna intenzione di dire addio ai vostri sogni. Lotterete per ottenere il risultato desiderato, anche a costo di dover rinunciare a qualcosa di importante. Sarà una giornata fortunata, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale.

Sagittario (3° posto): intraprenderete un importante percorso di crescita personale che vi farà concentrare su diversi aspetti della vostra vita.

L'autostima aumenterà così come la voglia di mettervi in relazione con il prossimo. Avrete un atteggiamento affabile, aperto e generoso.

Acquario (4° posto): vivrete questa giornata in modo sereno e spensierato. Metterete al primo posto la vostra felicità e quella delle persone care. Amerete la compagnia, mentre la solitudine vi trasmetterà un forte senso di insicurezza.

Potrebbe esserci una sorpresa indimenticabile per voi.

Oroscopo del 29 giugno: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): adotterete uno stile di vita originale. Il classico rapporto di coppia non farà per voi. Vorrete vivere una quotidianità fatta di svago e di avventure. Le previsioni astrologiche vi consigliano, però, di non mettere in secondo piano il lavoro: potreste pentirvene.

Scorpione (6° posto): vi sentirete molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Grazie agli sforzi compiuti, inizierete a ritrovare il vostro equilibrio. Ci sarà ancora tantissima strada da fare, ma l'approccio adottato risulterà essere positivo. Amici e famiglia vi staranno accanto in ogni momento.

Leone (7° posto): dovrete fare più attenzione all'alimentazione. Di recente, a causa del caldo estivo, vi siete lasciati un po' andare. Esercizi fisici mirati e un'alimentazione controllata, però, faranno subito la differenza. In ambito sentimentale, sarete spontanei e divertenti.

Gemelli (8° posto): non sarà facile comunicare con voi. Non avrete alcuna intenzione di tornare sui vostri passi perché sarete certi che la strada intrapresa sia quella giusta.

Amici e parenti proveranno a farvi cambiare idea, mentre il partner apparirà alquanto indifferente.

Previsioni zodiacali del 29 giugno: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): ci sarà una persona che riuscirà a coinvolgervi emotivamente. Vorreste avvicinarvi a lei, ma avrete paura a compiere questo passo perché avrete la sensazione di non aver colpito nel segno. Le previsioni astrologiche del 29 giugno vi consigliano di procedere con cautela.

Ariete (10° posto): non sarete molto affettuosi nei confronti del partner. Tenderete a distrarvi spesso e a non dedicargli tutte le attenzioni del caso. Questo atteggiamento potrebbe far sorgere delle scomode domande e creare una frattura netta all'interno della coppia.

Pesci (11° posto): non riuscirete più a sopportare il folle caldo estivo. Avrete bisogno di maggiori energie per affrontare tutto questo. Vi sentirete stanchi, demotivati e senza punti di riferimento portanti. La persona amata, proprio come voi, apparirà distanze e spenta.

Bilancia (12° posto): non avrete più molta voglia di mettervi in gioco. La paura di rimanere delusi prenderà il sopravvento. Guiderà le vostre azioni, fino a trasformare questa giornata in un momento monotono e poco edificante. Anche il lavoro potrebbe risentirne.